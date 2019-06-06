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Samsung 6G çalışmalarına başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz Salı günü yeni bir araştırma merkezi açarak altıncı nesil telekomünikasyon ağındaki ilk araştırmalara başladığını açıkladı.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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Cep Telefonu Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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5G ağlarının kullanıma sunulması henüz yeni başladı ve yalnızca birkaç yerde kullanılabiliyor. Ancak bu durum Samsung'un 6G çalışmalarına başlamasına engel değil. Zira şirket, Güney Seul'de 6G teknolojisi için Gelişmiş İletişim Araştırma Merkezi'ni kurmuş durumda.

Samsung rakiplerinden avantajlı olmak istiyor

Yeni açılan bu araştırma merkezinde, 6G teknolojisi konusundaki çalışmalara ek olarak, yapay zeka ve robotik üzerine de Ar-Ge çalışmaları yapılacağı belirtildi. Bir Samsung yetkilisi konuyla ilgili olarak: "Telekomünikasyon teknolojisi standartları konusundaki mevcut ekip, 6G şebekesi üzerinde öncü araştırmalara başlaması için genişletildi." ifadelerini kullandı.
Samsung 6G çalışmalarına başladı
Altıncı nesil mobil şebekelerin kullanıcılara ulaşmasının önünde uzun bir süre var ancak Samsung, şimdiden bu teknolojiye yatırım yaparak rakiplerinin önünde olmak istiyor. Zira geçtiğimiz Ocak ayında bir başka Güney Koreli şirket LG, 6G araştırma merkezini açmıştı. Altıncı nesil mobil şebekelerin 11 Gbps'ye varan veri hızları sağlayacağı da sızan bilgiler arasında.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190604000610 Yorum Yaz
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glory34 2 gün en beğenilen
Demek ki bizim operatörler 5G'yi atlayıp, 5,5G'yi kullanıma sokacaklar. :)
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torenbolen 2 gün
Bu nedir abi her sene bir G çıkarıyorlar. Bari bir 10 sene beklesinler de, 20G falan çıkarsınlar. Dünyada daha altyapı oturmadan, yeni teknoloji getirmenin gelişmekte olan ülkelere ve 3. Dünya ülkelerine bir hayrı yok gibi. Oralarda daha fazla keriz silkelerler. Başka bir şey değil. Yani daha alt yapı tam oturmamış, neden 5G modemli bir cihaz alayım ki? Bazen LTE, benim internetten daha hızlı indiriyor. O derece. Bazen de 5G ağa bağlanıyorsun, normalinden daha yavaş. Bu arada işin uzmanı değilim, yaşadıklarımı söylüyorum.
Bu nedir abi her sene bir G çıkarıyorlar. Bari bir 10 sene beklesinler de, 20G falan çıkarsınlar. Dünyada daha altyapı oturmadan, yeni teknoloji getirmenin gel...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Rachsuchtig 2 gün
2 yıl daha bekleyelim doğrudan 6gye gecelim
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C.CEMİL 20 sa.
bizimkiler 4g ile hız testi yapmaya dahi korkuyor , 6g olunca 1gb. 50 tl. derler ve bir iki hız testi yapmaya kalksan kota biter :)
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damn2u 20 sa.
Millete kalsa 5G tüm dünya da kullanıma açılsın, üzerinden 5 sene geçsin, 6G araştırmalarına öyle başlansın, haberleri de öyle yapılsın. Güzel ülkemin kafası güzel insanları..
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sniper23 22 sa.
Normaldir. 5G'nin araştırmaları 2008 yılında başlamıştı. 6G araştırmaları 10 yıl rahat sürer.
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BuZ-MaViSi 2 gün
Altıma Ferrari vermişsin , 5km yolu 1 ayda bitir diyorsun. Seneye jet verip 10 km yol verirsen, havalanamdan yere cakiliriz
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Kustumize 2 gün
2gb interneti istersen 100G ile ver hiç bir anlamı yok. 3g hızında sınırsız internet mi yoksa 6g hızında 10gb mi desek herkes 3g sınırsızı tercih edecektir. Bu teknolojiler evlerden kablolu interneti kaldırmaya yönelik zaten, cep telefonunu çok ilgilendirmiyor.
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Johan Elmander 2 gün
Biz ise ülkecek 6g'yi atlayıp 6h'ye geçeceğiz. Herkes rakam artırır, biz ise harf artıracağız.
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dekareme 2 gün
Baktım biri çıkıp da dememiş ki "aga sıcak fırsat bunun neresinde !"
Bu haberin sıcak fırsat ile uzaktan yakından alakası olmadığı halde, hiçbir çaylak veya uzman forum üyesi bu durumdan şikayet etmemiş.. Başka konularda direkt şikayet ederlerken, herkes bu konu ile ilgili düşüncelerini yazmış, bu sıcak fırsat mı değil mi hiç oralı bile olmamış..!
Yani işinize geldiğinizde basarsınız eksiyi, edersiniz şikayet ama bu konuya gelince gıgınız bile çıkmaz !
O halde bu zamana kadar sıcak fırsat ile alakası olmayan sayısız konu sahibini şikaet ettiğiniz için burdan onlara özür borçlusunuz çünkü bu çifte standarta yürek bile dayanmaz.!
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ozay06 2 gün dekareme
Aynı cümleyi yazmak için girdim
Ellerinize sağlık
Sıcak fırsat nerede la burada?
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Mesutzgvn 2 gün
6G 128kbps internet.
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aliaydin16 2 gün
5G yi abat etti 6G kaldı. Yalan parayla değilki
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Rebellion87 2 gün
2019 yılında 200 MT ilerde baz istasyonu var 3G internet hızını doğru dürüst alamıyorum yemişim 6G nizi
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