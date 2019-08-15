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CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi

Beğenilen Errorsevendev geliştiricisinin yapımlarından CELL 13 Android sürümü ücretsiz hale getirildi. Oyunda reklam gösterimi ve oyun içi eşya satışı da yer almıyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Popüler Laserbreak serisi yapımcılarının elinden çıkan ve uzun yıllardır beğenilerek oynanan CELL 13 oyunu Android tarafında ücretsiz hale getirildi. Zaman zaman hediye kampanyalarına konu olan oyun artık tamamen ücretsiz olacak.

CELL 13 neler sunuyor?

CELL 13 oyunu Chester adındaki bir robotun başından geçenleri anlatıyor. 13 hücrelik bir dünyada sıkışıp kalan Chester sağa veya sola ilerleyerek çıkışı bulmaya çalışıyor. Bu esnada pek çok farklı engel ve dikkat etmesi gereken destekler karşısına çıkıyor.

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13 dünyada toplam 65 bölüm olan CELL 13 oyunu kolaydan zora giden bir dinamiğe sahip. Fizik kanunlarını da göz önüne alarak pek çok destek nesnesini dikkatli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Göz alıcı grafikler ve müziklerle desteklenen oyunda herhangi bir reklam ve oyun içi satış da kaldırılmış durumda. iOS sürümü henüz ülkemizde mevcut değil.

CELL 13: Google Play


 


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