Bu yıl Oscar yarışında Türkiye'yi Kalandar Soğuğu temsil edecek

Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte sinema dünyasındaki geleneksel festival ve ödül sezonu da start aldı. Merakla beklenen birçok filmin geçtiğimiz günlerde düzenlenen Toronto ve Venedik film festivallerinde gösterilmesi ile birlikte, Oscar yarışında ilk favoriler de ortaya çıktı. Ayrıca dünya genelinde birçok ülke de bu yılki Akademi Ödülleri (Oscar Ödülleri)'nde yarışacak aday filmlerini belirlediler.

89. Akademi Ödülleri'nde, yabancı dilde en iyi film için yarışacak aday filmlerini belirleyen ülkelere Türkiye de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 17 kişilik seçici kurul, bu yıl Oscar yarışında ülkemizi temsil etmesi için genç yönetmen Mustafa Kara'nın beğeni toplayan yeni filmi Kalandar Soğuğu'nu seçti.

İlk kez sinemaseverler karşısına çıktığı 52. Uluslararası Antalya Film Festivali'nden 4 ödül ile dönen Kalandar Soğuğu, İstanbul Film Festivali'nde ise ulusal yarışma bölümünde en iyi film ödülüne layık görüldü. Dünya prömiyerini 28. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde yapan film, yurt dışında da beğeni ile karşılandı ve Tokyo'dan En İyi Yönetmen ve WOWOW İzleyicinin Seçimi ödülleri ile döndü.

Senaryosu Mustafa Kara ve Bilal Sert tarafından yazılan Kalandar Soğuğu, ücra bir Karadeniz köyünde geçiyor ve ailesinin baskısına rağmen maden arama ısrarından vazgeçmeyen Mehmet'in hikayesini anlatıyor. Umudunun ve hayallerinin peşinde koşarken birçok zorlu karşılaşan bir adamın kırsaldaki hikayesini anlatan film, etkileyici atmosferi ve görselliği ile dikkat çekiyor.

http://variety.com/2016/film/news/turkey-selects-cold-of-kalandar-foreign-language-oscar-1201872579/