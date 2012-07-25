Box, Windows Phone uygulamasını yayınladı, Qualcomm ile anlaşma imzalandı





Bulut depolama hizmeti veren Box, Microsoft'un Windows Phone mobil işletim sistemi için resmi bir uygulama hazırladığını müjdeledi ve Marketplace üzerinden kullanıma sundu. Halihazırda Android, Blackberry, iOS ve WebOS'ta hizmet veren bulut bilişim şirketi, farklı bir platforma yatırım yaparak rakiplerine karşı avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Kullanıcılarının yoğun talebi üzerinde Windows Phone uygulamasını geliştirmeye karar veren Box, San Diego merkezli çip üreticisi Qualcomm ile imzaladığı anlaşmayı da resmen açıkladı. Snapdragon çipsetlere sahip Android işletim sistemli cihazların yanı sıra yine aynı yonganın eşlik ettiği Windows 8 sürümüyle gelen tabletlerde ön yüklü olarak bulunacağı bildirilen Box uygulaması, 50GB bulut depolama alanını ücretsiz dağıtacak. Aynı kampanya Sony ve diğer Android üreticilerinin bazı cihazlarına da uygulanmıştı.

Los Altos merkezli teknoloji firması, Windows Phone uygulamasında toplu dosya yükleme, dosya paylaşım seçenekleri ve diğer uygulamalardaki birçok özelliğe yer vermiş. Dilerseniz Windows Phone Marketplace üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Windows Phone 7.5 Mango ve üstü sürümlere sahip cihazları deseklediğini belirtelim.

Mobil platformların toplam kullanımda %40 paya sahip olduğunu duyuran Box CEO'su Aaron Levie, Eylül 2010'da yayınlanan Android uygulamasının şimdiye kadar 2.2 milyon kez indirildiğini ve bu rakamın Qualcomm anlaşmasının hayata geçirilmesiyle birlikte üç katına çıkmasını beklediklerini söyledi. Genel olarak Android kullanıcılarının daha çok tercih ettiği bir hizmet olan Box, kurumsal anlamda iOS işletim sistemli müşterilere hitap ediyor.

http://www.zdnet.com/box-rolls-out-windows-phone-app-bolsters-qualcomm-ties-7000001411/