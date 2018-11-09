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Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı

Tüm zamanların en sevilen dizilerinden Breaking Bad, yolculuğunu beyaz perdede sürdürüyor. Çekimlerine bu ay başlanacak Breaking Bad filmi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Breaking Bad geri dönüyor. 2013 yılında yayımlanan ve büyük övgü toplayan 5. sezonu ile ekranlara veda eden Breaking Bad, yolculuğunu beyaz perdede sürdürecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Breaking Bad filminin çekimlerine bu ay başlanacağı ortaya çıktı.
Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olan Vince Galligan'ın senaristliğini üstlendiği film, Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman karakterine odaklanacak. Breaking Bad finalinin sonrasında geçecek film, polisler tarafından aranan Jesse Pinkman'ın Albuquerque'den kaçmak için verdiği mücadeleyi anlatacak.
Breaking Bad filminin çekimlerine kısa süre içinde başlanacak olsa da film hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Filmin senaryosunu kaleme alan Vince Galligan'ın aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
Ayrıca Aaron Paul'un Jesse Pinkman rolü ile geri dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Apple orijinal dizisi Are You Sleeping'in başrolünü üstlenen Paul, aynı zamanda Westworld'ün 3. sezonunda da önemli bir role sahip.

https://deadline.com/2018/11/breaking-bad-movie-vince-gilligan-greenbrier-1202497258/ Yorum Yaz
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frostburn 6 ay en beğenilen
Vince Gilligan burayı takip ediyordur , ikinci el forumunda görmüştüm.
Peşin peşin söyleyelim Gilligan Jesse ve Walter rollerinde adamlarımızı görmezsek o film gişede çakılır.
Sonra biz uyarmadık deme..
Vince Gilligan burayı takip ediyordur , ikinci el forumunda görmüştüm.Peşin peşin söyleyelim Gilligan Jesse ve Walter rollerinde adamlarımızı görmezsek o fi...
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Conqueror26 6 ay
O kadar dizi izledim bunun kadar iyisini izlemedim. İnşallah film dizinin başarısına gölge düşürmez.
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Ohol Oula 6 ay
Çöp. Hollywood bu gidişle benim bile filmimi çekecek. Yeter be
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El Prezidente 6 ay
walter reizi de ara ara görsek keşke..
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Khoradasein 6 ay El Prezidente
Breaking Bad= 3 x Walter White / Jesse

Jesse bu formülde yalnız olursa saflığı bozar, o film %95 üzeri saflığa erişemez ve piyasada tutunamaz...
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olağan_şüpheli 6 ay
illaki suyunu çıkartıp katledecekler.
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10ff 6 ay
Bu dizi kesinlikle abartiliyor. Atmosferi gercekten basarili ama abartilacak gibi degil.
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Das Boot 6 ay
Benim icim son bolumle birlikte hikaye bitti. Bunun sonu yok cunku Star wars Lotr vs vs sonu yok cek babam cek.biseyi tadinda birakin
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Tommy Shelby 6 ay Das Boot
Katılıyorum
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The Balance 6 ay Das Boot
Para yok mu bu işte. Var o yüzden ne desek boş.
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OverClocK1ng 6 ay
İnşallah şöyle 2.5-3 saat kadar olur da adam gibi kesmeden işlenir...
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Conqueror26 6 ay
O kadar dizi izledim bunun kadar iyisini izlemedim. İnşallah film dizinin başarısına gölge düşürmez.
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GunslingeR085 6 ay
Efsane bir dizi, bakalım filmi nasıl olacak, gerçi sequel bir dizi olsaydı daha iyi olurdu bence.
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Red_devil33 6 ay
Harika bir diziydi.
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