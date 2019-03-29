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Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası

Türkiye'nin sevilen haber uygulaması Bundle, sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyasını duyurdu. Bundle, önümüzdeki hafta reklam alanlarını LÖSEV ve KAÇUV'a ayıracak.
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası
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Haber kolaj uygulaması Bundle, sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyasını duyurdu. Bundle, , 1-7 Nisan Kanser Haftası boyunca reklam alanlarını LÖSEV ve KAÇUV’a ayıracak.

Aylık 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip Bundle, yıl sonuna kadar her ayın bir haftasında reklam alanlarını sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak verecek.

Bundle, yeni ‘native’ reklam modellerini Ocak ayında markaların kullanımına sunmuştu. Uygulama, 5 farklı yeni reklam formatı ile markaların kullanıcıyla direkt etkileşime geçmesini sağlayarak etkili bir iletişim olanağı sunuyor. Bundle etkili reklam modellerini ilk olarak tedavi bekleyen çocuklar için dayanışmaya ayırıyor. Yeni reklam modelleri, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda LÖSEV ve KAÇUV’un farkındalık yaratmayı hedefleyen mesajları ile Bundle’ın 1 milyonu aşkın aktif kullanıcısına ulaşacak.

Türkiye’de yılda ortalama 3 bin 500 çocukluk çağı kanseri vakası teşhisi konuluyor. Lösev’e https://www.losev.org.tr gonullu adresinden gönüllü olabilir; Kaçuv’a https://bagis.kacuv.org adresinden bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.


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renega 1 ay
Bu arada lsvdukkan.com bakmanızı öneririm ben arada alışveriş yapıyorum siteden. Hem "çocuklara armağan et" seçeneğiyle ödediğinizin 2 katı yardım sağlamış oluyorsunuz.
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renega 1 ay
birde sağlık bakanı duyarlı olsa da yataklar için ruhsat VERSE! Söz verdi sözünde durmuyor lösev haber yayınında gördüm. Çöto zihniyeti de sıkıntı çıkarıyor. Doktorlarını çaldılar. Rtük'e şikayet edip reklamlarını kaldırdılar. Yaptığım bağıştan bile kdv ödüyorum ama yatarak evden satış yapana kdv yok!?
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The.Mafia 1 ay
Destek olmak lazım tebrikler böyle bir kampanyaya imza attıkları için
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GokhanMaths 1 ay
İndirelim destek olalım o zaman
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Feyzuli 1 ay
Aferin. Duyarlı insanlara odaklanan bir reklam ve hayırlı bir iş.
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