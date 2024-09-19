Samsung Galaxy A56 önemli performans artışıyla gelecek

Exynos 1580'den güç alacak
Samsung Galaxy A56'nın yeni Exynos 1580 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. ARM'nin güncel Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alacak çipset, Xclipse 540 GPU'sunu barındıracak. Ek olarak, Exynos 1580'in Galaxy AI için yeterli güç sunabilen ve bu açıdan amiral gemisi Exynos 2100 ile rekabet edebilen yükseltilmiş bir NPU (nöral işlem birimi) içerdiği söyleniyor.
Yonga seti daha önce Geekbench'te sırasıyla 1046 ve 3578 puanlık tek ve çok çekirdek skorlarıyla görülmüştü. Çipsetin, 4+4 çekirdek dizilimine sahip Exynos 1480'den farklı olarak, 1+3+4 dizilimine sahip olacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla Cortex-A720 çekirdeklerinden biri yüksek frekansta çalışarak performansı daha üst seviyeye çıkarabilir.
Galaxy A56'nın tanıtımına daha uzun süre olduğu için hakkında şuan için pek bilgi yok. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...