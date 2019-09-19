Bütçe dostu Redmi 8A'nin tanıtılacağı tarih belli oldu

Redmi, 25 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte Redmi 8A’yı tanıtacağını açıkladı. Xiaomi Hindistan'ın web sitesinde bütçe dostu akıllı telefonun bazı özelliklerine ışık tutan yeni bir sayfa yer alıyor. Cihaz inçe çerçevelere sahip çentikli bir ekran ile gelecek.

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Redmi 8A’nın 18W hızlı şarj özellikli 5.000 mAh'lik pil içereceği söyleniyor. Ayrıca gelişmiş bir selfie kamerasına sahip olacağını belirtelim. Cihaz kısa süre önce Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde de listelendi.

Üç farklı versiyonu olacak

TENAA sayesinde akıllı telefonun 1520 x 720 piksel çözünürlükte 6.2 inç HD+ ekran taşıyacağını öğrenmiştik. 2 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemciden güç alması beklenen Redmi 8A’nın 2 GB RAM + 16 GB depolama alanı, 3 GB RAM + 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı ile donatılmış üç farklı versiyonu olacak.

Cihazın arka tarafında LED flaşlı 12 megapiksellik tek bir kamera yer alacak. Ön tarafında ise görüntülü arama ve selfie çekimleri için 8 megapiksel kameranın görev yapacağı belirtiliyor. Redmi 8A Siyah, Kırmızı, Mavi, Beyaz, Yeşil, Mor, Pembe ve Gri renk seçenekleri ile sunulabilir.