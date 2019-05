Bu yıl Windows Phone ekosistemine 22'den fazla yeni üye katıldı

Bir dönem cihaz fakiri olarak görülen Windows Phone ekosistemi, Microsoft'un ortak kapsamını genişletmesi ile birlikte bu yıl rekor cihaz sayısına ulaştı. Son olarak IFA 2014 fuarında yeni Windows Phone 8.1 cihazları görücüye çıktı.





Microsoft'un bu hamlesiyle ekosisteme bu yıl dahil olan cihaz sayısı 22'yi geçmiş durumda. Yeni üretici ortaklar genelde bölgesel çalışıyor ve faaliyet alanlarında satış yapıyor. Böylece Windows Phone cihazları çıkar çıkmaz dünyanın pek çok ülkesinde çok kısa sürede tüketiciye ulaşıyor. Windows Phone 8 döneminde cihazların herkese ulaşması zaman alıyordu.





IFA 2014 fuarında Nokia, NGM, Kazam, Yezz, Blu, Archos gibi firmalardan 9 yeni Windows Phone 8.1 cihazı geldi. Fuar öncesinde de HTC'nin One for Windows modeli ile bu sayı on oldu. Bunlar arasında dikkat çeken ise sınırlı üretime sahip Harley-Davidson ortaklığında geliştirilen İtalyan NGM'nin akıllı telefonu oldu.





Genelde benzer donanım özelliklerine sahip olan cihazların arayüzleri de aynı olunca firmalar tasarım, kamera, hoparlör gibi dış etkenlerle farklılaşmaya çalışıyor. Cihazların fiyatları da birbirine yakın olduğu için Samsung, Nokia ve HTC'yi saymazsak diğer ürünlerin arasında amiral gemisi diyebileceğimiz bir model bulunmuyor.

http://blogs.windows.com/bloggingwindows/2014/09/11/round-up-of-windows-phone-device-news-from-ifa-2014/