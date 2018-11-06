Netflix'in Marvel dizileri için tehlike çanları çalıyor

Marvel'in kendi dijital platformunu kurma planlarını açıklamasının ardından Netflix'teki Marvel dizilerinin geleceğini şüpheli hale gelmişti. Netflix yöneticisi Ted Sarandos kısa süre önce yaptığı açıklamayla bu şüpheleri giderdi, ancak Netflix'in Marvel dizilerini tehdit eden yeni bir tehlike kapıda.

Screen Rant tarafından paylaşılan veriler, Netflix'teki neredeyse tüm Marvel dizilerinin son dönemde hızla izleyici kaybettiğini ortaya çıkardı. Veri analiz şirketi Jumpshot tarafından toplanan verilere göre Daredevil'ın 2. sezonundan bu yana Marvel dizilerinin izleyici sayısında büyük düşüş yaşandı.

Özellikle Luke Cage ve Iron Fist ikinci sezonlarında izleyici kitlesinin önemli bir kısmını kaybetti. Iron Fist'in 2. sezonu, Daredevil'ın 2. sezonunun çeyreği kadar bile izleyici çekemedi. Bu veriler Netflix'in Iron Fist ve Luke Cage'i iptal etmek için oldukça geçerli sebepleri olduğunu gösteriyor.

Daredevil ve The Punisher, Netflix'in diğer Marvel dizilerine göre daha iyi durumda. Ancak bu dizilerin de güvende olduğunu söylemek mümkün değil. Yine Screen Rant tarafından paylaşılan verilere göre, Daredevil'ın 3. sezonunu yayımlandıktan sonraki ilk haftada izleyenlerin sayısı 2. sezona kıyasla yüzde 57 düşüş yaşadı. Netflix dizileri genelde ilk haftalarında geniş kitlelere ulaştığı için bu rakam büyük önem taşıyor.

Daredevil'ın 3. sezonu Iron Fist ve Luke Cage'in sezonlarından daha çok izleyici çekmiş olsa da, sezonlar arasındaki bu düşüş dizinin geleceği için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bunun üstüne bir de Netflix ile Marvel arasındaki bozulan ilişkiler eklendiğinde, Netflix Marvel dizilerini sevenlerin endişelenmekte haklı olduğu anlaşılıyor.

https://screenrant.com/marvel-netflix-shows-losing-viewers/2/