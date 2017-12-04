Bundle, Google tarafından yılın en iyi haber uygulaması seçildi

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Yerli imkânlarla geliştirilen Bundle Haber uygulaması bir yeni başarı daha elde etti. Google, geçtiğimiz hafta 2017 yılının en iyilerini açıkladı. Bundle, 7 farklı kategoriden 36 uygulamanın girdiği listede yılın en iyi uygulamalarından birisi olarak gösterildi.

Bundle, “En İyi Günlük Yardımcı” kategorisinde en iyi beş uygulamadan biri olarak listelendi. Uygulama daha önce App Store ve Play Store tarafından birçok farklı yerel mağazada "En İyi Uygulamalar" arasında gösterilmiş ve Google tarafından Editörün Seçimi ünvanını elde etmişti.

Uygulamada 17 Ülkeden 8000'in Üzerinde Haber Kaynağı Bulunuyor

Toplam 1,5 milyondan fazla indirmeye sahip Bundle, 17 ülkeden 8000'in üzerinde haber kaynağına sahip. Bundle'ı Android cihazlarınız için buradan, iOS cihazlarınıza da buradan indirebilirsiniz.