Kim Nerede? 26 GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme 3 Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler 3 ID-Cooling düşük profilli soğutucusu IS-50X’i duyurdu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı

Yazılım devi Microsoft, resmi blog sayfasında Chromium tabanlı olarak geliştirdiği yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladığını açıkladı.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
544
1
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Google’ın Chromium projesine dayanan yeni web tarayıcısı Edge'in testleri geniş tabana yayılmaya başladı. Yazılım şirketi tarayıcıya eklediği kurumsal özellikleri de aktif duruma getirmeye başladı ve bunlardan birisi de Internet Explorer modu oldu.

IE modu ile açılacak sitelerin listesi yapılabiliyor

Bir şirketin eski bir web sitesini ziyaret etmek gibi bir zorunluluğu varsa, bunu yapmak için ekstradan Internet Explorer kurmak zorunda kalmayacak. Yeniden tasarlanan Edge tarayıcısı, kullanıcılara bu konforu farklı bir tarayıcıya geçiş yapmadan sunabilecek. Hatta şirketlerdeki BT yöneticileri, hangi web siteleri için Internet Explorer moduna geçileceği konusunda liste bile oluşturabilecekler.
Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı
Edge'in test edilen son sürümü aynı zamanda grup politikası desteği, daha katı güvenlik önlemleri ve PDF görüntüleme gibi kurumsal düzeyde işe yarar özellikler getiriyor. Bunlara ek olarak tümleşik arama, Office 365 bağlantılarına sahip iş odaklı yeni bir sekme sayfası ve güvenli veri senkronizasyonu gibi özelliklerin de birkaç hafta içinde hazır olacağı belirtiliyor.

https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/07/16/microsoft-edge-enterprise-evaluation-roadmap/#RvdxsUzVfqCRBKtw.97 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 39 dk. Braun yeniden hoparlör üreteceğini açıkladı 55 dk. Teknoloji sektörü için hangi fakültede okumak gerekli? 1 sa. GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme 1 sa. Ford'un kamyonet emojisi gelecek yıl telefonlarımıza gelebilir 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı Sonraki Jeff Bezos: Uzaya milyarlarca dolar harcıyorum çünkü Dünya'yı mahvediyoruz 4 sa. SpaceX’in Starhopper test aracı, denemeler sırasında alev alarak yandı 4 sa. Toyota'nın dev 'Ay arabası' 2029 yılında hazır olacak 12 sa. Control’ün sistem gereksinimleri açıklandı 13 sa. Microsoft, 2 milyar dolarlık bulut altyapısı ihalesini kazandı 14 sa. Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı 15 sa. Yeni implant elektrik akımından yararlanarak kalp dokusunu iyileştiriyor 16 sa. Nintendo Switch yenilendi: İşte detaylar 16 sa. Xiaomi Mi A3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 16 sa. ID-Cooling düşük profilli soğutucusu IS-50X’i duyurdu 17 sa. 2si1 | YouTube'dan Para Kazanma 17 sa. Turkcell’in dijital servisleri Türkiye’nin Uygulamaları oldu 18 sa. Yara iyileşmesini destekleyen faktörler 18 sa. 7 milyonluk Bulgaristan’da 5 milyon kişinin verileri çalındı 19 sa. Wing, drone pilotları için tasarlamış olduğu OpenSky uygulamasını tanıttı 19 sa. Meizu Note 9 mercek altında | 2000TL altında Snapdragon 675 20 sa. Titreşimle hareket eden yeni küçük robotlar ileride tedavi amaçlı kullanılabilir 20 sa. 'Türkiye Kart' ile toplu ulaşımda tek kart dönemi başlıyor 21 sa. MIT'nin CSAIL ekibi yeni bir hibrit drone modeli üzerinde çalışıyor 22 sa. 2019 Mercedes-AMG CLA 45 Shooting Brake tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Pentagon'dan son dakika: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı
DH Forum
FaceApp uygulamasında kritik açık
DonanımHaber
Final Fantasy 7 Remake Hong Kong Oyun Festivali'nde Yer Alacak
Bölüm Sonu Canavarı
Volkswagen yeni manuel şanzımanını tanıttı: İlk kez Passat'ta ...
DH Forum
Intel Exteme Masters Şikago 2019 Turnuvasının Grupları Duyuruldu
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim