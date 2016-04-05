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Bu gezegenin gökyüzünde üç tane Güneş'i var

Yeni keşfedilen KELT-4Ab isimli bir gezegenin gökyüzünde 3 tane yıldız bulunuyor. Türünün dördüncü örneği olan gezegen yıldızına olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,7b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'den bir grup ABD'li bilim insanı KELT-4Ab isimli yeni bir gezegenin keşfini yaptıklarını duyurdu. Yaklaşık Jüpiter boyutlarındaki bu gezegenin gökyüzünde üç tane yıldız bulunuyor.

KELT-4Ab, bir üçlü yıldız sisteminde stabil bir şekilde var olabilen dördüncü gezegen. Bir gaz devi olan KELT-4Ab, KELT-A isimli dev bir yıldızın etrafında dönüyor ve her bir dönüşünü tamamlaması yaklaşık üç gününü alıyor. Bu sırada üçlü yıldız sisteminin diğer üyeleri KELT-B ve KELT-C birbirleri etrafında dönerlerken bir tam dönüşleri toplam 30 yıl sürüyor. KELT-A'ya oranla daha küçük boyutlara sahip olan KELT-B ve KELT-C'nin KELT-A etrafındaki bir tam dönüşüyse tam 4,000 yılda tamamlanıyor.

Ayrıca Bkz. "İşte uzaylı istilasından korunmanın yolu"
KELT sistemi aslında uzun bir süredir biliniyor olsa da sistemin yalnızca tek bir yıldızdan oluştuğu düşünülüyordu. Sonraki araştırmalarda sistemde bir yıldız daha keşfeden araştırmacılar son olarak sisteme üçüncü bir yıldızı daha ekleyerek yepyeni bir üçlü yıldız sistemi keşfetmiş oldular.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi araştırmacıları KELT-B ve KELT-C yıldızlarının KELT-4Ab gezegeninden çok uzak noktalarda bulunmaları nedeniyle KELT-A kadar parlak görünmediklerini de ekliyorlar. KELT-B ve KELT-C yıldızları gezegenin yüzeyinden yaklaşık bir Ay parlaklığında görünüyor.

Gezegen yıldızına olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor. Araştırmacılar şimdi türünün nadir örneklerinden olan KELT-4Ab'nin bu ilginç yönlerini incelemeye devam edecekler. Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT) kullanılarak yapılan keşfin makalesi de The Astromical Journal'da yayımlandı. 

http://phys.org/news/2016-04-planet-triple-star.html Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen Baba Konu
Dragonborn Cicero
Şimdi o gezegene giden astronotlar nasıl namaz kılacakcılar gelmeden...


Çok düşündün mü bunu yazarken?

Verilen habere bir de atılan yoruma bak. Forumda beynini kullanarak yorum yapan kişi sayısı gittikçe azalıyor.

____

Uzayda daha birçok birden fazla yıldızlı gezegen var. En parlak yıldızın ışığı diğerlerinin ışığını gizlediğinden ayırt edilmesi zor sadece. Bunlardan biri yaşanabilir olsa şaşırtıcı olmaz.
Dragonborn CiceroŞimdi o gezegene giden astronotlar nasıl namaz kılacakcılar gelmeden...Çok düşündün mü bunu yazarken? ...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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Baba Konu 3 yıl
Şimdi o gezegene giden astronotlar nasıl namaz kılacakcılar gelmeden...
1 Yanıt Yanıtla +15
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1 Avatar
Hubalahubhub 3 yıl
o değil de oruçta yalan olur ha te allam :)
Bence ilerde olur da bir gün uzak yerlere giderse bu insan evladı siz gelmeyin valla bak=)
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Physicist_Emre 3 yıl
resim muazzam sanki elini kaldırsan diğer gezegene değecekmişsin gibi.
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gurkanse 3 yıl
S. Hawking
Dragonborn CiceroŞimdi o gezegene giden astronotlar nasıl namaz kılacakcılar gelmeden...
Çok düşündün mü bunu yazarken? Verilen habere bir de atılan yoruma bak. Forumda beynini kullanarak yorum yapan kişi sayısı gittikçe azalıyor. ____ Uzayda daha birçok birden fazla yıldızlı gezegen var. En parlak yıldızın ışığı diğerlerinin ışığını gizlediğinden ayırt edilmesi zor sadece. Bunlardan biri yaşanabilir olsa şaşırtıcı olmaz.

niye öyle diyorsunki.memleket bunlarla dolu...
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Tensi 3 yıl
Yildizin etrafinda 3 gunde bir turluyorsa 7-8 milyon km cok yakin bir mesafede olmasi gerekir. Herhlde yuzey sicakligi da 2-3 bin dereceleri buluyordur.
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Reaglew 3 yıl
Benimde hayatımda tek güneşim var. Bana hiç parlamasa bile mutlu olmam için gökyüzünde olduğunu bilmem yetiyor.
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Spiderhip 3 yıl
Yıl hesaplamaları karman çorman olur orada ya :) Burada bile yok 25'e bastım, 24'ü doldurdum, 26'dan gün alıyorum falan :) Bir de hicri miladi takvim olayı var. Orada düşünemiyorum, adam borcumu gelecek sene öderim dese zıçtık, hangi yıldıza göre. Ya da bankaların kampanya unsuru falan olabilir mi acaba ? Her banka KELT-B ye göre 5 yıllık vade yaparken biz KELT-A'ya göre 7 yıllık vade yapıyoruz. Haydee gelde hesapla :)
Zaten saatler, gündüzler geceler de arapsaçı olur yahu. Biri batıdan doğar, öbürü kuzeyden atağa kalkar, diğeri poyrazdan eser :P
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DH Misafiri 3 yıl
Tanrim millet nelerle ugrasiyor bizim ulkemizde yasayan gic agazlilarin hizniyetine bak
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asosyal mühendis 3 yıl
İlkokulda 3 küme problemi ne işe yarar diye sorup duruyordum. Aha buymuş demek.
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Mesudum 3 yıl
Mr. Jingles
Bir gaz devi olan KELT-4Ab, KELT-A isimli dev bir yıldızın etrafında dönüyor ve her bir dönüşünü tamamlaması yaklaşık üç gününü alıyor. Bu sırada üçlü yıldız sisteminin diğer üyeleri KELT-B ve KELT-C birbirleri etrafında dönerlerken bir tam dönüşleri toplam 30 yıl sürüyor. KELT-Aya oranla daha küçük boyutlara sahip olan KELT-B ve KELT-Cnin KELT-A etrafındaki bir tam dönüşüyse tam 4,000 yılda tamamlanıyor.
Sanki denklem problemi.

Bu tip haberlerde küçük animasyonlar olunca anlaşılma çok kolay olsa da ölçekler çok garip olduğu için skalaların logaritmik/üstel olması lazım. O da gerçeklik algısına gölge düşürüyor..
Bizim gibi popüler bilim taliplerinin fantezileri bitmiyor işte
:)
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Mr. Jingles 3 yıl
Bir gaz devi olan KELT-4Ab, KELT-A isimli dev bir yıldızın etrafında dönüyor ve her bir dönüşünü tamamlaması yaklaşık üç gününü alıyor. Bu sırada üçlü yıldız sisteminin diğer üyeleri KELT-B ve KELT-C birbirleri etrafında dönerlerken bir tam dönüşleri toplam 30 yıl sürüyor. KELT-A'ya oranla daha küçük boyutlara sahip olan KELT-B ve KELT-C'nin KELT-A etrafındaki bir tam dönüşüyse tam 4,000 yılda tamamlanıyor.


Sanki denklem problemi.
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j&j 3 yıl
Aha GORA
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