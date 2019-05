Bu kez HTC M8 Prime iddiaları ortaya atıldı

Teknoloji gündemi henüz Galaxy S5 Prime adında premium bir Samsung akıllı telefonu iddialarına odaklanmışken, HTC'nin de benzer bir model üzerinde çalıştığı iddiası ortaya atıldı.





Evleaks tarafından geldiği için gerçekleşme ihtimali yüksek olan iddia, HTC'nin M8 Prime adında yeni bir akıllı telefon daha hazırladığını ifade ediyor. Daha önce internete sızan M8 Ace isimlendirmesi ile birlikte yeni One serisinin 3 akıllı telefon barındıracağı anlaşılıyor.





M8 Prime modelinin neye işaret ettiği şimdilik belirsizliğini koruyor. Kaynaklar Galaxy S5 gibi bir premium modelin olmayacağını belirtiyorlar zira HTC geçen yıl da One amiral gemi modelini arkada bırakacak bir model tanıtmamış, seri hep aynı donanım çizgisinde kalmıştı.





Bu bakımdan akla en yakın gelen ihtimal geçen yılın One Max modelinin devam versiyonunun bu yıl M8 Prime olarak isimlendirileceği oluyor. Daha büyük bir ekrana sahip olan One Max, HTC'nin Phablet pazarına sunduğu tepe seviyesi bir modeldi ve One ile ekran ve batarya hariç benzer donanım sunuyordu. HTC M8 Prime modeli ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.

http://evleaks.at/2014/04/29/forget-the-ace-what-yall-are-really-waiting-for/