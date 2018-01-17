Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar

Daha önce elektrikli otomobil üretmeyi düşünmeyen İtalya merkezli ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari, şimdi ise tam elektrikli bir süper otomobil geliştirme fikrine sıcak bakıyor. Şirketin CEO'su Bloomberg'e verdiği demeçte Tesla'nın bu yöndeki çabalarını taktir ettiklerini ancak bunun sektördeki herkes tarafından yapılabileceğini söyledi.

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Detroit'teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gelecekte piyasaya sürecekleri araçlar hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli yönetici, Ferrari’nin tarihindeki ilk SUV modelinin ise 2019 yılı sonu veya 2020 başında geleceğini belirtti. Yakında çıkması beklenen Ferrari SUV'un dünyanın en hızlısı olarak kendi segmentinde bir devrim yaratması bekleniyor.

Tesla'yı küçümsemiyorum ancak hepimiz yapabiliriz

Tesla süper otomobil olarak lanse edilen Roadster'i geçtiğimiz Kasım ayında şirketin elektrikli tır modeli olan Semi ile birlikte tanıtmıştı. Marchionne bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eğer elektrikli bir süper otomobil üretilecekse bunu ilk Ferrari yapacak. İnsanlar Tesla'nın süper otomobili ile yaptıklarına hayret ediyor. Elon'un yaptıklarını küçümsemiyorum ancak hepimizin yapabileceğini düşünüyorum" dedi.