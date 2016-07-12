Braun’dan ödül kazanan kullanıcılar belli oldu

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Braun ve DonanımHaber işbirliği ile düzenlenen ödüllü Braun anketinde kazanan isimler belli oldu. Araya giren bayram tatili, katılımın yoğun olması ve iki taraf arasında yaşanan küçük aksaklıklar nedeni ile biraz rötarla yayınlayabildiğimiz 5 şanslı kullanıcı Braun Beard Trimmer BT5090, 5 kullanıcı da Hair Clipper HC5090 modelini kazandı.

Tüm katılımcılar arasından otomatik olarak belirlenen sonuçlara göre kazanan isimlerin forum nick’leri şöyle:

Braun Beard Trimmer BT5090 Kazananlar:

Braun Hair Clipper HC5090 Kazanlar:

· yerdavader

· VaLiaNT84

· Omerali7

· NoMuTa

· ugur208

Braun Beard Trimmer BT5090 Yedek İsimler: · jedi39

· CizikFerrari

· CheErnesto

· Önder Yılmaz

· Designer83 Braun Hair Clipper HC5090 Yedek İsimler: · yslmturan

· teardrop2882

· gkhann4

· G-HuN

· 140karakter yslmturanteardrop2882gkhann4G-HuN140karakter Asıl üyelerin adres ve iletişim bilgilerini aktarmaması durumunda sırasıyla yedek üyelere ulaşılacaktır. Adres ve iletişim bilgilerinin alınmasından sonra ürünlerin adreslere gönderimi Braun tarafından sağlanacaktır. yerdavaderVaLiaNT84Omerali7NoMuTaugur208

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