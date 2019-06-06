Samsung 6G çalışmalarına başladı

5G ağlarının kullanıma sunulması henüz yeni başladı ve yalnızca birkaç yerde kullanılabiliyor. Ancak bu durum Samsung'un 6G çalışmalarına başlamasına engel değil. Zira şirket, Güney Seul'de 6G teknolojisi için Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi'ni kurmuş durumda.

Samsung rakiplerinden avantajlı olmak istiyor

Yeni açılan bu araştırma merkezinde, 6G teknolojisi konusundaki çalışmalara ek olarak, yapay zeka ve robotik üzerine de Ar-Ge çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bir Samsung yetkilisi konuyla ilgili olarak: "Telekomünikasyon teknolojisi standartları konusundaki mevcut ekip, 6G şebekesi üzerinde öncü araştırmalara başlaması için genişletildi." ifadelerini kullandı.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190604000610

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Altıncı nesil mobil şebekelerin kullanıcılara ulaşmasının önündevar ancak Samsung, şimdiden bu teknolojiye yatırım yaparakönünde olmak istiyor. Zira geçtiğimiz Ocak ayında bir başka Güney Koreli şirket, 6G araştırma merkezini açmıştı. Altıncı nesil mobil şebekelerinveri hızları sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.