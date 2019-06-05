Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor

Tam Boyutta Gör

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrası dönemi konu alan ve ülkenin başkenti Londra'da geçecek olan Watch Dogs Legion ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce, Amazon'un İngiltere sitesinde oyun ön siparişe açılmış ve fiyatının 58 pound olduğu görülmüştü. Daha sonra ön sipariş siteden kaldırılmıştı.

Ubisoft’un 3. Watch Dogs oyunu, oynanış mekaniğini birkaç adım daha öteye taşıyacak ve oyun dünyasında gördüğümüz herhangi bir NPC’yi (non-player character- yapay zekâ karakteri) kontrol etmemizi sağlayacak.

Tam Boyutta Gör

Daha önceki iki oyunda, telefonumuz aracılığıyla NPC’leri tarayabiliyor ve oyunun NPC’ler hakkında rastgele ürettiği bilgilere erişebiliyorduk. Legion ise NPC’leri parmaklarımızın ucuna getirecek. Kontrol ettiğimiz karaktere göre görevlerin icrasında ufak değişiklikler olacağı da ayrıca belirtilmiş. “NPC’lerin hikâyedeki rolleri ne olacak?” sorusunun cevabı ise “Dedsec adlı hacktivist bir gruba ait üyeler olarak yer alacaklar.” olmuş.

10 Haziran günü düzenlenecek Ubisoft E3 basın konferansında tanıtılacak oyunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.eurogamer.net/articles/2019-06-04-london-set-watch-dogs-legion-details-leak-will-let-you-play-as-any-npc