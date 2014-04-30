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Bu kez HTC M8 Prime iddiaları ortaya atıldı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez HTC M8 Prime iddiaları ortaya atıldı

Teknoloji gündemi henüz Galaxy S5 Prime adında premium bir Samsung akıllı telefonu iddialarına odaklanmışken, HTC'nin de benzer bir model üzerinde çalıştığı iddiası ortaya atıldı.

Evleaks tarafından geldiği için gerçekleşme ihtimali yüksek olan iddia, HTC'nin M8 Prime adında yeni bir akıllı telefon daha hazırladığını ifade ediyor. Daha önce internete sızan M8 Ace isimlendirmesi ile birlikte yeni One serisinin 3 akıllı telefon barındıracağı anlaşılıyor.

M8 Prime modelinin neye işaret ettiği şimdilik belirsizliğini koruyor. Kaynaklar Galaxy S5 gibi bir premium modelin olmayacağını belirtiyorlar zira HTC geçen yıl da One amiral gemi modelini arkada bırakacak bir model tanıtmamış, seri hep aynı donanım çizgisinde kalmıştı.

Bu bakımdan akla en yakın gelen ihtimal geçen yılın One Max modelinin devam versiyonunun bu yıl M8 Prime olarak isimlendirileceği oluyor. Daha büyük bir ekrana sahip olan One Max, HTC'nin Phablet pazarına sunduğu tepe seviyesi bir modeldi ve One ile ekran ve batarya hariç benzer donanım sunuyordu. HTC M8 Prime modeli ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.  

http://evleaks.at/2014/04/29/forget-the-ace-what-yall-are-really-waiting-for/ Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Samsung'dan aldıkları adam kendini belli etmeye başladı.
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asdemre 5 yıl
cihaz zaten prime
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12 Angry Men 5 yıl
kamerasını değistirsinler
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McLaren64 5 yıl
M8 Ace, M8 Prime. Samsung satın mı aldı acaba HTC'yi? Başka isim mi kalmadı?
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DH Misafiri 5 yıl
htc samsung soy apple vb kazıkcı fırmaların sonu ınsallah gelecek elımde bıle palasa sırf ucuz verıyor dıye gıdıp ne udugu belırsız bır cınlı telefon alacam yeterkı bu ınsafsızlar kazanmasın bu zamana kadar alternatıf yoktu anamızı aglattılar artık alternatıf cok sıra bızde ya adam olup fıyatı dusurursunuz yada avucunuzu yalarsınız 250 dolara mal ettıklerı telı 1200 dolara satmak hangı vıcdana sıgar
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DH Misafiri 5 yıl
bunuda 3500'den satarlar artık
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m.p.one 5 yıl
Bu is iyice transformersa dondu
lg g optimus prime htc m8 sentinel prime
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foz54 5 yıl
One M7:1500
One Max:2000
One M8:2500
One prime: 3000 lira
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punchpranha 5 yıl
tamam herşey megapixel değil katılıyorum ama 4 mp nedir ya o kadarda demedik iyice dibe indirdiniz ama biz o pixelleri 2004 lerde 2005 lerde görüyorduk yahu kameraya daha fazla önem vermeliler birde şu çerçevede acilen incelme yapmaları gerek çok geniş ses konusuna gelince artık bir verip bir çekme modelini kessinler artık yazılımlarına sözümüz yok ama multimedia da çok gerideler çooook daha sağlam gelişmelerle çık karşımıza htc
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alp0007 5 yıl
Very nice
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kpln04 5 yıl
aslında htc one dan sonra htc one m8 ismi yerine htc one prime olsaydı daha iyi olurdu
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doctor5945 5 yıl
koy 41 upx kamera ondan sonra koltuğa otur ve patırtıyı dinle bak neler oluyor
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Roark 5 yıl
Buyrun cenaze namazına, m8 alanlara geçmiş olsun. Htc One global facebook sayfasında prime ile ilgili donanım bilgileri bu şekilde sunuldu; -

- 5.5 WQHD (2560x1440) display
- Quad-core Snapdragon 805 cloked at 2.5GHz
- Rear cameras 18MP Depth/5MP UP
- 3GB RAM
-16G ROM
- USB 3.0
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Elsa 5 yıl doctor5945
doctor5945
koy 41 upx kamera ondan sonra koltuğa otur ve patırtıyı dinle bak neler oluyor

O kadar kolay değil ama teknik olarak o boyutta ayrılan kamera alanı için 15 upx kamera koyulabilir
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General. 5 yıl
Gereksiz bir hamle.
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