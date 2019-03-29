Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası

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Haber kolaj uygulaması Bundle, sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyasını duyurdu. Bundle, , 1-7 Nisan Kanser Haftası boyunca reklam alanlarını LÖSEV ve KAÇUV’a ayıracak.

Aylık 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip Bundle, yıl sonuna kadar her ayın bir haftasında reklam alanlarını sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz olarak verecek.

Bundle, yeni ‘native’ reklam modellerini Ocak ayında markaların kullanımına sunmuştu. Uygulama, 5 farklı yeni reklam formatı ile markaların kullanıcıyla direkt etkileşime geçmesini sağlayarak etkili bir iletişim olanağı sunuyor. Bundle etkili reklam modellerini ilk olarak tedavi bekleyen çocuklar için dayanışmaya ayırıyor. Yeni reklam modelleri, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda LÖSEV ve KAÇUV’un farkındalık yaratmayı hedefleyen mesajları ile Bundle’ın 1 milyonu aşkın aktif kullanıcısına ulaşacak.

Türkiye’de yılda ortalama 3 bin 500 çocukluk çağı kanseri vakası teşhisi konuluyor. Lösev’e https://www.losev.org.tr gonullu adresinden gönüllü olabilir; Kaçuv’a https://bagis.kacuv.org adresinden bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.