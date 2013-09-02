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Broadcom entegre cihazlara da WiFi Direct özelliğini getiriyor

5 yıl
1,7b
1
12
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Broadcom entegre cihazlara da WiFi Direct özelliğini getiriyor

Son dönemlerde akıllı saat, sağlık takip sensörü gibi entegre cihaz segmentinde yer alan giyilebilir elektronik cihazların giderek yükselen bir trende sahip olması, kablosuz bağlantı açısından seçeneklerin artmasına neden oldu.

Bu tarz entegre cihazlarda duruma göre Bluetooth, WiFi, NFC, GPS gibi bağlantı teknolojileri tek tek veya hepsi bir arada sunulabiliyor. Yongaseti pazarında önemli hamlelerini gördüğümüz Broadcom, entegre cihaz pazarına da bu tarz bağlantı yongaları tedarik ediyor.

Firma WICED adında Bluetooth Smart, WiFi, NFC, GPS gibi teknolojileri giyilebilir cihazlara sunmayı hedefleyen bir girişim başlatmıştı. Bu girişim artık, iki WiFi özellikli cihaz arasında doğrudan veri paylaşımı yapmaya imkan tanıyan WiFi Direct teknolojisini de bünyesine kattı. 

WICED Direct olarak yeniden isimlendirilen girişim giyilebilir cihazlara daha fazla bağlantı seçenekleri sunacak. 2014 yılında 1.5 milyar dolara ulaşması beklenen giyilebilir bileşen pazarında Broadcom, uygun fiyatlı çözümlerle payını genişletmeye çalışacak.

Analizler bu yıl 15 milyon giyilebilir akıllı cihaz satılacağını öngörürken, 2017 yılında ise bu sayı 70 milyona yükselecek.  

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Psydia 5 yıl en beğenilen
Ne kadar akilli olurlarsa olsun resimdeki hesap makineli kizilotesi kumandali saatler kadar efsane olamayacaklar.
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Tristan Tzara 5 yıl
Umarım ucuz ve kullanışlı olur.
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peters 5 yıl
Bende bunların çakmasından var okulda biriyle şakalaşırken birtane düğmesi koptmuştu pil taksan çalışır tahtakaleden almıştım muhasebe kodlarını yazadım.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
xlmnt13
heyt be data banka fen formullerini yaziyordum :). Sınavlarda bayaa işe yariyordu

sırf sınavlar için bu saatlerden alırdık :D
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cagataykoroglu 5 yıl
AKıllı saatlere sim kart takamadığımız sürece anlamsız kalacakalar.
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face1tr 5 yıl
bu apple, samsung gibi markalar işin moda, dolayısıyla kapitalist tarafını temsil ediyor. suntoo, polar ve garmin gibi markalara ait, akıllı saatlere bakabilirsiniz.
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JoeyBane 5 yıl
Bataryalar gelişmediği sürece şarj aletiyle dolanmak zorunda kalacağız..
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ssbrutality 5 yıl
Canım Casio'm benim :) Hala takarım.
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xLmNt13 5 yıl
heyt be data banka fen formullerini yaziyordum :). Sınavlarda bayaa işe yariyordu
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Psydia 5 yıl en beğenilen
Ne kadar akilli olurlarsa olsun resimdeki hesap makineli kizilotesi kumandali saatler kadar efsane olamayacaklar.
2 Yanıt Yanıtla +18
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Krauser ll 5 yıl Psydia
Psydia

Ne kadar akilli olurlarsa olsun resimdeki hesap makineli kizilotesi kumandali saatler kadar efsane olamayacaklar.

+1
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selcukXIII 5 yıl Psydia
Psydia
Ne kadar akilli olurlarsa olsun resimdeki hesap makineli kizilotesi kumandali saatler kadar efsane olamayacaklar.


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CertificatedStaff 5 yıl
Akıllı saatler ne kadar tutucak bakalım.
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