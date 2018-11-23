Samsung, Galaxy S10'un seramik bir versiyonunu planlıyor

Akıllı telefon üreticisi Samsung, 2019 yılına iki yeni amiral gemisi modeli ile girmeye hazırlanıyor. Gelen haberlere göre Galaxy S10 ve S10+ olarak piyasaya sürülecek olan bu akıllı telefonların bir versiyonunun seramik bir arka panelle geleceği yönünde.

Siyah veya beyaz renk olacak

Seramik arka panelleri daha önce birçok akıllı telefonda görmüştü. Özellikle çizilme ve aşınmalara karşı dirençli olan bu malzeme SamMobile'ın haberine göre Samsung tarafından Galaxy S10'da da kullanılacak.

https://www.sammobile.com/2018/11/21/exclusive-galaxy-s10-ceramic-back/

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Siyah, beyaz, sarı ve yeşil renk seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenenmodellerinden seramik olanınınolması bekleniyor. Akıllardaki soru ise seramik Galaxy S10 versiyonunun, diğer modellerle arasındaolup olmayacağı. Konuyla ilgili Samsung cephesinden henüz biryok, yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız.