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Netflix'in Marvel dizileri için tehlike çanları çalıyor

Screen Rant tarafından paylaşılan izleyici verileri, Netflix tarafından hazırlanan Marvel dizileri için son yıllarda işlerin pek de yolunda gitmediğini ortaya çıkardı.
6 ay
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Marvel'in kendi dijital platformunu kurma planlarını açıklamasının ardından Netflix'teki Marvel dizilerinin geleceğini şüpheli hale gelmişti. Netflix yöneticisi Ted Sarandos kısa süre önce yaptığı açıklamayla bu şüpheleri giderdi, ancak Netflix'in Marvel dizilerini tehdit eden yeni bir tehlike kapıda.
Screen Rant tarafından paylaşılan veriler, Netflix'teki neredeyse tüm Marvel dizilerinin son dönemde hızla izleyici kaybettiğini ortaya çıkardı. Veri analiz şirketi Jumpshot tarafından toplanan verilere göre Daredevil'ın 2. sezonundan bu yana Marvel dizilerinin izleyici sayısında büyük düşüş yaşandı.
Özellikle Luke Cage ve Iron Fist ikinci sezonlarında izleyici kitlesinin önemli bir kısmını kaybetti. Iron Fist'in 2. sezonu, Daredevil'ın 2. sezonunun çeyreği kadar bile izleyici çekemedi. Bu veriler Netflix'in Iron Fist ve Luke Cage'i iptal etmek için oldukça geçerli sebepleri olduğunu gösteriyor.
Daredevil ve The Punisher, Netflix'in diğer Marvel dizilerine göre daha iyi durumda. Ancak bu dizilerin de güvende olduğunu söylemek mümkün değil. Yine Screen Rant tarafından paylaşılan verilere göre, Daredevil'ın 3. sezonunu yayımlandıktan sonraki ilk haftada izleyenlerin sayısı 2. sezona kıyasla yüzde 57 düşüş yaşadı. Netflix dizileri genelde ilk haftalarında geniş kitlelere ulaştığı için bu rakam büyük önem taşıyor.
Daredevil'ın 3. sezonu Iron Fist ve Luke Cage'in sezonlarından daha çok izleyici çekmiş olsa da, sezonlar arasındaki bu düşüş dizinin geleceği için tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Bunun üstüne bir de Netflix ile Marvel arasındaki bozulan ilişkiler eklendiğinde, Netflix Marvel dizilerini sevenlerin endişelenmekte haklı olduğu anlaşılıyor.

https://screenrant.com/marvel-netflix-shows-losing-viewers/2/ Yorum Yaz
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DHBSC55 6 ay en beğenilen
hepsine bir şans verdim,izledim 1.sezonlarını sonra hepsini bıraktım dandik diziler,Punisher hariç o güzel olmuş.
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Tommy Shelby 6 ay
Tabi çalar
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Ed Wood 6 ay
Tüketim tutkusu üretim kalitesinin önüne geçtiği an her projenin sonu budur. On tane saçma şey çıkarmak yerine iki tane sağlam projenin arkasında durulması gerek. Herkese hitap etmeye çalışmak ya da daha fazla kazanma arzusuna engel olamamak şirketlerin zararınadır.
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nty35 6 ay
Daredevil 3. Sezonu harika olmuş. İzlemeyi düşününler kaçırmasın. İron fist ve luke cage falan bunlar zaten çöptü.
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cabriyo 6 ay
luke cage jessica jones.... kahramanlara bak.... her yoldan geçeni kahraman diye filim yapıyorlar. yakında hamdi alkan a sıra gelir.
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Seyrim 6 ay
Hepsini dandik çekiyorlar.. Wicher için endişeliyim..
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thanatos13 6 ay
vay arkadaş punisher'ın iron fist 1. sezonu kadar izlenmemiş olması çok kötü bir şey ya, sanırım amerikalılar'ın diziye tepkisinden dolayı böyle oldu.
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Jeolog. 6 ay
2 yıl ara verirseniz böyle olur tabi. daredevil bitmesin diye bölümleri ikiye bölüp izledim.
ayrıca dd'in son sezonuna çöp diyenler ne izliyor gerçekten merak ediyorum. diziyi kendi içinde kıyaslarsak inişler çıkışlar mevcut ancak diğer dizilerle kıyasladığınızda dd çok çok yukarılarda. bitirirlerse yazık olur.
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Manchester United 6 ay
The Punisher güzel.
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vamp 6 ay
Ben butun marvel dizilerini izliyorum valla. Hepside ayri keyif veriyor.
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Tobin Frost 6 ay
İçlerinden sadece punisher izlemeye değer olarak görünüyor. Diğerlerine de şans verdim fakat beni pek sarmadı.
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sinema, diziler ve
13 etiket daha netflix çizgi roman marvel Daredevil Jessica Jones punisher luke cage iron fist netflix marvel dizileri Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
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