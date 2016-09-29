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Bu yıl Oscar yarışında Türkiye'yi Kalandar Soğuğu temsil edecek

Sinemanın en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri (Oscarlar)'nde bu yıl Türkiye'yi Kalandar Soğuğu temsil edecek. Mustafa Kara'nın yönettiği film, etkileyici atmosferi ile dikkat çekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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26
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte sinema dünyasındaki geleneksel festival ve ödül sezonu da start aldı. Merakla beklenen birçok filmin geçtiğimiz günlerde düzenlenen Toronto ve Venedik film festivallerinde gösterilmesi ile birlikte, Oscar yarışında ilk favoriler de ortaya çıktı. Ayrıca dünya genelinde birçok ülke de bu yılki Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri)'nde yarışacak aday filmlerini belirlediler.
89. Akademi Ödülleri'nde, yabancı dilde en iyi film için yarışacak aday filmlerini belirleyen ülkelere Türkiye de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 17 kişilik seçici kurul, bu yıl Oscar yarışında ülkemizi temsil etmesi için genç yönetmen Mustafa Kara'nın beğeni toplayan yeni filmi Kalandar Soğuğu'nu seçti.
İlk kez sinemaseverler karşısına çıktığı 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nden 4 ödül ile dönen Kalandar Soğuğu, İstanbul Film Festivali'nde ise ulusal yarışma bölümünde en iyi film ödülüne layık görüldü. Dünya prömiyerini 28. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, yurt dışında da beğeni ile karşılandı ve Tokyo'dan En İyi Yönetmen ve WOWOW İzleyicinin Seçimi ödülleri ile döndü.
Senaryosu Mustafa Kara ve Bilal Sert tarafından yazılan Kalandar Soğuğu, ücra bir Karadeniz köyünde geçiyor ve ailesinin baskısına rağmen maden arama ısrarından vazgeçmeyen Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Umudunun ve hayallerinin peşinde koşarken birçok zorlu karşılaşan bir adamın kırsaldaki hikayesini anlatan film, etkileyici atmosferi ve görselliği ile dikkat çekiyor.

http://variety.com/2016/film/news/turkey-selects-cold-of-kalandar-foreign-language-oscar-1201872579/ Yorum Yaz
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mementopolis 3 yıl en beğenilen
Sanirim, bu filmin cekimleri inanilmaz zor sartlar altinda cekilmis ve isim, hikaye, cekim, kurgusu uyum icinde olan dörtdörtlük bir film. Türk filmleri icinde böyle gözümüzü sirkip temizleyecek bir yapim.
Sanirim, bu filmin cekimleri inanilmaz zor sartlar altinda cekilmis ve isim, hikaye, cekim, kurgusu uyum icinde olan dörtdörtlük bir film. Türk filmleri icin...
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WB 3 yıl
Gene duragan insani uzuntuye sevk eden sıkıcı bir film..
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Tom Waits 3 yıl
Yazılan yorumlara bakınca, hak veriyorum kısıtlı sinemada gösterilmesine. Adam on paralık senaryo demiş, sıkıcı demiş, insanı üzen demiş vs... Plastik sandalyesinde oturup, emek verilerek yapılmış bunun gibi işlere yorumu bu. Bir de yeni bir laf çıktı, sanat filmi!
Yahu sinema zaten bir sanat, neyle neyi satın almaya çalışıyorsun! Bu kafalara göre dostoyevski de sıkıcı, insana insanı anlatan, beş para etmez kitaplara sahip yazar. Sanat kitabı yazıyor ayrıca...
Filme gelirsek, fragmanı etkileyici duruyor. Karadeniz kültürü ve coğrafyası beni çok etkilemiştir hep. Oscar da şansı yok gibi, rakiplerini de görmek lazım tabii. Ama sadece İstanbul da bikaç yerde gösterimde olmadı üzücü. Umarım izleme fırsatım olur.
Yazılan yorumlara bakınca, hak veriyorum kısıtlı sinemada gösterilmesine. Adam on paralık senaryo demiş, sıkıcı demiş, insanı üzen demiş vs... Plastik sandaly...
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1 Avatar
spacenet 3 yıl
Türk film ve dizilerinin hepsi çöp, içlerinde en ufak bir zeka kırıntısı yok. Ya aptallığın komedisini yapıyorlar yada bir kadın bir erkek bulup aşk saçmalıkları çekiyorlar, arada bir de festivaller için kimsenin izlemeyeceği sıkıcı ve her tarafı geri kalmışlık kokan filmler. Senaryo berbat, oyunculuk inandırıcı değil, çekim berbat, bütçe de sıfırın altında olunca ortaya iyi bir şey çıkmıyor. Türkiye'den oscar alacak bir film bu kafayla çıkmaz, mecburmular bir aday göstermeye anlamıyorum. Aday göstermesek rezil olmayız en azıncan.
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redoracle 3 yıl
Son zamanlarda hint filmlerini seyreder oldum,adamların bazı filmleri hollywood filmlerinin çok üzerinde filmler olduğunu gördüm üstelik bunu kendi kültürlerini çok iyi yansıtarak yapmışlar (kendi inanışları,dansları,müzikleri,kostümleri vs) bu yüzdende çok özgün yapımlar ortaya koymuşlar,bizdede bu tür bir yapılanma,film kültürü oluştuğu zaman o zaman oscara aday olmakla kalmaz alırız da.
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scorpion1916 2 yıl spacenet
spacenet
Türk film ve dizilerinin hepsi çöp, içlerinde en ufak bir zeka kırıntısı yok. Ya aptallığın komedisini yapıyorlar yada bir kadın bir erkek bulup aşk saçmalıkları çekiyorlar, arada bir de festivaller için kimsenin izlemeyeceği sıkıcı ve her tarafı geri kalmışlık kokan filmler. Senaryo berbat, oyunculuk inandırıcı değil, çekim berbat, bütçe de sıfırın altında olunca ortaya iyi bir şey çıkmıyor. Türkiye'den oscar alacak bir film bu kafayla çıkmaz, mecburmular bir aday göstermeye anlamıyorum. Aday göstermesek rezil olmayız en azıncan.

senin gibi batilasmis tirekler yuzunden sinema gelismiyor sagdan soldan bomba yagarsa ucaklar havada birbirlerine kafa atarsa falan izlersiniz anca flimleri en basitinden ac bi eskiya yi bastan sona izle sonra sozunu geri alirsin zaten tabi sagdan soldan ucaklar kamekaze yapmiyor sen begenmezsin
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Guest-C302EA147 3 yıl
Kpss sinavina gireceklere dikkat.
Sinavda bununla ilgili soru cikabilir.
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ozbey08 3 yıl
ilk önce Şavşat ta çekilmiş sandım,ama değilmiş Trabzon Maçka da çekilmiş.
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Ed Wood 3 yıl
Abuk subuk filmlerin altına ''kesin saçmalamayı eğlenin işte'' diyen kitle bu tarz filmlere sıkıcı diyor. Böyle filmler salonlarda yer bulamıyor ve maalesef kısıtlı bütçeyi bile karşılayamadan öylece sönüp gidiyor.

Sinematografisi özellikle çok kuvvetli. Kışı, karanlığı ve melankoliyi iyi harmanlamışa benziyorlar.
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gcb1903 3 yıl
Hepimiz biliyoruz ki bir Türk filmi eğer ülkemizi 300 Spartalı'da ki Persler gibi göstermiyorsa, kara guri, öcü, yam yam lanse etmiyorsa hiçbir şansı yok. Yap oraya bütün Türkler tü kaka bak nasıl en iyi yabancı film ödülünü alıyorsun.
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Tom Waits 3 yıl
Yazılan yorumlara bakınca, hak veriyorum kısıtlı sinemada gösterilmesine. Adam on paralık senaryo demiş, sıkıcı demiş, insanı üzen demiş vs... Plastik sandalyesinde oturup, emek verilerek yapılmış bunun gibi işlere yorumu bu. Bir de yeni bir laf çıktı, sanat filmi!
Yahu sinema zaten bir sanat, neyle neyi satın almaya çalışıyorsun! Bu kafalara göre dostoyevski de sıkıcı, insana insanı anlatan, beş para etmez kitaplara sahip yazar. Sanat kitabı yazıyor ayrıca...
Filme gelirsek, fragmanı etkileyici duruyor. Karadeniz kültürü ve coğrafyası beni çok etkilemiştir hep. Oscar da şansı yok gibi, rakiplerini de görmek lazım tabii. Ama sadece İstanbul da bikaç yerde gösterimde olmadı üzücü. Umarım izleme fırsatım olur.
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relling 3 yıl
Sinema salonlarında oynamamasının sebebi sinema salonları degil türk halkı. Televizyonlar, Eğitim sistemi, Yaşanan olaylar hepsi toplumu gerizekalılaştırıyor sonrada beyaz perdeler komedi filmi çeken maymunlarla doluyor. Şu dizileri ve filmleri yabancı bir ülkede yapsalar kaç kişi izler?
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darkdiva 3 yıl
Fragman etkiledi beni. Bizim sinemamız bir haftada çekilen saçma sapan komedi filmlerinden ibaret değil ama maalesef böyle filmler geride kaldığı için öyle gibi görünüyor. Umarım Oscar'da ilk 5'e girer.
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Parola_18 3 yıl
2 kamera ile çekilmiş yine duygusallıkla vuran 10 pAralık senaryo lu film insan utanır oskar adayı olmaya yapmaya :D
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WB 3 yıl
Gene duragan insani uzuntuye sevk eden sıkıcı bir film..
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alemburda34 3 yıl
Şöyle güzel bir askerlerimiz ve yaptıkları operasyonlarla ilgili bir film yapılsa çok güzel olur. Yabancılarda aynı şeyi yapıyor dünyada sanarsın bir tek abd var, adamlar izlete izlete ülkelerine sempati beslettiler.
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