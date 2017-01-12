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Bosch yeni elektrikli araç güç sistemlerini Detroit'de tanıttı

Geleceğin elektrikli araçlarına yön vermek isteyen firmalardan biri olan Bosch, Detroit'de yeni güç ünitesini sergiledi. eAxle adındaki ünite üretim verimliliği ile ön plana çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bosch, önemli bir otomotiv tedarikçisi olarak elektrikli ulaşıma geçişin çok iyi farkında ve yeni ürün serilerine önemli yatırımlarla bu geçişte yer almaya çalışan firmalardan biri. Geçtiğimiz yıl katı hal pil girişim firması Seeo Inc'i satın alan Bosch, 2020 yılına kadar sadece 190 kg ağırlığa sahip 50 kWh'lik bir batarya ünitesini piyasaya sürme gibi yeni batarya teknolojileri getirme planlarına ilişkin ayrıntıları açık bir şekilde açıkladı.
Şimdi ise şirket, üreticilere sunduğu elektrik aktarma organlarını tamamlamak için Detroit'de gerçekleşen Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) yeni elektrikli tahrik ünitelerini sergiliyor.
eAxle adı verilen yeni elektrikli dingil tahrik sistemi, ölçeklenebilir, modüler yapısı sayesinde %5-10 maliyet verimliliği sağlıyor. Birden fazla platform için uygun olan eAxle, diğer Bosch aktarma organları bileşenlerini tek bir yapıda topluyor. Yeni "tam entegre güç aktarım organının" geleneksel EV güç aktarım organlarına göre %20 daha küçük olduğunu söyleyen Bosch, bu sistemin önemli ölçüde daha düşük bir üretim maliyetine sahip olduğunu iddia ediyor.
Elektrikli araçların yayılımı ilgili de açıklama yapan Bosch, Amerika'daki yeni araç satın alanların %62'sinin 10 yıl içinde garajlarında en az 1 adet elektrikli araç olacağını düşündüklerini belirtirken %71'lik kesimin ise 15 yıl içinde garajlarındaki bütün araçların elektrikli olacağına inandıklarını söylüyor.

https://electrek.co/2017/01/11/bosch-electrification-drive-units/ Yorum Yaz
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Experimentation 2 yıl en beğenilen
bu işi avrupada bosch yürütür anca
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wehrmacht 2 yıl
elektiriği fozil yakıtla elde ediyoruz ama geçişin farkında
gelecek fzyon ve yakıt hücrelerinde
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infom@n 2 yıl
Teknik bir haberde 5 kişinin yorum yapması ülkemizin ilgi ve bilgi seviyesini ortaya laaakkkkk diye koyuyor.
Bu arada bilginiz olsun Tesla araçların otomatik sürüş için gerekli olan bir çok sensörünü Bosch üretiyor.
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AKTeknisyen 2 yıl infom@n
infom@n

Teknik bir haberde 5 kişinin yorum yapması ülkemizin ilgi ve bilgi seviyesini ortaya laaakkkkk diye koyuyor.
Bu arada bilginiz olsun Tesla araçların otomatik sürüş için gerekli olan bir çok sensörünü Bosch üretiyor.

Hocam Tesla araçlarındaki sensörler hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceğim bir kaynak biliyor musunuz?
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exterminant 2 yıl
bu kadar çok şirketin bu konulara eğilmesi çok daha kısa vadede piyasaya katkı sağlar bu işlere girmemiş şirketler de bir an önce girsinler
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arel.gr 2 yıl
her gelen gün sektöre yeni vaatler verirken araplarında ipini çekiyor.
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S_O_S 2 yıl arel.gr
arel.gr

her gelen gün sektöre yeni vaatler verirken araplarında ipini çekiyor.

bu konuda araplar bile uyandı dostum


teknoloji şirketlerine dünyanın yatırımını yapıyorlar şuanda.

geçen burada haberi de vardı bkz. softbank - suudi yatırımı
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Experimentation 2 yıl en beğenilen
bu işi avrupada bosch yürütür anca
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BekirHan 2 yıl
Diesel Gate' te VW kadar dili yanan bir diğer firmada Bosch. Binekte dizelin bitmesine sebebin yine dizelde en çok pazar payına sahip firmanın (~ %70) olmasıda ayrı bir ironi tabii. Şimdi elektrikte yatırım yapmak bir zorunluluk haline geldi. Çünkü trend binekte dizel' in bitip; içten yanmalı olarak sadece GDI, hibrit ve daha ilerisinde elektrikli araçların piyasaya hakim olması. Bu arada Bosch' un tüm kaynaklarını araştırma için kullanan bir vakıf olmasınında (yani kâr amaçlı bir patron firması olmamasının) arge konusunda birinci sırada olmasına en büyük etkenlerden birisi olduğunu unutmamak gerekir...
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