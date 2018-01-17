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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'ya dişli rakip geliyor: Ferrari CEO'sundan olay açıklamalar

Ferrari'nin patronu Sergio Marchionne, Elon Musk'ın yaptıklarını küçümsemediklerini ancak elektrikli bir süper otomobil üretilecekse bunu ilk Ferrari'nin yapacağını söyledi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Daha önce elektrikli otomobil üretmeyi düşünmeyen İtalya merkezli ünlü spor otomobil üreticisi Ferrari, şimdi ise tam elektrikli bir süper otomobil geliştirme fikrine sıcak bakıyor. Şirketin CEO'su Bloomberg'e verdiği demeçte Tesla'nın bu yöndeki çabalarını taktir ettiklerini ancak bunun sektördeki herkes tarafından yapılabileceğini söyledi.
Ayrıca Bkz. "Yeni Nissan Leaf'in ön siparişleri 13.000'i geçti"
Detroit'teki Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gelecekte piyasaya sürecekleri araçlar hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli yönetici, Ferrari’nin tarihindeki ilk SUV modelinin ise 2019 yılı sonu veya 2020 başında geleceğini belirtti. Yakında çıkması beklenen Ferrari SUV'un dünyanın en hızlısı olarak kendi segmentinde bir devrim yaratması bekleniyor.

Tesla'yı küçümsemiyorum ancak hepimiz yapabiliriz

Tesla süper otomobil olarak lanse edilen Roadster'i geçtiğimiz Kasım ayında şirketin elektrikli tır modeli olan Semi ile birlikte tanıtmıştı. Marchionne bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Eğer elektrikli bir süper otomobil üretilecekse bunu ilk Ferrari yapacak. İnsanlar Tesla'nın süper otomobili ile yaptıklarına hayret ediyor. Elon'un yaptıklarını küçümsemiyorum ancak hepimizin yapabileceğini düşünüyorum" dedi.

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ProsesMuhendisi 1 yıl en beğenilen
Do it.
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LanciaDeltacı 1 yıl
Tesla zaten çıtayı belirliyor, 1.9 saniyeye kadar çekti 0-100 olayını.İnsanlarin %99 içinde 0-100 ya da kabaca hızlanma önemli.Ferrari şu saatten sonra ışınlanma teknolojisini koyabilirse araçlarına, ancak o zaman Tesla dan daha önde olur.Atı alan Üsküdar'i geçti artık, geleceğin lider markası Tesla olacak, elektrikli araç demek Tesla demek diye yıkılması zor bir algı oluşturdu bile marka çoktan.
Tesla zaten çıtayı belirliyor, 1.9 saniyeye kadar çekti 0-100 olayını.İnsanlarin %99 içinde 0-100 ya da kabaca hızlanma önemli.Ferrari şu saatten sonra ışınlan...
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1 Yanıt Yanıtla +69
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V4LKyR 1 yıl
Anlamadığım nokta...
Tesla roadster elektrikli süper otomobil değilse nedir?
0-100 hızlanmasını 1.9 saniyede tamamlıyor?
Serci her zamanki gibi boş konuşmuş.
Anlamadığım nokta...Tesla roadster elektrikli süper otomobil değilse nedir?0-100 hızlanmasını 1.9 saniyede tamamlıyor?Serci her zamanki gibi boş ko...
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2 Yanıt Yanıtla +48
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L.o.T.u.S 3 gün
Mecbur yapacaksın. Adam elektrik li ile her türlü ancak anıran içten yanmalı araçları tokatlayınca elin mahkum
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DH Misafiri 1 yıl
Bu olay bana Nokia yı hatırlatıyor. Eğer o zamanlar iphone ilk dokunmatik teli çıkarmasaydı Nokia hala liderdi ve biz hala tuşlu tel kullanıyor olurduk. Acaba otomobil sektörünün Nokia sı kim olacak merak ediyorum ama iphone u belli oldu(tesla)
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sleepingawake 1 yıl
Tesla adama tükürdüğünü yalatır.
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Nemésis 1 yıl
O kadar ilginç yorumlar var ki..
Biri demiş Ferrari yeni yeni turbo kullanabilmeye başlamış falan. (bkz: 288 GTO, F40) Kaldı ki deneyselliğin dışında Ferrari turbo kullanmasın zaten, yüksek hacimli, semfonik orkestra tadında atmosferik motorlar varken kim ipler turboyu, 1.6 Civic değil ya bu.
Bir diğeri ise, buradaki çoğu kişi giydirmiş ama Ferrari markası sizinle veya Tesla alıcılarıyla ilgilenmiyor, Ferrari sahibinin günlük kullandığı başka bir aracı vardır zaten, günlük kullanıma uygun olmayacak kadar konforsuz, narin ve absürt araçlardır Ferrariler, ki aslında zevki de burada yatar. Ferrari zaten uzun zaman önce en hızlısı en bilmemnesi olma gayesini bıraktı, bu aracı üretenler otomobil değil, bir rüya, bir fetiş objesi üretiyor. O yüzden yok elektrikliymiş yok SUVmiş, bir Ferrari için bunlar saçmalıktan ibaret. Bir Ferrari sadece bir otomobil değildir, bir Ferraridir.
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QapriCe 1 yıl
100 yıllık motor teknolojisine bu kadar para kazanmasına rağmen yön verememiş bir marka. Gelmiş çağın gerisinde kaldım diyemiyor ego yapıyor aklı sıra devrim yapmış bir firmaya laf çakmaya çalışıyor. Ferrarinin frenleri tutmamış bu sefer. Benzinli araç sınıfında süper evet ama eskidi artık kabullenin.
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07kubi07 1 yıl
bu konu sanki norveç forumuna açılmış.
Gören sanacakki bütün tesla sahipleri teslayı savunmaya tutuşmuş.
Bırakın teslayı tok kapı sesine geri dönün burası Türkiye.
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Chalrie Keley 1 yıl
Marchionne efendi salla teslayi falan mercedesle yarışacak araç yapın bu sene yeter artık
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_Pulse_ 1 yıl
bu ceo önce mercedes'ten yediği şaplağın hesabını versin sonra tesla'ya sarsın.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Sergio yine tukurdugunu yaladi.
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Autophile 1 yıl
Atmosferikten turbo motora daha yeni yeni geçebilmiş bir şirket için iddialı laflar...
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