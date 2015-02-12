Brezilya Aids farkındalığı için Tinder uygulamasını kullandı

Daha önce mobil uygulamaların asıl amacından farklı sebepler için kullanıldığını görmüştük. " Tinder uygulaması da bir hırsızın yakalanmasına yardımcı oldu. " haberini de geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez Tinder uygulaması daha da farklı bir kullanım alanı için tercih edildi.

Brezilya partner bulma uygulamasını Aids farkındalığı yaratmak için kullanmayı tercih etti. Proje için açılan 3 erkek ve 2 kadın hesabı eşleştiği diğer hesaplara korunmasız cinsel ilişkiler ve hastalıklar hakkında bilgilendirici mesajlar yolladı. 1 haftada yaklaşık 2 bin kişiye ulaşan ve bilgilendiren pilot kampanya gece klübü ve bar gibi yerleri ziyaret ederek yarın başlayacak Rio karnavalı öncesi ilk misyonunu tamamlanmış oldu. Brezilya hükümeti bu tarz çalışmalara devam edileceğini açıkladı.