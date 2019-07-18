Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı

Microsoft, Google’ın Chromium projesine dayanan yeni web tarayıcısı Edge'in testleri geniş tabana yayılmaya başladı. Yazılım şirketi tarayıcıya eklediği kurumsal özellikleri de aktif duruma getirmeye başladı ve bunlardan birisi de Internet Explorer modu oldu.

IE modu ile açılacak sitelerin listesi yapılabiliyor

Bir şirketin eski bir web sitesini ziyaret etmek gibi bir zorunluluğu varsa, bunu yapmak için ekstradan Internet Explorer kurmak zorunda kalmayacak. Yeniden tasarlanan Edge tarayıcısı, kullanıcılara bu konforu farklı bir tarayıcıya geçiş yapmadan sunabilecek. Hatta şirketlerdeki BT yöneticileri, hangi web siteleri için Internet Explorer moduna geçileceği konusunda liste bile oluşturabilecekler.

https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/07/16/microsoft-edge-enterprise-evaluation-roadmap/#RvdxsUzVfqCRBKtw.97

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Edge'in test edilen son sürümü aynı zamandadesteği, daha katıönlemleri vegörüntüleme gibi kurumsal düzeyde işe yarar özellikler getiriyor. Bunlara ek olarak tümleşik arama,bağlantılarına sahip iş odaklı yeni bir sekme sayfası vegibi özelliklerin de birkaç hafta içinde hazır olacağı belirtiliyor.