Bosch'dan yeni kaza önleme sistemi

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Dünyanın en büyük otomotiv parça sağlayıcı Almanya merkezli Bosch, yeni geliştirdiği güvenlik sistemiyle yaya güvenliğinde yeni bir sürecin kapılarını aralıyor.
2018 yılında üretime girmesi planlanan ve hem mevcut hem de gelecek otomobil modelleri için tasarlanan sistem, yayaların yola fırlamasıyla medya gelen kazaların önlenmesi noktasında yardımcı bir görev üstleniyor. Sistem birçok modern otomobil modeli içerisinde yer alan yol takip kameraları ile sensörlerini kullanıyor ve araç önüne bir yaya çıktığı zaman devreye giriyor.
Tehlike anında kontrolü tamamen eline almayan teknoloji, sizin kaçınma manevranızda geç kalmanız durumda ya da yaptığınız direksiyon manevrasının yeterli gelmeyeceği durumlarda kazanın önlenmesine yardımcı oluyor. Algılama sürecine karşıdan gelen trafiği de dahil eden eden ve buna göre en uygun hesaplamayı gerçekleştiren sistem, direksiyon hareketleri yanında gerekli görülürse aracın hızını azaltmak için fren de yapabiliyor.
Bosch ileri mühendislik departmanından Dr Thomas Gussner, geliştirdikleri kaza önleme sistemiyle yaya nedenli potansiyel kazaların %60 oranında önlenebileceğini belirtiliyor. Geliştirme sürecinde en çok yaya tepkileri (Bir adan geriye kaçma vb) konusunda zorlandıklarını açıklayan Gussner, bunu çözmek için de yaya hareketleri için oldukça geniş kaza veritabanından yararlanarak özel bir model hazırladıklarını sözlerine ekiyor.
Geliştirilen bu kaza önleme platformu, Bosch'un otonom sürüş sistemlerinin bir parçası olarak önemli bir noktada bulunuyor. Firma, 2020 yılı için sürücü gözetiminden olabildiğince uzak bir "otonom sürüşü altyapısını" hayata geçirmek istiyor.
http://www.cnet.com/news/bosch-active-steering-assistance-pedestrian-detection/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu teknoloji ile şakalar daha güvenli hale gelir olacak en azından ama bu kezde bakalım çalışıyor mu diye direksiyon filan kırmadan dümdüz üstüne gidip ezenlerde olacaktır malum. Burası türkiye sonuçta...
Bosch'un sadece beyaz eşya üreten bir marka olduğunu sanan bir cahil daha
Dalgaya vurmuş bence
ne gerek var teknolojiye başkası yapsın biz alıp markasını kapar üstünü de kolibantlayıp yerli teknoloji diye koyunlara yuttururuz.
söz konusu marka çamaşır makinesi üreticisi olduğu için, başlıkta yapılan hata beni başka alemlere götürdü...
Çamaşır makineleri ile binlerce mikrop hayatını kaybediyor. Bosch'un yayları odak noktasına koyduğu yeni kazan sarsıntı önleme sistemi, normal kazan hareketinin yetersiz kaldığı durumlarda devreye girerek mikropların ölmesini sağlıyor.
Araclardaki abs sistemi kimin uretimi,bir arastir istersen.
Sonra tekrar Bosch a beyaz esyaci derken nasil bir gaflete dustugunu gor
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