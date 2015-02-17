Bu kez HTC One M9'un duvar kağıdı sızdırıldı

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Bu güne kadar tuvaletten yapılan sızıntılardan tutun telefonun tüm detaylarını ortaya çıkaranına kadar bir çok sızıntı haber gündeme geldi. Bu kez ise 1 Mart'ta tanıtılmasına kesin gözüyle bakılan HTC One M9 modeli ile ilgili çok ilginç bir sızıntı geldi.

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Bu kez ise LlabTooFeR isimli Twitter hesabı yeni amiral gemisinin duvar kağıdını sızdırdı. Tüm duvar kağıtlarının elinde olduğunu dile getiren hesap Sense 7 arayüzü ile gelecek duvar kağıtlarının her gün bir tanesini paylaşacağını belirtti. Sızdırılan ilk duvar kağıdı ise 1920x2160 çözünürlükte. Yatay olarak kaydırma yapılacağı düşünüldüğünde eğer duvar kağıdı One M9 modeline aitse model diğer tüm sızıntıların da işaret ettiği gibi Full Hd çözünürlük ile gelecek. Konuşulan diğer özellikleri hatırlatmak gerekirse Snapdragon 810, 3 GB RAM, Android 5.0.2 üzerine Sense 7.0 arayüzü, 2840 mAh Batarya ve suya karşı dayanıklılık beklenen özellikler arasında.