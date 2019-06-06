Samsung 6G çalışmalarına başladı

Teknoloji Editörü
5G ağlarının kullanıma sunulması henüz yeni başladı ve yalnızca birkaç yerde kullanılabiliyor. Ancak bu durum Samsung'un 6G çalışmalarına başlamasına engel değil. Zira şirket, Güney Seul'de 6G teknolojisi için Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi'ni kurmuş durumda.
Samsung rakiplerinden avantajlı olmak istiyor
Yeni açılan bu araştırma merkezinde, 6G teknolojisi konusundaki çalışmalara ek olarak, yapay zeka ve robotik üzerine de Ar-Ge çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bir Samsung yetkilisi konuyla ilgili olarak: "Telekomünikasyon teknolojisi standartları konusundaki mevcut ekip, 6G şebekesi üzerinde öncü araştırmalara başlaması için genişletildi." ifadelerini kullandı.Altıncı nesil mobil şebekelerin kullanıcılara ulaşmasının önünde uzun bir süre var ancak Samsung, şimdiden bu teknolojiye yatırım yaparak rakiplerinin önünde olmak istiyor. Zira geçtiğimiz Ocak ayında bir başka Güney Koreli şirket LG, 6G araştırma merkezini açmıştı. Altıncı nesil mobil şebekelerin 11 Gbps'ye varan veri hızları sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190604000610 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu haberin sıcak fırsat ile uzaktan yakından alakası olmadığı halde, hiçbir çaylak veya uzman forum üyesi bu durumdan şikayet etmemiş.. Başka konularda direkt şikayet ederlerken, herkes bu konu ile ilgili düşüncelerini yazmış, bu sıcak fırsat mı değil mi hiç oralı bile olmamış..!
Yani işinize geldiğinizde basarsınız eksiyi, edersiniz şikayet ama bu konuya gelince gıgınız bile çıkmaz !
O halde bu zamana kadar sıcak fırsat ile alakası olmayan sayısız konu sahibini şikaet ettiğiniz için burdan onlara özür borçlusunuz çünkü bu çifte standarta yürek bile dayanmaz.!
Ellerinize sağlık
Sıcak fırsat nerede la burada?
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