Bosch'dan yeni kaza önleme sistemi

Dünyanın en büyük otomotiv parça sağlayıcı Almanya merkezli Bosch, yeni geliştirdiği güvenlik sistemiyle yaya güvenliğinde yeni bir sürecin kapılarını aralıyor.

2018 yılında üretime girmesi planlanan ve hem mevcut hem de gelecek otomobil modelleri için tasarlanan sistem, yayaların yola fırlamasıyla medya gelen kazaların önlenmesi noktasında yardımcı bir görev üstleniyor. Sistem birçok modern otomobil modeli içerisinde yer alan yol takip kameraları ile sensörlerini kullanıyor ve araç önüne bir yaya çıktığı zaman devreye giriyor.

Tehlike anında kontrolü tamamen eline almayan teknoloji, sizin kaçınma manevranızda geç kalmanız durumda ya da yaptığınız direksiyon manevrasının yeterli gelmeyeceği durumlarda kazanın önlenmesine yardımcı oluyor. Algılama sürecine karşıdan gelen trafiği de dahil eden eden ve buna göre en uygun hesaplamayı gerçekleştiren sistem, direksiyon hareketleri yanında gerekli görülürse aracın hızını azaltmak için fren de yapabiliyor.

Bosch ileri mühendislik departmanından Dr Thomas Gussner, geliştirdikleri kaza önleme sistemiyle yaya nedenli potansiyel kazaların %60 oranında önlenebileceğini belirtiliyor. Geliştirme sürecinde en çok yaya tepkileri (Bir adan geriye kaçma vb) konusunda zorlandıklarını açıklayan Gussner, bunu çözmek için de yaya hareketleri için oldukça geniş kaza veritabanından yararlanarak özel bir model hazırladıklarını sözlerine ekiyor.

Geliştirilen bu kaza önleme platformu, Bosch'un otonom sürüş sistemlerinin bir parçası olarak önemli bir noktada bulunuyor. Firma, 2020 yılı için sürücü gözetiminden olabildiğince uzak bir "otonom sürüşü altyapısını" hayata geçirmek istiyor.

http://www.cnet.com/news/bosch-active-steering-assistance-pedestrian-detection/