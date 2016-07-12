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Braun’dan ödül kazanan kullanıcılar belli oldu

Braun’un yeni nesil saç ve sakal tıraş makinelerini kazanan şanslı DonanımHaber takipçileri belli oldu. İşte 5 adet Braun Beard Trimmer BT5090, 5 adet de Hair Clipper HC5090 kazanan isimler:
2 yıl
9b
1
51
Diğer Ev Elektroniği
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Braun’dan ödül kazanan kullanıcılar belli oldu
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Braun ve DonanımHaber işbirliği ile düzenlenen ödüllü Braun anketinde kazanan isimler belli oldu. Araya giren bayram tatili, katılımın yoğun olması ve iki taraf arasında yaşanan küçük aksaklıklar nedeni ile biraz rötarla yayınlayabildiğimiz 5 şanslı kullanıcı Braun Beard Trimmer BT5090, 5 kullanıcı da Hair Clipper HC5090 modelini kazandı.
Tüm katılımcılar arasından otomatik olarak belirlenen sonuçlara göre kazanan isimlerin forum nick’leri şöyle:

Braun Beard Trimmer BT5090 Kazananlar: 

· madson
· zulfiquarr
· bydahicihan
· emevi
· gorki85

Braun Hair Clipper HC5090 Kazanlar:

· yerdavader
· VaLiaNT84
· Omerali7
· NoMuTa
· ugur208   

Braun Beard Trimmer BT5090 Yedek İsimler:

· jedi39
· CizikFerrari
· CheErnesto
· Önder Yılmaz
· Designer83

Braun Hair Clipper HC5090 Yedek İsimler:

· yslmturan
· teardrop2882
· gkhann4
· G-HuN
· 140karakter 
Asıl üyelerin adres ve iletişim bilgilerini aktarmaması durumunda sırasıyla  yedek üyelere ulaşılacaktır. Adres ve iletişim bilgilerinin alınmasından sonra ürünlerin adreslere gönderimi Braun tarafından sağlanacaktır.

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malaustası 2 yıl en beğenilen
bydahicihan asil kazanan üyelerden

forum.donanimhaber.com/...

adamın en son mesajı 6 yıl önce şaka mı bu
2 Yanıt Yanıtla +84
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glory34 2 yıl
Çekilişi kimlerin kazandığını en son mesajı 6 yıl önce olan, muhtemelen yönetimin geri plandaki hesaplarından olan "bydahicihan" adlı "kullanıcı"nın profilindeki şu alıntıyla artık kesinkes anladım. Bugün hediye kazanan bu kişi, tesadüfe bak (!) 6 yıl önce de çekilişe katılmış;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Çekilişi kimlerin kazandığını en son mesajı 6 yıl önce olan, muhtemelen yönetimin geri plandaki hesaplarından olan "bydahicihan" adlı "kullanıcı"nın profilinde...
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Yanıtla +41
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garcibaba 2 yıl
iyi bari en azından reklam alan gizli dh nickli yoneticilere gitti hic yoktan iyidir
2 Yanıt Yanıtla +31
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1 Avatar
Yengec1907 2 yıl
Yonetimden aciklama bekliyoruz
Yanıtla +2
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Kriger 2 yıl
Hem kendinizi rezil ettiniz, hemde Braun markasına leke sürdünüz. Yazıklar olsun çocuk gibi işe yapıyosunuz
Yanıtla +13
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Portraitclub 2 yıl
Marka algısı bu çekilişten sonra malesef ben de gitti.
Yanıtla +5
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marine-gear 2 yıl
Cekilisi kazananlardan bir tanesi en son 28 gun once foruma giris yapmis. Foruma giris yapmadan nasil cekilise katiliyor?
1 Yanıt Yanıtla +16
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Metin* 6 ay marine-gear
bunla ilgili bir açıklama yapıldı mı? yoksa buda her olay gibi örtülüp gömüldü mü?
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TuffkiLLe 2 yıl
şu yapılanı 200 takipçili youtube kanalları yapmıyor yazık 3 kuruşluk aletler için kendinizi rezil ettiniz
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tek-tek 2 yıl
Kıymetli dostlar,

Vaziyet gayet aşikar biçimde ortada. Sağolsun araştırmacı arkadaşlar da gerekeni yapıp, kazananların (!) kimliğini tespit etmişler.
biz ne kadar da seslensek, haykırsak en ufak bir açıklama dahi gelmedi henüz.

Hal böyle olunca yapılacak da belli. Benim gibi hali hazırda Braun S-340 kullanıp (hatta 2 yıldan sonra bıçak kısmını yenileyen, toplamda 3 yıldır kullanan) yeni makine için de üst modelleri düşünen birisi için alternatifler arasından BRAUN markasını elemektir.

Kalite, marka, istikra, teknoloji evet çok şeydir, ama GÜVEN, MEMNUNİYET, İSTİKRAR HER ŞEYDİR...

Teşekkürler Braun, Teşekkürler DH Forum... Her nerede yeni anket hazırlıyorsanız


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ceo-tr 2 yıl
benim ismimi yazmayı unutmuşsunuz.
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Guest-50E04DCBA 2 yıl
Neyse Yabancıya gitmemiş yöneticiye gitmiş
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yaki83 2 yıl
Tamamen.. Neyse bosver
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_CeKoCu_ 2 yıl
emin olun bazıları anket süresi geçtikten sonra dolduran arkadaşlardır xD
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JabbaWockeeZ 2 yıl
Ülkede eli yüzü düzgün bir kurum-kuruluş kalmadı vay be arkadaş!
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wolf silver 2 yıl
Bu donanım haber forumlarinda FBI, CIA taş çıkartacak insanlar var siz kalkıp bu arkadaşları kandırmaya çalışıyorsunuz. Çalıştınız. Kazanan arkadaşları teker teker araştırmışlar. Yer mi bunlar?? Hem kendinizi hemde Braunu yaktınız.. Braun artık bir Vestel olma yolunda...
1 Yanıt Yanıtla +25
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Pi 2 yıl wolf silver
wolf silver
Bu donanım haber forumlarinda FBI, CIA taş çıkartacak insanlar var siz kalkıp bu arkadaşları kandırmaya çalışıyorsunuz. Çalıştınız. Kazanan arkadaşları teker teker araştırmışlar. Yer mi bunlar?? Hem kendinizi hemde Braunu yaktınız.. Braun artık bir Vestel olma yolunda...


O konuda alkışlarla yasiyorumu tek gecerim. Resmen kizin kolundan tum sulale kutugunu dokuyor adamlar
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Eyvallah 2 yıl
sevgili dh yönetimi vs, çekilişin başından beri sıkıntılar oldu, sonrasında da herkesin iddiaları var. yetkili biri cevap vermeyecek mi?
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AndaCakan 2 yıl
Çekilişe katılmadım ama arkadaşlar isyan etmekte haklı.Dandik youtube kanalları bile çekiliş yaptıkları zaman video çekip random.orgdan çekilişi yapıyolar. En azından böyle bir şey yapılabilirdi.Koskoca dhye yakışmamış
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