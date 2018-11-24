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Bütçe dostu Pixel 3 Lite bu kez Pixel 3 ile yan yana görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Google'ın uygun fiyatla piyasaya süreceği Pixel 3 Lite'ın çok sayıda fotoğrafı sızdırılmıştı. Şimdi ise akıllı telefon Pixel 3 ile yan yana görüntülendi.
5 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı Pixel 3 modelinin görselleri internete düşmüştü. Şimdi ise tasarımcı Ben Geskin, Pixel 3 Lite adlı telefonu Pixel 3 ile yan yana gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Paylaşılan resimde sağ tarafta Pixel 3 yer alırken solda ise uygun fiyatlı varyant bulunuyor.
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Pixel 3 Lite'ın özellikle üst ve alt çerçevelerinin daha kalın olduğunu görüyoruz. Ayrıca akıllı telefon tek selfie kamerasına sahip gibi duruyor. Buna karşın Pixel 3'te çift ön kamera mevcut. Sızan görüntü Rusya merkezli teknoloji blogu Rozetked tarafından yayınlanan fotoğraflarla da uyuşuyor.

2019'un ilk yarısında duyurulacak

Pixel 3 Lite, 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekran ile gelecek. Telefonun diğer özelliklerini ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil olarak sıralayabiliriz. Google’ın bütçe dostu Pixel 3 telefonunu 2019’un ilk yarısında duyurması bekleniyor.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1065970779689558017 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lithaunans 5 ay
2915 mah ne ya
bataryayıdamı 18/9 yaptınız!
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OverClocK1ng 5 ay
Hayret ya. Bu hafta Pixel 3 telefon sorunu yok muymuş...
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mgokhanozen 5 ay
Bu lite olayı da saçma sapan bişey. iPhone’daki C yada XR gibi.
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Bloodin 5 ay mgokhanozen
iPhone C saçmalıktı fakat iPhone XR'ın saçmalık olduğunu öne sürmek asıl saçmalıktır, prensiben Apple karşıtı olsam da bu durum iPhone XR'ın düşük ekran çözünürlüğü sayesinde dünyanın işlemci ve grafik gücü anlamında en güçlü telefonu olduğu gerçeğini ve iPhone XS'in ana kamerasının birebir aynısı olan kameranın da iPhone X'dan daha iyi olduğunu değiştirmiyor.
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oguzhan diric 5 ay
Tahminen fiyati rekabetci olmayacaktir.
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