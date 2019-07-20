Kim Nerede? 30 Star Trek: Picard dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 30 Huawei: HongMeng işletim sistemi akıllı telefonlar için değil 29 Dr. Manhattan geri dönüyor! Watchmen dizisinin uzun fragmanı paylaşıldı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Breakthrough, uzaylılardan gelebilecek ultra hıza sahip lazer atımının peşinde

Breakthrough Listen oluşumunun kurucusu Yuri Milner, uzaylılardan radyo dalgaları haricinde lazer atımlarıyla da iletişim kurabileceğine inanıyor. Milner bu durumu tespit için bir ortaklık kurdu.
1 sa.
453
17
2
Uzay
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Breakthrough, uzaylılardan gelebilecek ultra hıza sahip lazer atımının peşinde

1996 yılında hayata gözlerini yuman Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan bir sözünde, “Evren çok büyük bir yer. Eğer ki sadece biz varsak, bu epey büyük bir yer israfı.” ifadelerini kullanmıştı. Uzayın sonsuzluğuna vurgu yapan ve uzaylı yaşamın bir şekilde var olabileceğini ima eden bu söz aslında insanoğlunun dünya dışı yaşama arama arzusunu da özetliyor.

Curiosity keşif aracı gibi Mars’ta mikrobik yaşam formları arayan uzay araçlarının yanında Breakthrough Listen adlı oluşum ise evrende akıllı yaşam formları bulmaya çalışıyor.

Akıllı yaşam formlarını bulmak için oluşturulan en geniş katılımlı bilimsel program olan Breakthrough Listen, daha detaylı arama yapmak için saflarına Yüksek Enerjili Radyasyon Görüntüleme Teleskop Ağı Sistemi’ni de (the Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System-VERITAS) kattı. Toplamda dört teleskoptan oluşan VERITAS, göğü uzaylılardan kaynaklanabilecek lazer ışığı atımlarına karşı tarayacak.

Breakthrough Listen oluşumunun kurucusu olan yatırımcı Yuri Milner için kurulan ortaklığın arkasındaki mantık aslında çok basit. Milner’a göre akıllı yaşam formlarının ne şekilde iletişim kuracaklarını kesin olarak bilmek mümkün değil. Yatırımcıya göre radyo dalgaları veya lazer yoluyla iletişim kurmak mümkün.

VERITAS ile kurulan işbirliği ise tam bu noktada devreye giriyor. Zira teleskop ağı, 40 trilyon km ötedeki bir ampulün yaydığı enerjiye yakın güçteki lazeri tespit edebilme kapasitesine sahip. Bu kapsamda VERITAS, bize sadece birkaç nano saniyeliğine görünen lazer atımlarını tarayacak.

VERITAS, daha önce de uzaylı avına çıkmıştı 

VERITAS dünya dışı akıllı yaşam formu arama hususunda ise acemi değil. Teleskop ağı daha önce, düzenli aralıklarla ışığı azalan Tabby’nin yıldızını taramış ve bu duruma belirli aralıklarda yıldızın önüne geçen uzaylılara ait bir mega yapının neden olabileceği iddia edilmişti. İspatlanması çok çok zor olan bu iddiaya karşılık olarak yapılan en mantıklı açıklama ise bir kuyruklu yıldız bulutunun söz konusu olaya sebebiyet verebileceği olmuştu.

Breakthrough Listen ekibi lideri Andrew Siemion VERITAS iştiraki kapsamında yaptığı açıklamada, “Breakthrough Listen, dünya dışı akıllı yaşamın emarelerini tespit etmek için ortaya konmuş en kapsamlı proje. VERITAS’ın da ekibe dâhil olmasıyla birlikte “hızlı optik sinyal” adlı yeni bir tür sinyali araştırabileceğiz. NASA’nın da kullandığı “hızlı optik sinyaller”, Ay’dan Dünya’ya yüksek çözünürlüklü görüntülerin iletilmesini sağlıyor. Dolayısıyla, gelişmiş bir medeniyetin bu teknolojinin ileri bir halini yıldızlar arası iletişim maksatlı kullanmaması için bir neden yok.” ifadelerini kullanmış.

Samanlıkta iğne aramaktan farkı olmayan bu gayretlerin uzaylıları tespit etmemize yarayıp yaramayacağını bilememekle birlikte, ortaya konan bu çabayı takdir etmemek ise mümkün gözükmüyor.


https://www.engadget.com/2019/07/17/breakthrough-listen-veritas-light-pulse-study/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The souls migration 1 sa.
Breakthrough Starshot adlı bir girişim, ***ultra güçlü lazer ışınları*** ve ... kullanarak başka bir yıldız sistemini keşfetmek istiyor.
ultra hız dediğin en fazla ışık hızıdır. buna katılmayanlar çıkacak mesela kuantumdan girip 10bin kat daha hızlı felan diyecek ama max olan hız ışık hızıdır. çeviride hata var diyeceğim ama muhtemelen bilgi kaynağında sorun var..

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 sa.
Adamlardaki Ufka Bak...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 36 dk. Star Trek: Picard dizisinin ilk fragmanı yayınlandı 1 sa. Dr. Manhattan geri dönüyor! Watchmen dizisinin uzun fragmanı paylaşıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Breakthrough, uzaylılardan gelebilecek ultra hıza sahip lazer atımının peşinde Sonraki Samsung Galaxy Fold, endüstri uzmanlarının dayanıklılık testinden geçti 6 sa. Huawei: HongMeng işletim sistemi akıllı telefonlar için değil 6 sa. 2si1 | Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Kuruyorlar! 7 sa. FDA yeni riskli kanser ilacını onayladı 7 sa. Web siteleri artık Chrome'un gizli modunu algılayamayacak 8 sa. Elektronik sigara tütün kullanımı azaltmakla birlikte tütün kullanımına yeniden başlama oranlarını artırıyor 8 sa. 5G özellikli Huawei Mate X, TENAA onayı aldı 9 sa. Oyun içi satışlar TBMM gündeminde: Kumar sayılabilir 9 sa. Ubisoft CEO'su açıkladı: Oyunlarımızı Google Stadia'ya taşımak maliyetli olmayacak 10 sa. Xiaomi, Black Shark 2 Pro'nun tanıtım tarihini açıkladı 11 sa. Apollo 11 görevi, NVIDIA’nın ışın izleme teknolojisi ile yeniden hayat buldu 11 sa. Huawei’nin Android’den vazgeçmeye niyeti yok 12 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S, BİM marketlerde Redmi Go modeli var 13 sa. The Witcher dizisinden ilk fragman geldi 14 sa. Google Stadia Pro ile her ay bir oyun bedava verilecek 15 sa. Redmi’den uygun fiyatlı powerbank modelleri 16 sa. Twitter kullanım dışı Tweet’lere açıklama ekleyecek 17 sa. Gigabyte X570 Aorus Xtreme ve Silahşörleri 1 gün GM 9 Pro’nun Android Q Beta'sı bağımsız geliştiricinin yazılımını izinsiz kullanıyor olabilir 1 gün Netflix, mobil aboneliğini uygulamaya başlayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yeni Nintendo Switch Modeli Duyuruldu, Daha Uzun Pil Ömrüne Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de
DonanımHaber
Dragon Ball Xenoverse 2'nin Oynaması Ücretsiz Versiyonu Ninten...
Bölüm Sonu Canavarı
Baba oldum...
DH Forum
Telefon kayıt harcına büyük zam: 1500 TL oldu
DH Forum
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim