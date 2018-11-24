Bütçe dostu Pixel 3 Lite bu kez Pixel 3 ile yan yana görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde uygun fiyatlı Pixel 3 modelinin görselleri internete düşmüştü. Şimdi ise tasarımcı Ben Geskin, Pixel 3 Lite adlı telefonu Pixel 3 ile yan yana gösteren yeni bir fotoğraf yayınladı. Paylaşılan resimde sağ tarafta Pixel 3 yer alırken solda ise uygun fiyatlı varyant bulunuyor.

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Pixel 3 Lite'ın özellikle üst ve alt çerçevelerinin daha kalın olduğunu görüyoruz. Ayrıca akıllı telefon tek selfie kamerasına sahip gibi duruyor. Buna karşın Pixel 3'te çift ön kamera mevcut. Sızan görüntü Rusya merkezli teknoloji blogu Rozetked tarafından yayınlanan fotoğraflarla da uyuşuyor.

2019'un ilk yarısında duyurulacak

Pixel 3 Lite, 2.220 x 1.090 piksel çözünürlükte 5.56 inç IPS LCD ekran ile gelecek. Telefonun diğer özelliklerini ise Snapdragon 670 yonga seti, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı ve 2.915 mAh kapasiteli pil olarak sıralayabiliriz. Google’ın bütçe dostu Pixel 3 telefonunu 2019’un ilk yarısında duyurması bekleniyor.

https://twitter.com/VenyaGeskin1/status/1065970779689558017