Buckle me up ile çocukların emniyet kemerleri hızlı şekilde kontrol edilebiliyor

Oldukça basit yapılarına rağmen olası trafik kazalarında bizi hayata bağlayan emniyet kemerleri, yetişkinler yanında çocuklar için de büyük önem arz ediyor. Aktif sürüş sırasında ebeveynlerinden habersiz olarak emniyet kemelerini çıkartan çocuklar, kendilerini tehlikeye attıklarını bilmeden büyük riskler alıyorlar. İşte bu noktada hazırlanan faydalı cihaz Buckle me up, kablosuz emniyet kemer kontrolü sunuyor.

Basit bir mantıkta hazırlanan Buckle me up, ana ünite ve emniyet kemerine takılan olmak üzere iki parça halinde geliyor. Manyetik bağlantısıyla araçların istenilen noktalarına konumlandırılabilen ana ünite, emniyet kemerine takılan özel aparatla kablosuz olarak iletişim kuruyor ve emniyet kemeri çıkartıldığı an alarm vererek sürücüyü uyarabiliyor. Bu sayede ebeveynlerin sürekli olarak çocuklarını gözlemleyerek dikkatini dağıtmasını önleyen ve tabiki çocukların güvenli bir yolculuk yapmasına imkan tanıyan ürün, USB üzerinden yapılacak 30 ile 1 saat arası şarj sonucunda da yaklaşık 6 saat boyunca aktif olarak çalışabiliyor. Emniyet kemelerine takılan şarj edilemeyen kartuş birimlerinin ise 18 ay kullanılabildiği belirtilirken, ana ünite üzerinden bu kartuş birimlerinin batarya durumu da gözlenebiliyor.

Set olarak 147$ fiyat etiketiyle satılan ve kartuş fiyatlarının 30$ olduğu belirtilen Buckle me up'ın sitesine buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

