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Bu proje ile Android geliştiricisi olun

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu proje ile Android geliştiricisi olun

Kickstarter platformu üzerinde cihaz tabanlı veya oyun odaklı pek çok projeye imza atıldığını görmüştük. Bu kez yazılım geliştirmeye yönelik bir kurs platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı. 

Kısa sürede ihtiyacı olan desteği beşe katlayan projede toplamda 25 saat sürecek 6 haftalık bir kurs öngörülüyor. Complete Web Developer adlı platformun kurucusu tarafından hazırlanan kurs Android M işletim sistemini hedef alıyor. 

Android Studio ve Java ile PC veya Mac üzerinde yazılım geliştirme dersi verecek olan Rob Percival kişiyi sıfırdan uzman bir geliştirici yapmanın sözünü veriyor. Eğer bağış desteği bitime kadar katlanarak artarsa çeşitli uygulama projeleri yanında iOS ve Apple Watch kursları da duruma göre hediye edilecek. 

Yaklaşık 60TL karşılığında kurs programının ilk katılımcılarından olabilirsiniz. Daha fazla bağış yaparsanız beta sürecine katılabilir, geliştirici ile birebir görüşlerinizi paylaşabilir veya videolarda sunum yapan kişilerden birisi olabilirsiniz. 

Proje donanım bazlı olmadığı için nerede olursanız olun bağış yaptıktan sonra vaat edilen tarihte kurslara çevrimiçi erişim imkanınız olacak. Gelecek ay beta sürecine başlayacak olan program Ekim ayında ise erişime açılacak. 

https://www.kickstarter.com/projects/908213631/the-complete-android-m-developer-course-with-andro/?ref=kicktraq Yorum Yaz
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ICromwelleI 4 yıl
Zaten bu tarz öğretici programlar mevcut fakat bunlar için dil lazım yoksa bir ise yaramaz.
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Mr xXx 4 yıl
Beta süreci ekimde başlıyormuş da bana ne başlarsa ekime başlamazsa......
ingilizce bilsem youtube den bakar her şeyi öğrenirim beyin bedava
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gokhans19 4 yıl
60 TL verilirde dil sorunu var. İngilizce bilindikten sonra youtubeda zaten süper anlatımlar var parayla derse gerek yok.
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Guest-25CF1EFB4 4 yıl
aticialperen
2015 model sineklik çeşitleri. Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi www.sinax.com.tr

Haberi görünce içeriğini merak edip girip bir baktım ve aklımda henüz belkide keşfedilmemiş önemli bir kaç yazılım vardı. Sırf yazılım tarafını öğrenirimde bu programları yaparım ve satar para kazanırım dedim. Ama sonrasında ne olduysa kendimi aticialperen isimli arkadaşın paylaştığı www.sinax.com.tr adlı internet sitesinde 2 dk boyunca oyalanırken buldum. Hatta ürünleri görünce mantık bile yürüttüm.
-Yok bu benim eve gelmez! Zaten ev sahibi de kabul etmez (maddi açıdan) diye.
Abi reklam dedikleri şey böyle bir şey olsa gerek :)
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Guhong01 4 yıl
60tl çok bir para değil, ama kickstarter dan neticeye ulaşan projeler düşünüldüğünde 60tl çok geliyor bana, nasolsa parayı buldum diyip saçma sapan bir anlatımda yapabilir
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