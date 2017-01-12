Bosch yeni elektrikli araç güç sistemlerini Detroit'de tanıttı

Bosch, önemli bir otomotiv tedarikçisi olarak elektrikli ulaşıma geçişin çok iyi farkında ve yeni ürün serilerine önemli yatırımlarla bu geçişte yer almaya çalışan firmalardan biri. Geçtiğimiz yıl katı hal pil girişim firması Seeo Inc'i satın alan Bosch, 2020 yılına kadar sadece 190 kg ağırlığa sahip 50 kWh'lik bir batarya ünitesini piyasaya sürme gibi yeni batarya teknolojileri getirme planlarına ilişkin ayrıntıları açık bir şekilde açıkladı.

Şimdi ise şirket, üreticilere sunduğu elektrik aktarma organlarını tamamlamak için Detroit'de gerçekleşen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) yeni elektrikli tahrik ünitelerini sergiliyor.

eAxle adı verilen yeni elektrikli dingil tahrik sistemi, ölçeklenebilir, modüler yapısı sayesinde %5-10 maliyet verimliliği sağlıyor. Birden fazla platform için uygun olan eAxle, diğer Bosch aktarma organları bileşenlerini tek bir yapıda topluyor. Yeni "tam entegre güç aktarım organının" geleneksel EV güç aktarım organlarına göre %20 daha küçük olduğunu söyleyen Bosch, bu sistemin önemli ölçüde daha düşük bir üretim maliyetine sahip olduğunu iddia ediyor.

Elektrikli araçların yayılımı ilgili de açıklama yapan Bosch, Amerika'daki yeni araç satın alanların %62'sinin 10 yıl içinde garajlarında en az 1 adet elektrikli araç olacağını düşündüklerini belirtirken %71'lik kesimin ise 15 yıl içinde garajlarındaki bütün araçların elektrikli olacağına inandıklarını söylüyor.

https://electrek.co/2017/01/11/bosch-electrification-drive-units/