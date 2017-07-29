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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bosch, otonom sürüş parçaları için 1,1 milyar dolarlık tesis kuruyor

Otonom araçlar hayatımıza girmeye yaklaştıkça onlara parça tedariği yapacak firmaların da yatırımları artmaya devam ediyor. Alman devi Bosch, yeni tesisine 1,1 milyar dolar yatırım yapacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Önemli otomotiv parça üreticilerinden Bosch, otonom araçlar, akıllı şehir altyapısı ve akıllı evlerde kullanılacak yarı iletkenlerin üretilmesi için bir tesis kurmayı planlıyor. Alman devi bu tesise 1,1 milyar dolar yatırım yapacak.
Yapımının 2019 yılında tamamlanması beklenen tesis Almanya'nın Dresden şehri civarında yer alacak. Tesisin seri üretime ise 2021 yılında başlaması ön görülüyor. Bosch'un bu hamlesinin arkasında firmanın otomotiv endüstrisinde yeni mobil platformlara ve bağlı servislere geçişte anahtar üretici olarak kalma isteği yer alıyor.
Yeni kuracağı tesiste hava yastığı kontrol çipi gibi geleneksel çipler de üretecek firma, araç içi hücresel bağlantı gibi yeni teknolojiler de üretecek. Bosch'un bu alanda bazı hevesli rakipleri de yer alıyor, 15 milyar dolara MobilEye firmasını satın alan Intel bu rakiplerden birini oluştururken, Qualcomm da NXP'yi satın alarak bu sektöre adım atmayı planlıyor. Bu saydıklarımızın arasında otomotiv sektöründe en tecrübeli Bosch görünse de otonom teknolojisinde neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

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D.Baran 2 yıl
Alman otomotiv endüstrisinin otonom konusunda yapacaklarından şüphe etmek garip olmuş çünkü adamlar otomatın ustası,bilgi,altyapı,deneyim hepsi zaten var onların derdi piyasayı benzinliye dizele iyice doyurmak sonrasını tahmin etmek çok zor değil.
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BekirTemel 2 yıl
Geleceğe yönelik akıllıca hamle.
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pipoti 2 yıl
Bir arabanın yarısını zaten Bosch üretiyor, normal o yüzden.
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