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Bu yıl Windows Phone ekosistemine 22'den fazla yeni üye katıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl Windows Phone ekosistemine 22'den fazla yeni üye katıldı

Bir dönem cihaz fakiri olarak görülen Windows Phone ekosistemi, Microsoft'un ortak kapsamını genişletmesi ile birlikte bu yıl rekor cihaz sayısına ulaştı. Son olarak IFA 2014 fuarında yeni Windows Phone 8.1 cihazları görücüye çıktı.

Microsoft'un bu hamlesiyle ekosisteme bu yıl dahil olan cihaz sayısı 22'yi geçmiş durumda. Yeni üretici ortaklar genelde bölgesel çalışıyor ve faaliyet alanlarında satış yapıyor. Böylece Windows Phone cihazları çıkar çıkmaz dünyanın pek çok ülkesinde çok kısa sürede tüketiciye ulaşıyor. Windows Phone 8 döneminde cihazların herkese ulaşması zaman alıyordu.

IFA 2014 fuarında Nokia, NGM, Kazam, Yezz, Blu, Archos gibi firmalardan 9 yeni Windows Phone 8.1 cihazı geldi. Fuar öncesinde de HTC'nin One for Windows modeli ile bu sayı on oldu. Bunlar arasında dikkat çeken ise sınırlı üretime sahip Harley-Davidson ortaklığında geliştirilen İtalyan NGM'nin akıllı telefonu oldu.

Genelde benzer donanım özelliklerine sahip olan cihazların arayüzleri de aynı olunca firmalar tasarım, kamera, hoparlör gibi dış etkenlerle farklılaşmaya çalışıyor. Cihazların fiyatları da birbirine yakın olduğu için Samsung, Nokia ve HTC'yi saymazsak diğer ürünlerin arasında amiral gemisi diyebileceğimiz bir model bulunmuyor.  

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2014/09/11/round-up-of-windows-phone-device-news-from-ifa-2014/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rizelli1903 4 yıl
Iyi de bunlar wp9 güncellemesi alabilecekler mi yeni çıkanlar?

+ mesela lumia 1320 wp9 alır mı?
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Master_Evil 4 yıl
yıllardır gelişiyor işte
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Lightr 4 yıl
Gelişiyor ancak daha fazla şeyler yapılması gerekiyor
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Seko92 4 yıl
Ne kadar çok seviyorsunuz şu ekosistem lafını. Windows 8.1 benim için, üstten kayarak açılan menüde mobil internet kısayolunu görmediğim an bitmiştir, çöptür. Altta ne yaptıkları beni hiç ilgilendirmiyor.

Not: Lumia 1320 kullanıcısıyım ve telefonundan son derece memnunum. Koca ekranından internete rahat girip buralara yazmak için almıştım ve görüldüğü üzere yazıyorum.
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tugares 4 yıl
Açıkçası 2014 yılı için yavaş gelişiyor diyebilirim zira microsoft acilen önlem almazsa bu önemli pazarda ciddi bir kayıp yaşaması kaçınılmaz. Keşke hızla gelişse benim için ilk tercih olur. Hızı ve stabilitesi mükemmel.
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Mr. Jingles 4 yıl
Kuru kalabalık.
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Glorfindel1907 4 yıl
Nokia adı olmasaydı bu günlere bile gelemezdi bence o ad gidince bir düşüş bekliyorum açıkcası
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FaLCoN^ 4 yıl Mr. Jingles
Kesinlikle +1 Snapdragon 200 lü çöp haberlerinden bıktım.
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beyazkar35 4 yıl
Yanlış anlaşılmasın ancak Android 'in tepe modelleri bile daha fazladır.
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oktayakgoz 4 yıl
Sistemi değilde uygulamalar düzelse satışlar patlar.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Biraz daha kişiselleştirebilir olması gerek.

Bildirim ışığı,flaşı,ön kamerası olan uygun fiyatlı telefonlarla çıkması lazım.
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Elsa 4 yıl
Bu kadar düşük donanımlı telefon çıkarıyorlar da Windows Phone 9'da sıkıntı olacak bayağı. Hangi sistem olursa olsun minumum 1gb şart
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exent4246o 4 yıl Elsa
Elsa
Bu kadar düşük donanımlı telefon çıkarıyorlar da Windows Phone 9'da sıkıntı olacak bayağı. Hangi sistem olursa olsun minumum 1gb şart

belki wp9 da kaynak tüketimini dahada düşürürler.
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AMERICAN 4 yıl
Gelişiyor yavaş yavaş işte


W9 ile daha da iyi olur inşAllah.
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