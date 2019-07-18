Braun yeniden hoparlör üreteceğini açıkladı

Almanya merkezli tüketici ürünleri şirketi Braun, her ne kadar traş makineleri ile nam salmış olsa da, şirket 1950'li yılların sonlarından itibaren hoparlör üretimi de yapıyordu. Yapılan açıklamalar ise Braun'un yaklaşık 30 yıl sonra bu pazara yeniden geri döneceğini gösteriyor.

Minimalist tarzı yansıtacak

Şirket 1959 yılında piyasaya sürdüğü ve efsanevi endüstri tasarımcısı Dieter Rams tarafından tasarlanan LE hoparlör serisinden ilham alan yeni hoparlör modelleri üretme planlarını duyurdu. LE serisi hoparlörlerin, Braun'un ses mirasının ve işçiliğinin en son teknoloji ile buluşmasının ürünü olacağı ifade ediliyor. Hoparlörlerin minimalist tarzda olacağı ve Alman tasarımını yansıtacağı belirtilmiş.

https://www.prnewswire.com/news-releases/braun-makes-a-bold-return-to-the-audio-world-300886442.html

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Şirket hoparlörlerinsahip olacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşmış değil. Ancak(Hi-Fi) sunacakları konusunda açıklamalar yapılıyor. Bunun ise ne anlama geldiğini Braun'un hoparlör serisi piyasaya sürülünce anlamamız mümkün olacak. Önümüzdeki günlerde ürünlerinveile ilgili bilgilerin de paylaşılması bekleniyor.