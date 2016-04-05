Bu gezegenin gökyüzünde üç tane Güneş'i var

Yeni keşfedilen KELT-4Ab isimli bir gezegenin gökyüzünde 3 tane yıldız bulunuyor. Türünün dördüncü örneği olan gezegen yıldızına olan yakınlığıyla da dikkat çekiyor.