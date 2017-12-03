Google ihtiyaç dışı veri toplayan uygulamaları uyaracak

Son dönemde güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda uygulama mağazasında önemli adımlar atan Google, bir iki haftadır daha yoğun hamleler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kilit ekranı üzerinde reklam gösterimini yasaklayan firma şimdi de uygulamaları sözleşmelerine uymaya zorlayacak.

Her hareket kullanıcıya rapor edilecek

Normalde geliştiricilerin kullanıcı verisi topladıkları zaman bunu mutlaka kullanıcı sözleşmesinde belirtmesi gerekiyor. Kullanıcının telefon numarasından tutun telefondaki uygulamaların listesine kadar hangi veriler toplanıyorsa izin alınması gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

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Yapılan araştırmalara göre bazı uygulamalar ihtiyacı olmayan kullanıcı verilerini topluyor ve bunlara da sözleşmede yer vermiyor. Yeni kısıtlamada geliştirici ihtiyaç dışı veriyi nasıl kullanacağını açıklamak ve kullanıcının onayını almak zorunda.

60 gün içerisinde geliştiriciler uygulamalarını yeni kurala göre düzenleyecek. Eğer düzenlemezse Google Protect Play özelliği tespit ettiği uygulamalar için kullanıcısını uyaracak. Bu karar Google Play mağazası haricinde dış kaynaklardan yüklenen uygulamalar için de geçerli olacak.