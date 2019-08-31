Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar paylaşıldı

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dört farklı bölge ve oldukça tatmin edici sayıda görev bekliyor. 4 Ekim tarihinde oyuncularla buluşmaya hazırlanan Ghost Recon Breakpoint betası ile ilgili detaylar Ubisoft tarafından paylaşıldı. Beta süreci kapsamında bizleri, ziyaret edebileceğimizve oldukça tatmin edici sayıda görev bekliyor.

PvE, dört kişilik co-op ve tek başımıza oynama imkânı sunulan beta kapsamında; Smuggler Coves, Mount Hodgson, Sinking Country, Fen Bog adlı bölgelerde karşımıza çıkacak görevleri deneme şansımız olacak.

Oyunun ana hikâyesinde yer alan iki görevi deneyebileceğimiz Operation Greenstone, yan görevler icra edebileceğimiz Auroa Missions ve oyun içinde yer alan fraksiyonlara (factions) ait görevler, Ghost Recon Breakpoint’in betasında yapabileceklerimizin bazılarını oluşturuyor. Fraksiyonlara ait görevlerin her gün sekiz yeni görevle taçlandırılacağını hatırlatalım.

Haritanın belirli yerlerinde bulunan Drone Bölgeleri’nde ise üç tip düşmana karşı mücadele vereceğiz. Bunlar; üzerimize akın eden küçük İHA’lar, ortalama büyüklüğe sahip ve çevik insansız kara araçları (İKA) ve ağır silah ile zırha sahip büyük İKA’lar olarak karşımıza çıkacak.

2 Eylül tarihinde Türkiye saati ile 13:00’da başlayacak ön yükleme sonrası oyun, 5 ila 9 Eylül tarihleri arasında erişime açılacak. Betaya, oyunu ön sipariş verenler ila Uplay+ üyeliğine sahip oyuncular erişebilecek. Web sitesi ya da beta sayfası üzerinden oyuna kayıt olmayı tercih edenler ise rastgele yapılan seçim sonucu betaya erişebilecek.

https://wccftech.com/ghost-recon-beta-dates-details/