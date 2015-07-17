Boyutlarıyla dikkat çeken 4K kamera modeli E1 Camera, Kickstarter projesine başladı

Popüler bağış platformu Kickstarter, kompakt boyutları ve 4K video çekebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken video kamera modeli E1 Camera'ya destek aramaya başladı.

Jason Zhang tarafından hazırlanan E1 Camera, yukarıda yer alan görselden de görebileceği üzere köşeli bir tasarıma ve her zaman taşınabilecek bir gövdeye sahip. Teknik olarak bünyesinde 4/3-inç boyuta sahip bir sensör taşıyan model, MFT yani Micro Four Thirds lens yapısıyla yüksek lens çeşitliliği sunuyor ve tam 4096 x 2160 piksel saniyede 24 kare video çekimlerinin altından kalkabiliyor. Arkasında 2.5-inç 320x302 piksel bir ekran yer alan kamera, 128GB'a kadar MicroSD üzerinden arttırılabilen hafıza desteği veriyor.

Saniyede 30 kare çekim hızını 3840 x 2160 piksel çözünürlük, saniyede 60 kare çekim hızını ise 1920 x 1080 piksel çözünürlükte elde edebilen kamera, fotoğraf çekimi de gerçekleştirebiliyor ve hem fotoğraf hem de video sırasında sürekli otomatik netleme gerçekleştirebiliyor. Gücünü Ambarella A9 görüntü işlemcisinden alan ve Wi-Fi 802.11N, Bluetooth Low Energy teknolojileriyle akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilen E1 Camera, ISO 6400'e kadar verdiği etkileyici yüksek düşük ışık performansıyla da beğeni topluyor.

Kickstarter'da 42,000$ toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 18,442$ bağış alan E1 Camera, yapılacak en az 500$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Kameranın yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/2081787381/e1-camera-4k-uhd-interchangeable-lens-camera?ref=category_newest