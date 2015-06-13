Bu proje ile Android geliştiricisi olun

Kickstarter platformu üzerinde cihaz tabanlı veya oyun odaklı pek çok projeye imza atıldığını görmüştük. Bu kez yazılım geliştirmeye yönelik bir kurs platformu Kickstarter üzerinde destek aramaya başladı.





Kısa sürede ihtiyacı olan desteği beşe katlayan projede toplamda 25 saat sürecek 6 haftalık bir kurs öngörülüyor. Complete Web Developer adlı platformun kurucusu tarafından hazırlanan kurs Android M işletim sistemini hedef alıyor.





Android Studio ve Java ile PC veya Mac üzerinde yazılım geliştirme dersi verecek olan Rob Percival kişiyi sıfırdan uzman bir geliştirici yapmanın sözünü veriyor. Eğer bağış desteği bitime kadar katlanarak artarsa çeşitli uygulama projeleri yanında iOS ve Apple Watch kursları da duruma göre hediye edilecek.





Yaklaşık 60TL karşılığında kurs programının ilk katılımcılarından olabilirsiniz. Daha fazla bağış yaparsanız beta sürecine katılabilir, geliştirici ile birebir görüşlerinizi paylaşabilir veya videolarda sunum yapan kişilerden birisi olabilirsiniz.





Proje donanım bazlı olmadığı için nerede olursanız olun bağış yaptıktan sonra vaat edilen tarihte kurslara çevrimiçi erişim imkanınız olacak. Gelecek ay beta sürecine başlayacak olan program Ekim ayında ise erişime açılacak.

https://www.kickstarter.com/projects/908213631/the-complete-android-m-developer-course-with-andro/?ref=kicktraq