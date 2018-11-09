Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı

Televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Breaking Bad geri dönüyor. 2013 yılında yayımlanan ve büyük övgü toplayan 5. sezonu ile ekranlara veda eden Breaking Bad, yolculuğunu beyaz perdede sürdürecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Breaking Bad filminin çekimlerine bu ay başlanacağı ortaya çıktı.

Breaking Bad ve Better Call Saul'un yaratıcısı olan Vince Galligan'ın senaristliğini üstlendiği film, Aaron Paul tarafından canlandırılan Jesse Pinkman karakterine odaklanacak. Breaking Bad finalinin sonrasında geçecek film, polisler tarafından aranan Jesse Pinkman'ın Albuquerque'den kaçmak için verdiği mücadeleyi anlatacak.

Breaking Bad filminin çekimlerine kısa süre içinde başlanacak olsa da film hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Filmin senaryosunu kaleme alan Vince Galligan'ın aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturması bekleniyor, ancak henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

Ayrıca Aaron Paul'un Jesse Pinkman rolü ile geri dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Apple orijinal dizisi Are You Sleeping'in başrolünü üstlenen Paul, aynı zamanda Westworld'ün 3. sezonunda da önemli bir role sahip.

https://deadline.com/2018/11/breaking-bad-movie-vince-gilligan-greenbrier-1202497258/