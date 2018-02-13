Bruce Lee ezilenlerin yardımına mobilde koşuyor

Uzak doğu dövüş sporlarının ve sinema tarihinin efsane karakteri Bruce Lee, mobil dünyada da pek çok yapımda karşımıza çıkıyor. Bunlar arasında Bruce Lee: Oyuna Gir oyunu Bruce Lee vakfı tarafından onaylı ve filmlerin havasını en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyor.

Bruce Lee: Oyuna Gir neler sunuyor?

Sağa veya sola doğru ilerleyen 2 boyutlu mekaniklerle geliştirilmiş olan Bruce Lee: Oyuna Gir, ezilen köylüleri koruyarak kötü niyetli yandaşlara ve büyük patronlara karşı verdiğiniz mücadeleyi anlatıyor.

Ekranda sürüklemeler yaparak yumruk, tekme veya kombolar vurabiliyorsunuz. Yine hızlı bir şekilde sağ veya sol tarafa karakteri kaydırabiliyorsunuz. Dövüştükçe Hiddet barı doluyor ve ortalığı yakıp yıkan muhteşem vuruşunuzu yapabiliyorsunuz.

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40 farklı bölümün olduğu oyunda mühendisler, inşaat ameleleri, iş adamları gibi Bruce Lee filmlerinin ikonik düşmanları karşınıza geliyor. Bölüm geçtikçe karakterinizi geliştiriyorsunuz ve güçlendirmeler alıyorsunuz. Ayrıca mınçıka gibi silahlar da yine para biriktirerek alınıyor. Yine Bruce Lee’nin efsane kıyafetleri de para gerektiriyor.

Görsel grafikleri ve atmosferi oldukça tatmin eden Bruce Lee: Oyuna Gir, efsanenin hayranlarını uzun süre telefon başında tutacaktır. Seslendirmelerin orijinal olduğu oyun ücretsiz.