Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bu yılın Mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy A55'in takipçisi Galaxy A56 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. IMEI veritabanında 'Galaxy A56 5G' model adı ve SM-A566B/DS model numarasıyla görülen telefonun varlığı doğrulanmış oldu.

Exynos 1580'den güç alacak

Samsung Galaxy A56'nın yeni Exynos 1580 işlemcisiyle gelmesi bekleniyor. ARM'nin güncel Cortex-A720 ve Cortex-A520 çekirdeklerinden güç alacak çipset, Xclipse 540 GPU'sunu barındıracak. Ek olarak, Exynos 1580'in Galaxy AI için yeterli güç sunabilen ve bu açıdan amiral gemisi Exynos 2100 ile rekabet edebilen yükseltilmiş bir NPU (nöral işlem birimi) içerdiği söyleniyor.

Samsung Galaxy A16 5G geliyor: 6 yıl güncelleme alacak 1 gün önce eklendi

Yonga seti daha önce Geekbench'te sırasıyla 1046 ve 3578 puanlık tek ve çok çekirdek skorlarıyla görülmüştü. Çipsetin, 4+4 çekirdek dizilimine sahip Exynos 1480'den farklı olarak, 1+3+4 dizilimine sahip olacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla Cortex-A720 çekirdeklerinden biri yüksek frekansta çalışarak performansı daha üst seviyeye çıkarabilir.

Galaxy A56'nın tanıtımına daha uzun süre olduğu için hakkında şuan için pek bilgi yok. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A56 önemli performans artışıyla gelecek