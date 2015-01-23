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Bu kez de HTC One M9 Plus modeli sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu kez de HTC One M9 Plus modeli sızdırıldı

HTC'nin 1 Mart itibariyle tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemi modeli ile ilgili halen net bilgiler ortada yokken, bu kez de HTC One M9 Plus adını alacağı bir Phablet modeli ile ilgili görseller sızdırıldı.

Sızdırılan görsellerde modelin arka kısmında Duo Camera sisteminin devam ettiği anlaşılıyor. Ancak büyük sensör yuvası çözünürlüğün Ultrapiksel yerine 20MP çözünürlüğe geçiş yapıldığının göstergesi. Duo Camera sisteminin One M9 modelinde de olup olmayacağı şimdilik biraz muallakta kalmış durumda. 

Ön kısımda ise BoomSound hoparlörlerin olmadığı görülüyor. Üst seviye modellerinde BoomSound hoparlörlerini eksik etmeyen HTC'nin bu modeldeki tavrı biraz kafa karıştırıyor. Daha da ilginç olan ön kısımda bir Home butonunun olması. Bu butonun parmak izi okuyucu olarak kullanılacağı belirtiliyor. Ancak ön kısımda HTC'nin bu tarz bir düzenlemeye gitmesi de kafa karıştıran diğer bir konu. 

Modelin donanım özellikleri olarak ise 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, Duo Camera ve parmak izi okuyucudan bahsediliyor. HTC'nin bu tarz bir model üzerinde çalıştığı uzun süredir dile getiriliyordu. Görsellerle birlikte modelin bir prototip halinde mevcut olduğu da ortaya çıkmış oldu. 

HTC'nin Mart ayındaki etkinlikte One M9 modelini tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak One M9 Plus modelinin ne zaman tanıtılacağına dair net bilgiler henüz mevcut değil.  

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M9-Plus-leaks-out-5.5-QHD-screen-Snapdragon-810-Duo-Camera-and-finger-scanner_id65113 Yorum Yaz
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The Balance 4 yıl
Bir dakika ya. Oyle parmak izi okuyucusu mu olurmus
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DH Misafiri 4 yıl
Fake. Nexus 5 in kamerasını shoplamislar. S4 un home tuşunu shoplamislar.
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kızılbıyık 4 yıl
Htc one m7 gibi olamaz hicbiri. Suan lg g2 kullaniyorum ama htc one i ariyor insan bazen.
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prydzsnare 4 yıl
Htc boylar 2015 yeni Note 2 niz hayirli olsun

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stevejones 4 yıl prydzsnare
prydzsnare
Htc boylar 2015 yeni Note 2 niz hayirli olsun



+1


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MaxCavalera 4 yıl
Tasarim bilerek m8 kasasi icine konulmus olabilir. Klask son tasarimi saklama taktigi. Ama cogu haber kaynagi nihai kasa icin resimdeki diyor.
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ANIL-D 4 yıl
Alttaki tus s5 gibi .arka kemara lensi deve gözü gibi ,su telefon boyle ciksin 500 lira bile olsa almam
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eozaltin 4 yıl
nowhereelse.fr/... sitesinden:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tirion Fordring 4 yıl
Bunun gerçek olduğunu düşünmek komik. Home tuşu ve etrafı direk samsungtan kesip yapıştırmışlar.
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Anaokulu çocuklarına kağıt versen daha iyi tasarım yaparlar. Htc nin bu kadar dandik bir tasarımla karşımıza çıkacağını sanmıyorum fakedir bence
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talib kweli 4 yıl
Sanırsın bir zomzang
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okanclskn 4 yıl
Sony sensör olacak deniyordu. Sony'de böyle bi sensör yok.
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gbzlim 4 yıl
Bu sefer olmamış.

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VezHack 4 yıl
Samsung One M9 Plus olmasın? İnşallah fakedir
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Booker DeWitt 4 yıl
Arka kamera Nexus 5'in arka kamerasını andırıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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