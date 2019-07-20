Breakthrough, uzaylılardan gelebilecek ultra hıza sahip lazer atımının peşinde

1996 yılında hayata gözlerini yuman Amerikalı gökbilimci ve astrobiyolog Carl Sagan bir sözünde, “Evren çok büyük bir yer. Eğer ki sadece biz varsak, bu epey büyük bir yer israfı.” ifadelerini kullanmıştı. Uzayın sonsuzluğuna vurgu yapan ve uzaylı yaşamın bir şekilde var olabileceğini ima eden bu söz aslında insanoğlunun dünya dışı yaşama arama arzusunu da özetliyor.

Curiosity keşif aracı gibi Mars’ta mikrobik yaşam formları arayan uzay araçlarının yanında Breakthrough Listen adlı oluşum ise evrende akıllı yaşam formları bulmaya çalışıyor.

Akıllı yaşam formlarını bulmak için oluşturulan en geniş katılımlı bilimsel program olan Breakthrough Listen, daha detaylı arama yapmak için saflarına Yüksek Enerjili Radyasyon Görüntüleme Teleskop Ağı Sistemi’ni de (the Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System-VERITAS) kattı. Toplamda dört teleskoptan oluşan VERITAS, göğü uzaylılardan kaynaklanabilecek lazer ışığı atımlarına karşı tarayacak.

Breakthrough Listen oluşumunun kurucusu olan yatırımcı Yuri Milner için kurulan ortaklığın arkasındaki mantık aslında çok basit. Milner’a göre akıllı yaşam formlarının ne şekilde iletişim kuracaklarını kesin olarak bilmek mümkün değil. Yatırımcıya göre radyo dalgaları veya lazer yoluyla iletişim kurmak mümkün.

VERITAS ile kurulan işbirliği ise tam bu noktada devreye giriyor. Zira teleskop ağı, 40 trilyon km ötedeki bir ampulün yaydığı enerjiye yakın güçteki lazeri tespit edebilme kapasitesine sahip. Bu kapsamda VERITAS, bize sadece birkaç nano saniyeliğine görünen lazer atımlarını tarayacak.

VERITAS, daha önce de uzaylı avına çıkmıştı

VERITAS dünya dışı akıllı yaşam formu arama hususunda ise acemi değil. Teleskop ağı daha önce, düzenli aralıklarla ışığı azalan Tabby’nin yıldızını taramış ve bu duruma belirli aralıklarda yıldızın önüne geçen uzaylılara ait bir mega yapının neden olabileceği iddia edilmişti. İspatlanması çok çok zor olan bu iddiaya karşılık olarak yapılan en mantıklı açıklama ise bir kuyruklu yıldız bulutunun söz konusu olaya sebebiyet verebileceği olmuştu.

Breakthrough Listen ekibi lideri Andrew Siemion VERITAS iştiraki kapsamında yaptığı açıklamada, “Breakthrough Listen, dünya dışı akıllı yaşamın emarelerini tespit etmek için ortaya konmuş en kapsamlı proje. VERITAS’ın da ekibe dâhil olmasıyla birlikte “hızlı optik sinyal” adlı yeni bir tür sinyali araştırabileceğiz. NASA’nın da kullandığı “hızlı optik sinyaller”, Ay’dan Dünya’ya yüksek çözünürlüklü görüntülerin iletilmesini sağlıyor. Dolayısıyla, gelişmiş bir medeniyetin bu teknolojinin ileri bir halini yıldızlar arası iletişim maksatlı kullanmaması için bir neden yok.” ifadelerini kullanmış.

Samanlıkta iğne aramaktan farkı olmayan bu gayretlerin uzaylıları tespit etmemize yarayıp yaramayacağını bilememekle birlikte, ortaya konan bu çabayı takdir etmemek ise mümkün gözükmüyor.

https://www.engadget.com/2019/07/17/breakthrough-listen-veritas-light-pulse-study/