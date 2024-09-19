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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A56 önemli performans artışıyla gelecek

    Samsung, orta seviye telefonu Galaxy A56 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. IMEI veritabanında görünen telefon, yeni Exynos 1580 işlemcisiyle önemli performans artışı sunacak.
    Samsung Galaxy A56 önemli performans artışıyla gelecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, bu yılın Mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy A55'in takipçisi Galaxy A56 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. IMEI veritabanında 'Galaxy A56 5G' model adı ve SM-A566B/DS model numarasıyla görülen telefonun varlığı doğrulanmış oldu.

    Exynos 1580'den güç alacak

    Samsung Galaxy A56'nın yeni Exynos 1580 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. ARM'nin güncel Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alacak çipset, Xclipse 540 GPU'sunu barındıracak. Ek olarak, Exynos 1580'in Galaxy AI için yeterli güç sunabilen ve bu açıdan amiral gemisi Exynos 2100 ile rekabet edebilen yükseltilmiş bir NPU (nöral işlem birimi) içerdiği söyleniyor.

    Yonga seti daha önce Geekbench'te sırasıyla 1046 ve 3578 puanlık tek ve çok çekirdek skorlarıyla görülmüştü. Çipsetin, 4+4 çekirdek dizilimine sahip Exynos 1480'den farklı olarak, 1+3+4 dizilimine sahip olacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla Cortex-A720 çekirdeklerinden biri yüksek frekansta çalışarak performansı daha üst seviyeye çıkarabilir.

    Galaxy A56'nın tanıtımına daha uzun süre olduğu için hakkında şuan için pek bilgi yok. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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