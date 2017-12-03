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Google ihtiyaç dışı veri toplayan uygulamaları uyaracak

Ses kaydeden bir uygulamanın alakasız bir şekilde rehberinizden veri topladığını mı fark ettiniz? Google artık bu tür davranış içerisine giren uygulamalar için kullanıcıları uyarmaya başlayacak.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google ihtiyaç dışı veri toplayan uygulamaları uyaracak

Son dönemde güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusunda uygulama mağazasında önemli adımlar atan Google, bir iki haftadır daha yoğun hamleler yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kilit ekranı üzerinde reklam gösterimini yasaklayan firma şimdi de uygulamaları sözleşmelerine uymaya zorlayacak.

Her hareket kullanıcıya rapor edilecek

Normalde geliştiricilerin kullanıcı verisi topladıkları zaman bunu mutlaka kullanıcı sözleşmesinde belirtmesi gerekiyor. Kullanıcının telefon numarasından tutun telefondaki uygulamaların listesine kadar hangi veriler toplanıyorsa izin alınması gerekiyor.

Ayrıca Bkz. "Google Assistant artık yerel bir tamirci bulabiliyor"

Yapılan araştırmalara göre bazı uygulamalar ihtiyacı olmayan kullanıcı verilerini topluyor ve bunlara da sözleşmede yer vermiyor. Yeni kısıtlamada geliştirici ihtiyaç dışı veriyi nasıl kullanacağını açıklamak ve kullanıcının onayını almak zorunda.

60 gün içerisinde geliştiriciler uygulamalarını yeni kurala göre düzenleyecek. Eğer düzenlemezse Google Protect Play özelliği tespit ettiği uygulamalar için kullanıcısını uyaracak. Bu karar Google Play mağazası haricinde dış kaynaklardan yüklenen uygulamalar için de geçerli olacak. 

 

https://www.androidauthority.com/google-safe-browsing-819584/ Yorum Yaz
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KaranlıktaYaşayanAdam 1 yıl en beğenilen
Önce kendini uyarsın anasını satıyım android 2.3(gingerbread) te 3-4 tane uygulamayla google servisleri çalışıyordu, şimdi yok dergi yok kitap yok gazete 20 tane gereksiz uygulaması var.
Önce kendini uyarsın anasını satıyım android 2.3(gingerbread) te 3-4 tane uygulamayla google servisleri çalışıyordu, şimdi yok dergi yok kitap yok gazete 20 tan...
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murat5555 1 yıl
biraz empati google biraz empati sen yaparsan herkes yapar önce sen yapmayacaksın !
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ardicli2000 1 yıl
Google benden başkası veri toplayamaz diyor kısacası :))
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gurkanse 1 yıl
google: hımmmmm! yapma cız eh o eh
uyaracak ne be! direk engellesiny yada yaptırım uygulasın.
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Tugrul_512bit 1 yıl
windowsu engeller miki
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jimhendrix 1 yıl
Sahin drift oyunlarini bi kaldirin gerisi gelir.
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mementopolis 1 yıl
Bence kendi magzasinda eklenen uygulamalari incelemeyi ögrenmeli Google.
Elini kolunu sallaya sallaya uygulama atmasin millet.
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kadirirdem 1 yıl
Kendisinden başlayabilir o zaman.
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game07 1 yıl
Dinime küfreden müslüman olsa.
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KaranlıktaYaşayanAdam 1 yıl en beğenilen
Önce kendini uyarsın anasını satıyım android 2.3(gingerbread) te 3-4 tane uygulamayla google servisleri çalışıyordu, şimdi yok dergi yok kitap yok gazete 20 tane gereksiz uygulaması var.
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astralll 1 yıl
Hangi android sürümlerinde geçerli olacak?
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farevel 1 yıl astralll
Sadec son süründe olur
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