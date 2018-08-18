Bu yılın en sevilen oyunlarından Vampyr dizi oluyor

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen ve haziran ayında satışa sunulan Vampyr, oyun dünyasında yakaladığı büyük başarı ile Hollywood'un da dikkatini çekmeyi başardı. Televizyon dünyasının önde gelen stüdyolarından Fox 21 Television Studios, diziye uyarlamak için Vampyr'ın haklarını satın aldı.

Fox 21 Television Studios, Vampyr dizisini ünlü yönetmen McG'nin yapım şirketi olan Wonderland Sound & Vision ve DJ2 Entertainment ile birlikte geliştirecek. Charlie's Angels ve Terminator Salvation gibi filmlerin yönetmeni olan McG, Vampyr dizisinin yapımcılığını üstlenecek ve ilk bölümünü yönetecek.

1918 Londra'sında geçen Vampyr; esrarengiz bir şekilde vampire dönüşen dürüst bir doktorun hikayesini anlatıyor. Londra'ya sadece onun durdurabileceği ölümcül bir virüsün yayılması, doktoru zor seçimlere zorlayacak. Çünkü bu ölümcül virüse çare bulup şehirdeki insanları kurtaracak kadar uzun yaşayabilmesi için, bu insanlardan bazılarını öldürüp beslenmesi gerekecek.

5 Haziran'da satışa çıkan Vampyr, ABD'de ve birçok Avrupa ülkesinde en çok satan oyunlar listesinin zirvesine yerleşti ve piyasadaki ilk ayında 450 binden fazla satmayı başardı.

https://deadline.com/2018/08/vampyr-video-game-optioned-for-series-development-by-fox-21-tv-studios-mcgs-wonderland-1202446443/