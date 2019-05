Bu gezegenin gökyüzünde üç tane Güneş'i var

Ayrıca Bkz.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'den bir grup ABD'li bilim insanı KELT-4Ab isimli yeni bir gezegenin keşfini yaptıklarını duyurdu. Yaklaşık Jüpiter boyutlarındaki bu gezegenin gökyüzünde üç tane yıldız bulunuyor.KELT-4Ab, bir üçlü yıldız sisteminde stabil bir şekilde var olabilen dördüncü gezegen. Bir gaz devi olan KELT-4Ab, KELT-A isimli dev bir yıldızın etrafında dönüyor ve her bir dönüşünü tamamlaması yaklaşık üç gününü alıyor. Bu sırada üçlü yıldız sisteminin diğer üyeleri KELT-B ve KELT-C birbirleri etrafında dönerlerken bir tam dönüşleri toplam 30 yıl sürüyor. KELT-A'ya oranla daha küçük boyutlara sahip olan KELT-B ve KELT-C'nin KELT-A etrafındaki bir tam dönüşüyse tam 4,000 yılda tamamlanıyor.KELT sistemi aslında uzun bir süredir biliniyor olsa da sistemin yalnızca tek bir yıldızdan oluştuğu düşünülüyordu. Sonraki araştırmalarda sistemde bir yıldız daha keşfeden araştırmacılar son olarak sisteme üçüncü bir yıldızı daha ekleyerek yepyeni bir üçlü yıldız sistemi keşfetmiş oldular.Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi araştırmacıları KELT-B ve KELT-C yıldızlarının KELT-4Ab gezegeninden çok uzak noktalarda bulunmaları nedeniyle KELT-A kadar parlak görünmediklerini de ekliyorlar. KELT-B ve KELT-C yıldızları gezegenin yüzeyinden yaklaşık bir Ay parlaklığında görünüyor.Gezegen yıldızına olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Araştırmacılar şimdi türünün nadir örneklerinden olan KELT-4Ab'nin bu ilginç yönlerini incelemeye devam edecekler. Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT) kullanılarak yapılan keşfin makalesi de The Astromical Journal'da yayımlandı.