Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bundle, Google tarafından yılın en iyi haber uygulaması seçildi

Google, Play Store'da 2017 yılının en iyilerini açıkladı. Bundle Haber uygulaması Türkiye'de 2017'nin en iyileri listesine girmeyi başardı. Yerli uygulama Bundle'ın yükselişi sürüyor.
1 yıl
5b
1
7
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bundle, Google tarafından yılın en iyi haber uygulaması seçildi
Tam Boyutta Gör

Yerli imkânlarla geliştirilen Bundle Haber uygulaması bir yeni başarı daha elde etti. Google, geçtiğimiz hafta 2017 yılının en iyilerini açıkladı. Bundle, 7 farklı kategoriden 36 uygulamanın girdiği listede yılın en iyi uygulamalarından birisi olarak gösterildi.

Bundle, “En İyi Günlük Yardımcı” kategorisinde en iyi beş uygulamadan biri olarak listelendi. Uygulama daha önce App Store ve Play Store tarafından birçok farklı yerel mağazada "En İyi Uygulamalar" arasında gösterilmiş ve Google tarafından Editörün Seçimi ünvanını elde etmişti.

Uygulamada 17 Ülkeden 8000'in Üzerinde Haber Kaynağı Bulunuyor

Toplam 1,5 milyondan fazla indirmeye sahip Bundle, 17 ülkeden 8000'in üzerinde haber kaynağına sahip. Bundle'ı Android cihazlarınız için buradan, iOS cihazlarınıza da buradan indirebilirsiniz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 1 yıl en beğenilen
Bencede hak ediyor, kullanıp memnun kaldığım tek haber uygulaması.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 yıl
Ben Google'ın Haberler ve Hava Durumu uygulamasını kullanıyorum, gayet memnunum.
Bu ikisini de kullanan varsa aradaki farkı açıklayabilir mi? Olmadı ben de Bundle'a geçeyim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawyer25 1 yıl V4LKyR
V4LKyR

Ben Google'ın Haberler ve Hava Durumu uygulamasını kullanıyorum, gayet memnunum.


Bu ikisini de kullanan varsa aradaki farkı açıklayabilir mi? Olmadı ben de Bundle'a geçeyim.

yerli olması, kullanmanız için yeterli bir neden değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 1 yıl
Ben de herkese öneriyorum, çok kaliteli...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 1 yıl
Sonuna kadar hakediyor. Çıktığı günden beri kullanıyorum. Ana ekrana attığım ender uygulamalardan :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 1 yıl
Bundle daha da fazla değeri hakediyor. Umarım yükselişini sürdürür.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
twilight_flame 1 yıl
Keşke diğer en iyi uygulamaları da (kalan 4 uygulamadan bahsediyorum) listeleseydiniz :)
Ayrıca Bundle gerçekten güzel bir haber programı, aktif olarak kullanmaktayım.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 yıl en beğenilen
Bencede hak ediyor, kullanıp memnun kaldığım tek haber uygulaması.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ucuz telefonlar için Android sürümü: Android Oreo Go Edition 1 yıl Güney Kore elektrik satışında Blockchain'i test edecek 1 yıl Nokia 9'un tanıtım tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 yıl Türk şirketinden Tesla ile hızlı şarj istasyonu sözleşmesi 1 yıl Xiaomi: Artık akıllı telefonlarımızda yapay zekâ ağırlık kazanacak 1 yıl 512 GB depolama kapasiteli telefonlar geliyor 1 yıl Çocuklar için tasarlanan mesajlaşma uygulaması: Messenger Kids 1 yıl Biriken WhatsApp mesajlarını özetleyen sanal asistan WACAO ile tanışın 1 yıl Quentin Tarantino'dan yeni Star Trek filmi 1 yıl Chrome'un Android sürümüne HDR video desteği geliyor 1 yıl Netflix'in yeni bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'dan ilk fragman 1 yıl Apple tarihi bir rekora imza atmak üzere 1 yıl Apple 13 milyar euroluk vergi cezasını ödemeye hazırlanıyor 1 yıl Samsung Galaxy J5 Prime (2017) teknik özellikleri belli oldu 1 yıl Toplasan bu fiyata olmaz "Sinerji DCZ1080 oyuncu kasası" inceleme 1 yıl Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti 1 yıl Volkswagen I.D modelinin üretimi için geri sayım başladı 1 yıl Ethereum tabanlı dijital kedi yetiştirme oyunu: CryptoKitties 1 yıl Google Maps’e motosiklet modu geldi 1 yıl Winklevoss kardeşler dünyanın ilk Bitcoin milyarderi oldu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Bundle, Google tarafından yılın en iyi haber uygulaması seçildi Sonraki Yerli uyduyu uzaya yerli roket taşıyacak 1 yıl Google’ın bugün yer verdiği Doodle’ı kaçırmayın 1 yıl WhatsApp'ın yeni özelliği grup yöneticilerinin yetkisini arttırıyor 1 yıl Microsoft'tan Snapdragon 845'li cihaz sürprizi 1 yıl Broadcom şimdi de Qualcomm’un yönetim kuruluna göz dikti 1 yıl Bitcoin meclisin gündemine girdi 1 yıl PayPal’ın satın aldığı firmadan dev veri sızıntısı 1 yıl Global Blue Tax Free uygulamasıyla vergi iadesi takibi kolaylaşıyor 1 yıl Güney Kore Bitcoin piyasasını düzenlemek istiyor: Bitcoin vergisi gelebilir 1 yıl macOS'taki güvenlik açığını düzeltmek için yayınlanan yama sorunlu çıktı 1 yıl Ünlü Barclays, müşterilerine Kaspersky ürünlerini önermekten vazgeçiyor 1 yıl Ekran kartı pazarında AMD düşüşte Nvidia yükselişte 1 yıl Çin, iOS geliştirici karının yüzde 25’ine sahip 1 yıl Google ihtiyaç dışı veri toplayan uygulamaları uyaracak 1 yıl Uzayın yeni yıldızı Hindistan, önümüzdeki yıl Ay'a iniş yapmaya hazırlanıyor 1 yıl Samsung avuç içi tarama teknolojisiyle ilgili bir patent aldı 1 yıl Blockchain tabanlı tamamen güvenli akıllı telefon: Finney 1 yıl Chrome Windows sürümü çökmeye sebep olan üçüncü taraf uygulamaları engelleyecek 1 yıl LeEco genel merkezini satışa çıkardı 1 yıl Lada efsanesi yeniden Türkiye'de Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim