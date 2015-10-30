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Bosch'dan yeni kaza önleme sistemi

Trafikte her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Bosch'un yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan önleme sistemi, sürücülerin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor.
3 yıl
3,9b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bosch'dan yeni kaza önleme sistemi

Dünyanın en büyük otomotiv parça sağlayıcı Almanya merkezli Bosch, yeni geliştirdiği güvenlik sistemiyle yaya güvenliğinde yeni bir sürecin kapılarını aralıyor.
2018 yılında üretime girmesi planlanan ve hem mevcut hem de gelecek otomobil modelleri için tasarlanan sistem, yayaların yola fırlamasıyla medya gelen kazaların önlenmesi noktasında yardımcı bir görev üstleniyor. Sistem birçok modern otomobil modeli içerisinde yer alan yol takip kameraları ile sensörlerini kullanıyor ve araç önüne bir yaya çıktığı zaman devreye giriyor.
Tehlike anında kontrolü tamamen eline almayan teknoloji, sizin kaçınma manevranızda geç kalmanız durumda ya da yaptığınız direksiyon manevrasının yeterli gelmeyeceği durumlarda kazanın önlenmesine yardımcı oluyor. Algılama sürecine karşıdan gelen trafiği de dahil eden eden ve buna göre en uygun hesaplamayı gerçekleştiren sistem, direksiyon hareketleri yanında gerekli görülürse aracın hızını azaltmak için fren de yapabiliyor.
Bosch ileri mühendislik departmanından Dr Thomas Gussner, geliştirdikleri kaza önleme sistemiyle yaya nedenli potansiyel kazaların %60 oranında önlenebileceğini belirtiliyor. Geliştirme sürecinde en çok yaya tepkileri (Bir adan geriye kaçma vb) konusunda zorlandıklarını açıklayan Gussner, bunu çözmek için de yaya hareketleri için oldukça geniş kaza veritabanından yararlanarak özel bir model hazırladıklarını sözlerine ekiyor.
Geliştirilen bu kaza önleme platformu, Bosch'un otonom sürüş sistemlerinin bir parçası olarak önemli bir noktada bulunuyor. Firma, 2020 yılı için sürücü gözetiminden olabildiğince uzak bir "otonom sürüşü altyapısını" hayata geçirmek istiyor.

http://www.cnet.com/news/bosch-active-steering-assistance-pedestrian-detection/ Yorum Yaz
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adını nick koydum 3 yıl en beğenilen
Bosch un haberine Türkiye sektörü hakkında yorumlar gelmiş. Kendimizi bunlarla kıyaslarsak hiç bir şey olmaz zaten. Adamlar cep telefonu yapmak için adım atıyor, direkt Apple ve Samsung la kıyadlanıyor. Ve işin komik yani bu eleştirileri yapanlar asosyal.
Bosch un haberine Türkiye sektörü hakkında yorumlar gelmiş. Kendimizi bunlarla kıyaslarsak hiç bir şey olmaz zaten. Adamlar cep telefonu yapmak için adım atıyo...
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DH Misafiri 3 yıl
Bizim ülkede akıllı yol bilgisayarı bile sapıtır. yolda çukur kasis insan hayvan duran araba ne ararsan var, birde trafiğin ortasında dilenen su vs satan onlarca Suriyeli var. araba onu görünce yolunu değiştirir ::))
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savasserter 3 yıl
Yayaların davranışları, akan trafik, yolun durumu (viraj, yol ayrımı, yağış vs), sürücünün tepkisi, sensörlerin doğru tespiti, aracın kontrolü ve manevra hesaplamaları vs... Bu iş ABS yapmaya pek benzemiyor gibi. 2015 bu tip yoğun yapay zeka gerektiren teknolojik gelişmeler için bana kalırsa erken bir yıl. Ama eli mahkum bir yerden başlanacak.
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chamicals2 3 yıl
bosch dünyanın en büyük ve en gelişmiş araba teknolojilerini üreten şirkettir. Mersonun bmw audinin arkasında bu firma vardır. tesla gibi tüketicilerini de denek olarak kullanmaz (bkz tesla otonom sürüş).
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kraix 3 yıl
Bizim ülkede araba şakası vardır mahalleden bir arkadaşını görünce üzerine sürersin filan sonra pis pis gülersin. Sanki iyi bir bok yedi...
Bu teknoloji ile şakalar daha güvenli hale gelir olacak en azından ama bu kezde bakalım çalışıyor mu diye direksiyon filan kırmadan dümdüz üstüne gidip ezenlerde olacaktır malum. Burası türkiye sonuçta...
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kadirirdem 3 yıl
vall artık insanlar ölmesin çaresi bulunsun....
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Mr.Legend 3 yıl
face1tr
söz konusu marka çamaşır makinesi üreticisi olduğu için, başlıkta yapılan hata beni başka alemlere götürdü...
Trafikte her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Boschun yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan önleme sistemi, sürücülerin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor.
Çamaşır makineleri ile binlerce mikrop hayatını kaybediyor. Boschun yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan sarsıntı önleme sistemi, normal kazan hareketinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek mikropların ölmesini sağlıyor.

Bosch'un sadece beyaz eşya üreten bir marka olduğunu sanan bir cahil daha
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rorschach_ 3 yıl Mr.Legend
Mr.Legend
face1tr
söz konusu marka çamaşır makinesi üreticisi olduğu için, başlıkta yapılan hata beni başka alemlere götürdü...
Trafikte her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Boschun yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan önleme sistemi, sürücülerin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor.
Çamaşır makineleri ile binlerce mikrop hayatını kaybediyor. Boschun yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan sarsıntı önleme sistemi, normal kazan hareketinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek mikropların ölmesini sağlıyor.

Bosch'un sadece beyaz eşya üreten bir marka olduğunu sanan bir cahil daha

Dalgaya vurmuş bence
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teramit 3 yıl
patren
bari araba yapcaz boyle teknolojileri bizde gelistirmeliyiz

ne gerek var teknolojiye başkası yapsın biz alıp markasını kapar üstünü de kolibantlayıp yerli teknoloji diye koyunlara yuttururuz.
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face1tr 3 yıl

söz konusu marka çamaşır makinesi üreticisi olduğu için, başlıkta yapılan hata beni başka alemlere götürdü...
Trafikte her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Bosch'un yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan önleme sistemi, sürücülerin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor.

Çamaşır makineleri ile binlerce mikrop hayatını kaybediyor. Bosch'un yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan sarsıntı önleme sistemi, normal kazan hareketinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek mikropların ölmesini sağlıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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***Leopard*** 3 yıl face1tr
face1tr
söz konusu marka çamaşır makinesi üreticisi olduğu için, başlıkta yapılan hata beni başka alemlere götürdü...
Trafikte her gün binlerce insan hayatını kaybediyor. Bosch'un yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan önleme sistemi, sürücülerin yetersiz kaldığı durumlarda devreye giriyor.

Çamaşır makineleri ile binlerce mikrop hayatını kaybediyor. Bosch'un yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan sarsıntı önleme sistemi, normal kazan hareketinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek mikropların ölmesini sağlıyor.

Araclardaki abs sistemi kimin uretimi,bir arastir istersen.

Sonra tekrar Bosch a beyaz esyaci derken nasil bir gaflete dustugunu gor
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Patren 3 yıl
bari araba yapcaz boyle teknolojileri bizde gelistirmeliyiz
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adını nick koydum 3 yıl en beğenilen
Bosch un haberine Türkiye sektörü hakkında yorumlar gelmiş. Kendimizi bunlarla kıyaslarsak hiç bir şey olmaz zaten. Adamlar cep telefonu yapmak için adım atıyor, direkt Apple ve Samsung la kıyadlanıyor. Ve işin komik yani bu eleştirileri yapanlar asosyal.
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