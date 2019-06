Bu yıl tüm Samsung akıllı televizyonları Tizen ile çalışacak

Google'ın akıllı televizyonlara yönelik Android TV platformuna yatırımları devam ederken, üretici ortaklarının farklı yollara doğru gittiği dikkatlerden kaçmıyor. WebOS ile yeni bir döneme geçiş yapan LG'den sonra Samsung da yoluna Tizen işletim sistemi ile devam ediyor.





Firmadan yapılan açıklamada bu yıl tüm Samsung akıllı televizyonlarında Tizen işletim sistemi kullanılacak. Açık kaynak olması ile bilinen Tizen sayesinde Samsung televizyonlarında daha fazla içerik yer alacak ve geliştiricilerin daha kolay uygulama yazması sağlanacak.





Tizen üzerinde şekillenen Smart Hub platformu ise daha kolay gezinti, daha hızlı erişim, kullanıcıya özel içerik önerileri, sık kullanılan içerikler ve 4 yönlü kontrol gibi özellikler sunacak.





Tizenli akıllı televizyonlar artık diğer cihazlarla Bluetooth 4.0 ve WiFi Direct ile senkronize olabilecek. Bu sayede kullanıcılar mobil cihazlarında ikinci ekran tecrübesi yaşayabilecek. Ayrıca canlı yayınlar gerçek zamanlı olarak televizyon kapalı bile olsa mobil ekranlara yansıtılabilecek.





Bunun yanında Samsung akıllı televizyonları için yeni içerikler de geliyor. Daha önce duyurusu yapılan PlayStation Now desteği, Just Dance Now dans oyunu, çoklu ekran üzerinden oynanabilen Bingo HOME: Race to Earth, Milk Video çevrimiçi video portalı bunlardan bazıları. CES 2015 fuarında sergilenecek bu televizyonlar daha sonra da satışa sunulacak.

http://global.samsungtomorrow.com/samsung-electronics-redefines-tv-experience-with-new-smart-tv-powered-by-tizen/