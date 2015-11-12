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Box’un evrensel Windows 10 uygulaması geldi

Şirketlere yönelik popüler dosya paylaşım servisleri arasında başı çeken isimlerden Box, Windows 10 için yeni geliştirdiği evrensel uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu.
3 yıl
906
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Box’un evrensel Windows 10 uygulaması geldi

Kurumsal alana yönelik bulut temelli popüler dosya paylaşım servisleriden Box, uzun zamandır yer aldığı Windows platformunda yeni geliştirdiği evrensel Windows 10 uygulamasını kullanıma sundu.

Bu sürümüyle hem Windows 10 işletimli bilgisayarlar hem de Windows 10 Mobil işletim sistemli akıllı telefonlarda çalışma gösterebilen Box, Microsoft ortaklığında yapılan çalışmalar doğrultusunda kullanım alanını genişletiyor ve kişiler tüm Windows cihazlarında aynı deneyimi elde edebiliyor.
Beyaz ağırlıklı oldukça sade bir arayüzü bulunan yeni uygulama ile kişiler direkt olarak Box içerisinde Microsoft Office dosyaları oluşturabiliyor, düzenleyebiliyor ve bunları diğer kişilerle rahatlıka paylaşabiliyor. Aynı zamanda PDF gibi diğer dosya türlerine de destek veren Box, gerçek zamanlı arama motoruyla içerik bulmayı kolaylaştırarak kayıpları önlüyor ve Windows 10 tarafında çoklu görev desteğiyle alınan verim oldukça arttırılabiliyor.

Windows 10 için evrensel Box uygulamasına buradan, sürüm için hazırlanan özel sayfaya ise buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowscentral.com/box-launches-universal-windows-10-app-its-business-cloud-storage-service Yorum Yaz
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