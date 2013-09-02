Broadcom entegre cihazlara da WiFi Direct özelliğini getiriyor





Son dönemlerde akıllı saat, sağlık takip sensörü gibi entegre cihaz segmentinde yer alan giyilebilir elektronik cihazların giderek yükselen bir trende sahip olması, kablosuz bağlantı açısından seçeneklerin artmasına neden oldu.





Bu tarz entegre cihazlarda duruma göre Bluetooth, WiFi, NFC, GPS gibi bağlantı teknolojileri tek tek veya hepsi bir arada sunulabiliyor. Yongaseti pazarında önemli hamlelerini gördüğümüz Broadcom, entegre cihaz pazarına da bu tarz bağlantı yongaları tedarik ediyor.





Firma WICED adında Bluetooth Smart, WiFi, NFC, GPS gibi teknolojileri giyilebilir cihazlara sunmayı hedefleyen bir girişim başlatmıştı. Bu girişim artık, iki WiFi özellikli cihaz arasında doğrudan veri paylaşımı yapmaya imkan tanıyan WiFi Direct teknolojisini de bünyesine kattı.





WICED Direct olarak yeniden isimlendirilen girişim giyilebilir cihazlara daha fazla bağlantı seçenekleri sunacak. 2014 yılında 1.5 milyar dolara ulaşması beklenen giyilebilir bileşen pazarında Broadcom, uygun fiyatlı çözümlerle payını genişletmeye çalışacak.





Analizler bu yıl 15 milyon giyilebilir akıllı cihaz satılacağını öngörürken, 2017 yılında ise bu sayı 70 milyona yükselecek.