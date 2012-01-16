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CES 2012 : Qualcomm fuarda Snapdragon S4 MSM8960 geliştirici tabletini sergiledi

7 yıl
4,6b
1
12
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılını mobil işlemcilerin yılı ilan eden NVIDIA'nın segmentteki rakiplerinden Qualcomm da Snapdragon S4 işlemcilerini denediği referans tabletini CES fuarına getirdi.

Tablet Snapdragon S4 ailesine ait MSM8960 yongada sistemini çalıştırıyor. MSM8960 modeli Qualcomm'un 28nm fabrikasyon sürecine sahip 1.5GHz hızında çalışan iki adet Krait mimarisindeki çekirdek ve Adreno 225 grafik birimi barındırıyor. Snapdragon S4 ile ilgili Fx57 tarafından verilen ayrıntılara göz atabilirsiniz.

Tablette 13MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera bulunuyor. Qualcomm standında Fight Game Heroes yapımı tablet üzerinde denenebiliyor. Qualcomm Snapdragon S4 platformunun NVIDIA Tegra 3'ten daha iyi performans sergilediğini belirtiyor. Ancak fuarda denenen tabletin bu iddiadan biraz uzak olduğu belirtiliyor. Yine de oyun performansı açısından NVIDIA'dan daha iyi bir iş çıkardıkları görüşü ağır basıyor.
CES 2012 : Qualcomm fuarda Snapdragon S4 MSM8960 geliştirici tabletini sergiledi
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E_Aydin35 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
napolyon94
D.A.R.B.E.C.imesut abi gittikden sonra forum çoluk çocuk forumuna dönmüş yaw çok basit hatalar vs.. ne ararsan var bi gelsede düzene girse site...
Soyle bir videohaber bekliyorum Merhaba ben Mesut Cevik bugun Ekremi Apple a geri gonderdik
ehehehe :))

Konuyla pek alakam yokta ne alaka? :)
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karaköy_soğancısı 7 yıl
napolyon94
D.A.R.B.E.C.imesut abi gittikden sonra forum çoluk çocuk forumuna dönmüş yaw çok basit hatalar vs.. ne ararsan var bi gelsede düzene girse site...
Soyle bir videohaber bekliyorum Merhaba ben Mesut Cevik bugun Ekremi Apple a geri gonderdik

ehehehe :))
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dost1984 7 yıl
tegra 2 li galaxy r telefonunu test ettim bugün kasım kasım kasıordu.
bukadarını tahmin etmiyordum. hareketli duvar kagıdı koydugun zaman telefonu kullanmamak gerekiyor tegrada.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
mesut abi gittikden sonra forum çoluk çocuk forumuna dönmüş yaw çok basit hatalar vs.. ne ararsan var bi gelsede düzene girse site...
1 Yanıt Yanıtla +1
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napolyon94 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
mesut abi gittikden sonra forum çoluk çocuk forumuna dönmüş yaw çok basit hatalar vs.. ne ararsan var bi gelsede düzene girse site...

Soyle bir videohaber bekliyorum Merhaba ben Mesut Cevik bugun Ekremi Apple a geri gonderdik
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E_Aydin35 7 yıl
musti545
tolgacemBen bu cümleyi anlamadım. Performans olarak Tegra 3e göre başarılı değil ama oyun performansında başarılı. Garip çelişki
onu bende anlamadım ama sanırım işlemci hızı fa5n kötü ama içindeki gpu (ekran kartı) daha kuvvetli demek istemiş haberi yazan...

Evet bence de işlemci yeterli olmasa da GPU gerçekten fazlasıyla yeterli denilmek istemiş..Bu arada tablet o kadarda iyi değil son dönemde çıkan tabletlerle kıyaslanınca.
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cagataykoroglu 7 yıl
nvidia piyasaya girdi bile bunlar hala tegra 3 ü geçicez diyor. bunlar yaygınlaşana kadar nvidia tegra 4 ü duyurmuş olacak.
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tolgacem 7 yıl
Ben bu cümleyi anlamadım. Performans olarak Tegra 3'e göre başarılı değil ama oyun performansında başarılı. Garip çelişki
1 Yanıt Yanıtla +1
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musti545 7 yıl tolgacem
tolgacem
Ben bu cümleyi anlamadım. Performans olarak Tegra 3'e göre başarılı değil ama oyun performansında başarılı. Garip çelişki

onu bende anlamadım ama sanırım işlemci hızı fa5n kötü ama içindeki gpu (ekran kartı) daha kuvvetli demek istemiş haberi yazan...
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musti545 7 yıl
Tegra yol göstericidir tegra olmasaydı bu gelişmeler biraz zor olurdu...
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istanbulsm 7 yıl
Bu pazarda büyük pay sahibi Tegradır.Kolay kolay bırakmaz.
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Mobile Prof. 7 yıl
Gelen giden Nvidia'yi geciyor zaten.
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