CES 2012 : Qualcomm'un kablosuz şarj prototipi Halo

Bu yıl ki CES fuarında öne çıkan teknolojilerden birisi de kablosuz şarj üniteleri oldu. Kalbosuz şarj platformları Energizer gibi bazı firmalar tarafından hali hazırda geliştiriliyor. Ancak bunlar genelde platformun üzerine konan cihazları şarj ediyor. Fuarda ise belli bir mesafeye kadar kablosuz şarj yapabilen üniteler boy gösteriyor.





Mobil işlemci pazarının devlerinden Qualcomm, kablosuz şarj teknolojisi alanında da önemli çalışmalar yapıyor. Halo adlı prototip aslında Auckland Üniversitesi tarafından başlatılan ve sonra Qualcomm tarafından devir alınan bir girişime ait. Halo 28mm boyutunda bir plakaya sahip ve saatte 3.3kW enerjiyi cihazınıza gönderiyor. Cihazın plaka üzerine konulmasına da gerek yok.





Halo projesiyle hedef aslında elektrikli araçları şarj etmek. Garaja konacak bir Halo ünitesi ile kısa sürede aracınızı şarj etmeniz mümkün olacak. Bunun yanında elektrikli şarj istasyonlarında da kullanılabilecek. Şarj esnasında herhangi bir verim kaybı yaşanmıyor. Fuarda hem dairesel plaka hem de ilk prototipler ziyaretçilere sergilendi.





Qualcomm bu teknolojisini lisanslayarak açık bir standart haline getirmeyi planlıyor. Ancak en erken kullanımı 2014'te mümkün olabilecek.





Chargemaster ve Polar firmaları ise 50 ünitelik bir deneme sürecini dünyanın en iyi araba markalarından biri ile başlatmak üzere olduklarını açıkladı.



