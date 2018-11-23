Samsung, Galaxy S10'un seramik bir versiyonunu planlıyor

Teknoloji Editörü
Akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019 yılına iki yeni amiral gemisi modeli ile girmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Galaxy S10 ve S10+ olarak piyasaya sürülecek olan bu akıllı telefonların bir versiyonunun seramik bir arka panelle geleceği yönünde.
Siyah veya beyaz renk olacak
Seramik arka panelleri daha önce birçok akıllı telefonda görmüştü. Özellikle çizilme ve aşınmalara karşı dirençli olan bu malzeme SamMobile'ın haberine göre Samsung tarafından Galaxy S10'da da kullanılacak.Siyah, beyaz, sarı ve yeşil renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S10 modellerinden seramik olanının siyah veya beyaz olması bekleniyor. Akıllardaki soru ise seramik Galaxy S10 versiyonunun, diğer modellerle arasında fiyat farkı olup olmayacağı. Konuyla ilgili Samsung cephesinden henüz bir açıklama yok, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.
https://www.sammobile.com/2018/11/21/exclusive-galaxy-s10-ceramic-back/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yaw kardeşim!
• Ekrandan parmak izi okuma koy.
• Ekran çerçeve oranını biraz daha iyileştir.
• Daha güncel bir işlemci.
• Ön ve arkada geniş açı çekebilen, gece çekimlerinde daha iyi bir kamera.
• Koskoca Harman Kardon'u satın aldın. S9 da olandan 2 tık daha iyi bir hoparlör.
• Bir de bataryayı epey arttır.
Başka bir şey beklemiyoruz. Atla deve değil ya.