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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Büyücüyü Kurtar mobil oyunu free-to-play oldu

Sihirli kitaplarda kaybolmuş bir büyücünün peşinden gittiğiniz kayıp nesne bulma türündeki Rescue the Enchanter - Büyücüyü Kurtar oyunu free-to-play hale getirildi.
1 sa.
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Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulmaca tarzındaki oyunların beğenilen ismi ve Kayıp Hazinenin İzinde adlı oyunu da geçtiğimiz aylarda ücretsiz olan Syntaxity şimdi de Büyücüyü Kurtar adındaki bulmaca oyununu free-to-play yaptı.

Büyücüyü Kurtar neler sunuyor?

Rescue the Enchanter oyunu Kayıp Hazinenin İzinde oyunu ile hemen hemen aynı mantık üzerinde ilerliyor. Oyunda sihirli kitaplardan birisinde hapsedilmiş büyücüyü arıyorsunuz. Bunun için birbirinden etkileyici dünyalarda sayısız ipucunu değerlendirerek gerekli araçları bulmanız ve çıkış yolu aramanız gerekiyor. İpuçları ve sembolleri saklamanız için bir fotoğraf makinesi de düşünülmüş.

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Emek verilmiş grafikler yanında oyunun arka plan müzikleri de özel olarak hazırlanmış. Oyunda Türkçe desteği de mevcut. Sıkıştığınız noktalarda ise ücretli ipucu sisteminden faydalanabilirsiniz. Oyunda yerinizi ve bağlantıları gösteren bir harita ve ilerlemenizi kaydeden özellik mevcut. Belirli bir bölüme kadar oyun ücretsiz. Sonrasında ücret istiyor.

Rescue the Enchanter: Google Play II App Store



 


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Rachsuchtig 1 sa.
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