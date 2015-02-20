Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Buckle me up ile çocukların emniyet kemerleri hızlı şekilde kontrol edilebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,6b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Buckle me up ile çocukların emniyet kemerleri hızlı şekilde kontrol edilebiliyor
Oldukça basit yapılarına rağmen olası trafik kazalarında bizi hayata bağlayan emniyet kemerleri, yetişkinler yanında çocuklar için de büyük önem arz ediyor. Aktif sürüş sırasında ebeveynlerinden habersiz olarak emniyet kemelerini çıkartan çocuklar, kendilerini tehlikeye attıklarını bilmeden büyük riskler alıyorlar. İşte bu noktada hazırlanan faydalı cihaz Buckle me up, kablosuz emniyet kemer kontrolü sunuyor.
Basit bir mantıkta hazırlanan Buckle me up, ana ünite ve emniyet kemerine takılan olmak üzere iki parça halinde geliyor. Manyetik bağlantısıyla araçların istenilen noktalarına konumlandırılabilen ana ünite, emniyet kemerine takılan özel aparatla kablosuz olarak iletişim kuruyor ve emniyet kemeri çıkartıldığı an alarm vererek sürücüyü uyarabiliyor. Bu sayede ebeveynlerin sürekli olarak çocuklarını gözlemleyerek dikkatini dağıtmasını önleyen ve tabiki çocukların güvenli bir yolculuk yapmasına imkan tanıyan ürün, USB üzerinden yapılacak 30 ile 1 saat arası şarj sonucunda da yaklaşık 6 saat boyunca aktif olarak çalışabiliyor. Emniyet kemelerine takılan şarj edilemeyen kartuş birimlerinin ise 18 ay kullanılabildiği belirtilirken, ana ünite üzerinden bu kartuş birimlerinin batarya durumu da gözlenebiliyor.
Set olarak 147$ fiyat etiketiyle satılan ve kartuş fiyatlarının 30$ olduğu belirtilen Buckle me up'ın sitesine buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Buckle me up ile çocukların emniyet kemerleri hızlı şekilde kontrol edilebiliyor

http://bucklemeup.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Yeni araçlarda olan bir özellik, ancak sizde de Broadway varsa kapın bir tane efenim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INTRUDERTR 4 yıl
Agirlik var kemer takili degilse bas bas bagiriyor.eski model araclarin işine yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senbaris 4 yıl
Gereksiz bir ürün olmuş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeytinbey 4 yıl
Arabalarda var bu özellik artık... Hareket halinde arka koltuk emniyet kemeri çıkınca araç sesli görüntülü ikaz veriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Özgürlükte Sınır Tanımayanlar 4 yıl Clone Camera İnceleme 4 yıl Jabra ''STORM'' Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim