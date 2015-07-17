Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Boyutlarıyla dikkat çeken 4K kamera modeli E1 Camera, Kickstarter projesine başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,6b
1
6
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Boyutlarıyla dikkat çeken 4K kamera modeli E1 Camera, Kickstarter projesine başladı
 
Popüler bağış platformu Kickstarter, kompakt boyutları ve 4K video çekebiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çeken video kamera modeli E1 Camera'ya destek aramaya başladı.
Jason Zhang tarafından hazırlanan E1 Camera, yukarıda yer alan görselden de görebileceği üzere köşeli bir tasarıma ve her zaman taşınabilecek bir gövdeye sahip. Teknik olarak bünyesinde 4/3-inç boyuta sahip bir sensör taşıyan model, MFT yani Micro Four Thirds lens yapısıyla yüksek lens çeşitliliği sunuyor ve tam 4096 x 2160 piksel saniyede 24 kare video çekimlerinin altından kalkabiliyor. Arkasında 2.5-inç 320x302 piksel bir ekran yer alan kamera, 128GB'a kadar MicroSD üzerinden arttırılabilen hafıza desteği veriyor.
Saniyede 30 kare çekim hızını 3840 x 2160 piksel çözünürlük, saniyede 60 kare çekim hızını ise 1920 x 1080 piksel çözünürlükte elde edebilen kamera, fotoğraf çekimi de gerçekleştirebiliyor ve hem fotoğraf hem de video sırasında sürekli otomatik netleme gerçekleştirebiliyor. Gücünü Ambarella A9 görüntü işlemcisinden alan ve Wi-Fi 802.11N, Bluetooth Low Energy teknolojileriyle akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilen E1 Camera, ISO 6400'e kadar verdiği etkileyici yüksek düşük ışık performansıyla da beğeni topluyor.
Kickstarter'da 42,000$ toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 18,442$ bağış alan E1 Camera, yapılacak en az 500$ bağış ile 2015 Aralık ayında elde edilebiliyor. Kameranın yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Boyutlarıyla dikkat çeken 4K kamera modeli E1 Camera, Kickstarter projesine başladı
 

https://www.kickstarter.com/projects/2081787381/e1-camera-4k-uhd-interchangeable-lens-camera?ref=category_newest Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 4 yıl
4K video ihtiyacımvarsa RX100 Mark 4 yerine bunu tercih etmek için hiçbir sebep bulamadım. Fiyatı deseniz lenslerle aynı fiyata gelir, ergonomik değil, vizörü yok, sensör daha küçük, ... ve tabi birde piyasaya çıktı.
4K video ihtiyacımvarsa RX100 Mark 4 yerine bunu tercih etmek için hiçbir sebep bulamadım. Fiyatı deseniz lenslerle aynı fiyata gelir, ergonomik değil, vizörü y...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl en beğenilen
Kickstarterda bir fener alayım dedim bir sene oldu hala gelmedi. Güzel konsept ama pratik değil. Ürün satın alırken 2 gün geç gelmesine tahammül edemiyoruz. Teslimat süreleri konusunda daha net olmalılar.
Kickstarterda bir fener alayım dedim bir sene oldu hala gelmedi. Güzel konsept ama pratik değil. Ürün satın alırken 2 gün geç gelmesine tahammül edemiyoruz. Tes...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Genç Düşünür 4 yıl
Taşıması kolay, güzel bir cihaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratai 4 yıl
Ambarellaya 500 dolar verilirmi be. Git snapdragon koy daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl en beğenilen
Kickstarterda bir fener alayım dedim bir sene oldu hala gelmedi. Güzel konsept ama pratik değil. Ürün satın alırken 2 gün geç gelmesine tahammül edemiyoruz. Teslimat süreleri konusunda daha net olmalılar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 4 yıl
4K video ihtiyacımvarsa RX100 Mark 4 yerine bunu tercih etmek için hiçbir sebep bulamadım. Fiyatı deseniz lenslerle aynı fiyata gelir, ergonomik değil, vizörü yok, sensör daha küçük, ... ve tabi birde piyasaya çıktı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TRJinKazamaTR 4 yıl
Uygun Fiyatlı Güzel Bir Çözüm,Ancak Yurt Dışından Alındıktan Sonra Zaten Alternatifleri Var..Türkiyeye Getirmeleri Lazımki,Gidip Hemen Alalım Kargosu,gümrük Masrafı Derken Ürünün Cazip Yönü Kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Micro four thirds standardında olması sensör boyutu ve değişebilir lensler açısından harika. Ufacık sensörlü gopro'lara o kadar para verilene kadar tercih edilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Bayram şekeri tadında" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim