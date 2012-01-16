CES 2012 : Qualcomm fuarda Snapdragon S4 MSM8960 geliştirici tabletini sergiledi

2012 yılını mobil işlemcilerin yılı ilan eden NVIDIA'nın segmentteki rakiplerinden Qualcomm da Snapdragon S4 işlemcilerini denediği referans tabletini CES fuarına getirdi.





Tablet Snapdragon S4 ailesine ait MSM8960 yongada sistemini çalıştırıyor. MSM8960 modeli Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip 1.5GHz hızında çalışan iki adet Krait mimarisindeki çekirdek ve Adreno 225 grafik birimi barındırıyor. Snapdragon S4 ile ilgili Fx57 tarafından verilen ayrıntılara göz atabilirsiniz.





Tablette 13MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera bulunuyor. Qualcomm standında Fight Game Heroes yapımı tablet üzerinde denenebiliyor. Qualcomm Snapdragon S4 platformunun NVIDIA Tegra 3'ten daha iyi performans sergilediğini belirtiyor. Ancak fuarda denenen tabletin bu iddiadan biraz uzak olduğu belirtiliyor. Yine de oyun performansı açısından NVIDIA'dan daha iyi bir iş çıkardıkları görüşü ağır basıyor.



