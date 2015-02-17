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Bu kez HTC One M9'un duvar kağıdı sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Bu güne kadar tuvaletten yapılan sızıntılardan tutun telefonun tüm detaylarını ortaya çıkaranına kadar bir çok sızıntı haber gündeme geldi. Bu kez ise 1 Mart'ta tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan HTC One M9 modeli ile ilgili çok ilginç bir sızıntı geldi.

Bu kez ise LlabTooFeR isimli Twitter hesabı yeni amiral gemisinin duvar kağıdını sızdırdı. Tüm duvar kağıtlarının elinde olduğunu dile getiren hesap Sense 7 arayüzü ile gelecek duvar kağıtlarının her gün bir tanesini paylaşacağını belirtti. Sızdırılan ilk duvar kağıdı ise 1920x2160 çözünürlükte. Yatay olarak kaydırma yapılacağı düşünüldüğünde eğer duvar kağıdı One M9 modeline aitse model diğer tüm sızıntıların da işaret ettiği gibi Full Hd çözünürlük ile gelecek. Konuşulan diğer özellikleri hatırlatmak gerekirse Snapdragon 810, 3 GB RAM, Android 5.0.2 üzerine Sense 7.0 arayüzü, 2840 mAh Batarya ve suya karşı dayanıklılık beklenen özellikler arasında.
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Master_Evil 4 yıl
sızdıracak bişey bulamadılar herhalde
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Glorfindel1907 4 yıl
Bunu haber diye vermek bu foruma yakışmayan şeyler gerçi arasak daha neler var ama.
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doctor_bey 4 yıl
Oha for





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bestofMd 4 yıl
Bu neydi
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Exfat 4 yıl
Güzel haber. Diğer duvar kagitlarini da bekliyorum
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infom@n 4 yıl
Haber haberdir. Kişiye özel haber istiyorsanız bununla ilgili servisler var.
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nonpoint 4 yıl
Bırakın şu milliyet haberciliğini
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alp0007 4 yıl
"İçindeymişik yeşilmişik sazmışık" gibi olmuş...
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ozancn 4 yıl
habere bak :)
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Okisht 4 yıl ozancn
ozancn
habere bak :)

Merhaba,
Genel olarak bir cok yerde yayinlanan bir haber, eger kullanicilarin cogu rahatsiz oluyorsa bu tarz haberlere yer vermeyebilirim.
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Gece772 4 yıl
Mart ayı gelsin diye bekleyen sayısı artıyor
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flagbearer 4 yıl
htc one m7 ye giriş ekranı duvar kağıdı yaptım çok hoş duruyor
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x-rayted 4 yıl
Desire 820ye yaptım, bişeye benzemedi
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Cep Telefonları, one m9 ve
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