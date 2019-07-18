Microsoft yeni Edge tarayıcısında Internet Explorer modunu test etmeye başladı

Teknoloji Editörü
Microsoft, Google’ın Chromium projesine dayanan yeni web tarayıcısı Edge'in testleri geniş tabana yayılmaya başladı. Yazılım şirketi tarayıcıya eklediği kurumsal özellikleri de aktif duruma getirmeye başladı ve bunlardan birisi de Internet Explorer modu oldu.
IE modu ile açılacak sitelerin listesi yapılabiliyor
Bir şirketin eski bir web sitesini ziyaret etmek gibi bir zorunluluğu varsa, bunu yapmak için ekstradan Internet Explorer kurmak zorunda kalmayacak. Yeniden tasarlanan Edge tarayıcısı, kullanıcılara bu konforu farklı bir tarayıcıya geçiş yapmadan sunabilecek. Hatta şirketlerdeki BT yöneticileri, hangi web siteleri için Internet Explorer moduna geçileceği konusunda liste bile oluşturabilecekler.Edge'in test edilen son sürümü aynı zamanda grup politikası desteği, daha katı güvenlik önlemleri ve PDF görüntüleme gibi kurumsal düzeyde işe yarar özellikler getiriyor. Bunlara ek olarak tümleşik arama, Office 365 bağlantılarına sahip iş odaklı yeni bir sekme sayfası ve güvenli veri senkronizasyonu gibi özelliklerin de birkaç hafta içinde hazır olacağı belirtiliyor.
https://blogs.windows.com/msedgedev/2019/07/16/microsoft-edge-enterprise-evaluation-roadmap/#RvdxsUzVfqCRBKtw.97 Yorum Yaz Paylaş Tweetle