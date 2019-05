Bu kez de HTC One M9 Plus modeli sızdırıldı

HTC'nin 1 Mart itibariyle tanıtmasını beklediğimiz yeni amiral gemi modeli ile ilgili halen net bilgiler ortada yokken, bu kez de HTC One M9 Plus adını alacağı bir Phablet modeli ile ilgili görseller sızdırıldı.





Sızdırılan görsellerde modelin arka kısmında Duo Camera sisteminin devam ettiği anlaşılıyor. Ancak büyük sensör yuvası çözünürlüğün Ultrapiksel yerine 20MP çözünürlüğe geçiş yapıldığının göstergesi. Duo Camera sisteminin One M9 modelinde de olup olmayacağı şimdilik biraz muallakta kalmış durumda.





Ön kısımda ise BoomSound hoparlörlerin olmadığı görülüyor. Üst seviye modellerinde BoomSound hoparlörlerini eksik etmeyen HTC'nin bu modeldeki tavrı biraz kafa karıştırıyor. Daha da ilginç olan ön kısımda bir Home butonunun olması. Bu butonun parmak izi okuyucu olarak kullanılacağı belirtiliyor. Ancak ön kısımda HTC'nin bu tarz bir düzenlemeye gitmesi de kafa karıştıran diğer bir konu.





Modelin donanım özellikleri olarak ise 5.5 inçlik 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, Duo Camera ve parmak izi okuyucudan bahsediliyor. HTC'nin bu tarz bir model üzerinde çalıştığı uzun süredir dile getiriliyordu. Görsellerle birlikte modelin bir prototip halinde mevcut olduğu da ortaya çıkmış oldu.





HTC'nin Mart ayındaki etkinlikte One M9 modelini tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak One M9 Plus modelinin ne zaman tanıtılacağına dair net bilgiler henüz mevcut değil.

http://www.phonearena.com/news/HTC-One-M9-Plus-leaks-out-5.5-QHD-screen-Snapdragon-810-Duo-Camera-and-finger-scanner_id65113