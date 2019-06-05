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Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor

Ubisoft'un E3 2019'da duyuracağı Watch Dogs Legion ile ilgili ortaya çıkan bir detay, oyun dünyasında oldukça fazla ses getirebilir. Yeni oyunda tüm NPC'leri kontrol edebileceğimiz söyleniyor.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor
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Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrası dönemi konu alan ve ülkenin başkenti Londra'da geçecek olan Watch Dogs Legion ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce, Amazon'un İngiltere sitesinde oyun ön siparişe açılmış ve fiyatının 58 pound olduğu görülmüştü. Daha sonra ön sipariş siteden kaldırılmıştı.

Ubisoft’un 3. Watch Dogs oyunu, oynanış mekaniğini birkaç adım daha öteye taşıyacak ve oyun dünyasında gördüğümüz herhangi bir NPC’yi (non-player character- yapay zekâ karakteri) kontrol etmemizi sağlayacak.

Watch Dogs Legion, yeni oyun mekaniği ile çok iddialı geliyor
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Daha önceki iki oyunda, telefonumuz aracılığıyla NPC’leri tarayabiliyor ve oyunun NPC’ler hakkında rastgele ürettiği bilgilere erişebiliyorduk. Legion ise NPC’leri parmaklarımızın ucuna getirecek. Kontrol ettiğimiz karaktere göre görevlerin icrasında ufak değişiklikler olacağı da ayrıca belirtilmiş. “NPC’lerin hikâyedeki rolleri ne olacak?” sorusunun cevabı ise “Dedsec adlı hacktivist bir gruba ait üyeler olarak yer alacaklar.” olmuş.

10 Haziran günü düzenlenecek Ubisoft E3 basın konferansında tanıtılacak oyunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktıkça, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


https://www.eurogamer.net/articles/2019-06-04-london-set-watch-dogs-legion-details-leak-will-let-you-play-as-any-npc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Babblebabble 1 gün
Yıl olmuş 2019, hâlâ Türkçe yama diye hayıflanan insanlar var.Kolay gelsin arkadaşlar
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Mesutzgvn 2 gün
Türkçe yaması bile olmuyor bu oyunun. Gereksiz yine çöp bir yapım. Son yıllarda artık hep çöp görmeye başladım. Simulasyona vurdum kendimi.
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Krethuss 2 gün
Umarım ismi böyle gelmez. Merakla bekliyorum
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sniper23 2 gün
Grafik downgrade mekaniğini kontrol edecez sanmıştım.
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brk6152 3 gün
Npc leri kontrol etmek istiyor muyuz
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Giresunlufuk 3 gün
Güzel düşünmüşler. Bu arada "Deadsec" değil, "Dedsec".
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ozakin70 3 gün
Rockstar: Bi gülmek geldi nedense
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karaköy_soğancısı 3 gün
her çıkışında hayal kırıklığı yaratan bir serii oldu kimse yemiyor bunları :)
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MustafaC53 3 gün
Dejavu. Bknz: watch dogs 2 downgrade
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