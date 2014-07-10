Bu kez LG G3 S modeli ortaya çıktı

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Bu yılın amiral gemi modeli G3'ün yanında pek çok farklı isimde daha düşük donanımlı versiyonlarını görmeye başladık. LG G3 Beat modelinin LG G3 mini olarak global pazara çıkması beklenirken, çift SIM destekli modeli de LG G3 S olarak piyasaya sürülebilir.
Evleaks tarafından internete sızdırılan yeni bir görsel LG'nin G3 S adında bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. LG G3 mini modelinin çift SIM kartlı versiyonu olarak gösterilen LG G3 S modelinde 5 inçlik 720p ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 400 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 2400mAh gücünde batarya, Android 4.4 KitKat işletim sistemi gibi özellikler olacağı tahmin ediliyor.
LG G3 S modelinin dikkat çeken yanı ise menu butonlarının 4 adet olması ve 4. butonun SIM kartlar arasında geçiş yapmak üzere yerleştirilmiş olması. Bu butonun aynısı LG G3 Beat modelinde de mevcuttu.
LG G3 S modelinin belli başlı ülkelerde satışa çıkacağı belirtiliyor. Çıkış tarihi ise şimdilik bilinmiyor ancak LG G3 mini ile birlikte tanıtılması bekleniyor.
http://www.talkandroid.com/212901-lg-g3-s-leaks-features-dual-sim-capabilities-sim-switching-soft-button Yorum Yaz Paylaş Tweetle
konuda uzman değilim fakat okuduklarımdan anladım kadarıyla
S600 pil tüketimi/performans/fiyat bakımından telefonlarda mantıklı olmuyor.
belki bataryası büyük oludu için tabletlerde kullanılabilir.
üst seviye cihazlarda S600 yetersiz ve eski kalıyor, ekonomik cihazlarında genelde ekran çözünürlüğü düşük ve pilleri ufak olduğu için daha az pil tüketen S400 kullanılıyor (4 çekirdekli CORTEX A7 olan modeli)
vede tahminimce herkes sizler gibi bu S400 bu S800 diğecek uzman değil.
satıcı bunda abi 4 çekirdekli işlemci var deyince vay 4 çekirdekli diyerek gözleri yuvadan fırlayacak insanlar daha fazla sayıda.
bugün ülkemizde İ3 işlemciyi 4 çekirdekli, 1024x768 lik tabletleri HD ekran diye satan teknoloji mağazaları var dünya genelinde aynı olduğunu düşünüyorum. Daha düne kadar android işlemcili tablet satıyorlardı :)
umarım android li modellerin windowsphone versiyonlarını da görürüz
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Samsung'u eleştirip LG'yi övenler asla eleştirmezler Samsung'u bir kötüleme var bu cahil arkadaşlarda. Evet Samsung eleştirilmeli ama Samsung olduğu için değil, Lg'yi de eleştirin şimdi.
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