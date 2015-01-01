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Bu yıl tüm Samsung akıllı televizyonları Tizen ile çalışacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl tüm Samsung akıllı televizyonları Tizen ile çalışacak

Google'ın akıllı televizyonlara yönelik Android TV platformuna yatırımları devam ederken, üretici ortaklarının farklı yollara doğru gittiği dikkatlerden kaçmıyor. WebOS ile yeni bir döneme geçiş yapan LG'den sonra Samsung da yoluna Tizen işletim sistemi ile devam ediyor. 

Firmadan yapılan açıklamada bu yıl tüm Samsung akıllı televizyonlarında Tizen işletim sistemi kullanılacak. Açık kaynak olması ile bilinen Tizen sayesinde Samsung televizyonlarında daha fazla içerik yer alacak ve geliştiricilerin daha kolay uygulama yazması sağlanacak. 

Tizen üzerinde şekillenen Smart Hub platformu ise daha kolay gezinti, daha hızlı erişim, kullanıcıya özel içerik önerileri, sık kullanılan içerikler ve 4 yönlü kontrol gibi özellikler sunacak. 

Tizenli akıllı televizyonlar artık diğer cihazlarla Bluetooth 4.0 ve WiFi Direct ile senkronize olabilecek. Bu sayede kullanıcılar mobil cihazlarında ikinci ekran tecrübesi yaşayabilecek. Ayrıca canlı yayınlar gerçek zamanlı olarak televizyon kapalı bile olsa mobil ekranlara yansıtılabilecek. 

Bunun yanında Samsung akıllı televizyonları için yeni içerikler de geliyor. Daha önce duyurusu yapılan PlayStation Now desteği, Just Dance Now dans oyunu, çoklu ekran üzerinden oynanabilen Bingo HOME: Race to Earth, Milk Video çevrimiçi video portalı bunlardan bazıları. CES 2015 fuarında sergilenecek bu televizyonlar daha sonra da satışa sunulacak. 

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-redefines-tv-experience-with-new-smart-tv-powered-by-tizen/ Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Bekliyoruz....
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meego 4 yıl
birdaha hayatta smart tv almam hiç bir işe yaramıyorlar. Bu cihazların smartsızlarını yapsalar süper olur
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cemlink 4 yıl
BAşlıkta takılanlar var
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ouzqan 4 yıl
Yeni televizyonlara getirirler sadece eskiler nasibini alamaz . Önemli olan akıcılığı eğer adam gibi akıcı değilse kanal geçişi zayıf ise ne anlamışım tizen olmasını .
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Bedrialem 4 yıl
İnşallah eski tvler içinde yükseltme olanağı vardır.
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CoreXXX 4 yıl
smart tv alacağıma hdmiden bağlanan 200 tl lik androidli mini pc lerden alırım al sana akıllı tv nin babası ne uğraşıcam
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EzoBride 4 yıl
Şimdi bizimde samsung akıllı tv var ama biraz eski bir model 3d Led TV acaba destekleyecek mi?
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SDLGranada 4 yıl EzoBride
EzoBride
Şimdi bizimde samsung akıllı tv var ama biraz eski bir model 3d Led TV acaba destekleyecek mi?

Buyuk olasılıkla desteklemeyecek.Yeni cihazlara koyacaklar.
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doctor_bey 4 yıl
Samsung'un tv'lerını pek hazetmem ama gümbür gümbür geliyorlar, hadi bakalım hayırlısı
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DeGetBe 4 yıl
Hocam başlık düzeltilmiş fakat ana sayfadaki haber başlığı telefon olarak kalmış bilginize...
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DraGonS 4 yıl
Başlık ne alaka içerikteki televizyon ne alaka. 2015 e ekrem71 gene hatalı haberlerle giriyor.
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ekrem71 4 yıl
Bilgilendirme için teşekkürler
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