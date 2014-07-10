Bu kez LG G3 S modeli ortaya çıktı





Bu yılın amiral gemi modeli G3'ün yanında pek çok farklı isimde daha düşük donanımlı versiyonlarını görmeye başladık. LG G3 Beat modelinin LG G3 mini olarak global pazara çıkması beklenirken, çift SIM destekli modeli de LG G3 S olarak piyasaya sürülebilir.





Evleaks tarafından internete sızdırılan yeni bir görsel LG'nin G3 S adında bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. LG G3 mini modelinin çift SIM kartlı versiyonu olarak gösterilen LG G3 S modelinde 5 inçlik 720p ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2400mAh gücünde batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.





LG G3 S modelinin dikkat çeken yanı ise menu butonlarının 4 adet olması ve 4. butonun SIM kartlar arasında geçiş yapmak üzere yerleştirilmiş olması. Bu butonun aynısı LG G3 Beat modelinde de mevcuttu.





LG G3 S modelinin belli başlı ülkelerde satışa çıkacağı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor ancak LG G3 mini ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/212901-lg-g3-s-leaks-features-dual-sim-capabilities-sim-switching-soft-button