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CES 2012 : Qualcomm'un kablosuz şarj prototipi Halo

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu yıl ki CES fuarında öne çıkan teknolojilerden birisi de kablosuz şarj üniteleri oldu. Kalbosuz şarj platformları Energizer gibi bazı firmalar tarafından hali hazırda geliştiriliyor. Ancak bunlar genelde platformun üzerine konan cihazları şarj ediyor. Fuarda ise belli bir mesafeye kadar kablosuz şarj yapabilen üniteler boy gösteriyor.

Mobil işlemci pazarının devlerinden Qualcomm, kablosuz şarj teknolojisi alanında da önemli çalışmalar yapıyor. Halo adlı prototip aslında Auckland Üniversitesi tarafından başlatılan ve sonra Qualcomm tarafından devir alınan bir girişime ait. Halo 28mm boyutunda bir plakaya sahip ve saatte 3.3kW enerjiyi cihazınıza gönderiyor. Cihazın plaka üzerine konulmasına da gerek yok.

Halo projesiyle hedef aslında elektrikli araçları şarj etmek. Garaja konacak bir Halo ünitesi ile kısa sürede aracınızı şarj etmeniz mümkün olacak. Bunun yanında elektrikli şarj istasyonlarında da kullanılabilecek. Şarj esnasında herhangi bir verim kaybı yaşanmıyor. Fuarda hem dairesel plaka hem de ilk prototipler ziyaretçilere sergilendi.

Qualcomm bu teknolojisini lisanslayarak açık bir standart haline getirmeyi planlıyor. Ancak en erken kullanımı 2014'te mümkün olabilecek.

Chargemaster ve Polar firmaları ise 50 ünitelik bir deneme sürecini dünyanın en iyi araba markalarından biri ile başlatmak üzere olduklarını açıkladı.
CES 2012 : Qualcomm'un kablosuz şarj prototipi Halo
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jay jay justified 7 yıl en beğenilen ReDComrade
ReDComrade

Peki çevreye yayılan sinyaller ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri nelerdir acaba ?! asıl sorulması gereken soru bu bence

Âdettendir, bu tür şeyler söylenmez. Söylense de ne olacağı bellidir: insan sağlığını tehdit etmeyeceği binbir türlü Ali Cengiz oyunu ile insanlara anlatılır, birisi de kapanış gösterisi olarak kolunu bacağını ünitede gezdirip, son olarak da üniteyi ağzına alarak poz verir ve olay tatlıya bağlanır.
ReDComradePeki çevreye yayılan sinyaller ve insan sağlığına olan olumsuz etkileri nelerdir acaba ?! asıl sorulması gereken soru bu bence...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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alito 7 yıl
yani şimdi bütün o çaba bi fişi prize takmamak için mi?
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punchpranha 7 yıl
şimdiye kadar çoktan kullanıyor olmalıydık şimdi ilerlemiş hallerini görebilmek için çok geride kaldılar birde en erken 2014 denmiş yazık
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gorkemuse 7 yıl
Tesla'nın kesin ismi geçmiştir diye sayfayı yokluyordum, yanılmamışım.
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xLmNt13 7 yıl
Eve koyacaksın boyle cihaz bütün aletler kablosuz çalışacak süper olur :)
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rofiteta 7 yıl
Tesla bunu yıllar önce yaptı
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DH Misafiri 7 yıl
Dünyayı yöneten kesimin işine nasıl geliyorsa teknolojide öyle gelişiyor insan sağlığı , daha kolay yaşam , yüksek standartlar falan hepsi hikaye.Kablosuz enerji aktarımı aslında uzun yıllar önce teorik olarak ispatlanmış bir takım çalışmalar yapılmıştır ama üzeri örtülmüş.Aslında bu teknolojinin yüksek güçte radyo dalgasından başka birşey olduğunu sanmıyorum ki yüksek güce sahip radyo vericilerinin insanlardan uzak yerlere kurulduğuna da dikkat edelim (sağlık açısından).Birkaç yıl önce bir fizik öğretmenine kablosuz enerji aktarımından bahsettiğimde gülmüştü.Acaba transformatörün primer ve sekonder sarımları arasında kablo var mıdır ? sorusu karşısında susmuştu ! Öğretmen böyleyse gençlik ne yapsın ?
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eresist 7 yıl
Bunu garajda kullanacağına elektrikli araçlara özel bir otoyol yapıp belirli aralıklar ile bunları yola yerleştirerek aracın hareketli halde şarj etmeside sağlanabilir. Ama bunun için bu ürünün daha büyük olması ve belirli bir sürede ne kadar şarj yaptığının hesaplanması lazım.
Sadece bir fikir.
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blood.army 7 yıl
simdi artistlik olur felan Türk Dil Kurumu : ilk örnek -ği
isim
1. isim Örneklik eden biçim veya nesne, prototip
isim yerine kablosuz sarj eklerseniz ne çıkacak ortaya saçma olan bu işlr için
1. kablosuz sarj Örneklik eden biçim veya nesne, prototip
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blood.army 7 yıl
yahu arkadas ne dertli insanlarsınız ya prototip tırnak içinde yazıyorum "prototip" TDK: prototip isim (pro'totip) Fransızca prototype
1. isim İlk örnek
2. Model
ilk örneği de açmamı isterseniz anlamziseniz sadece fiş olarak görecekseniz muhtemelen örneğin uçak iniş takımlarını bisiklet pompasından icat edebiliyorlarsa sizce fişe takılmaması içinse bu olay İLK ÖRNEK ise ileride neler keşfedilebilinir... umarım ufkunuz buna yeter...
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axilik 7 yıl
İyi güzel de hani şarjın uzun süre gitmesi gib teknolojilere odaklansalar daha iyi olacak..
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Farwynd 7 yıl
Bence aşırı saçma. Yani hani arada bir mesafe olsa bir şey demeyeceğim ama altına koyduktan sonra fişe takmakla arasında ne fark var ki?
İşin arkaplanını bilmeyecek olan basit kesim için iyi bir kandırma aracı ama aynı araç 3 sene öncesinden varolduğunu bilen bizler için saçmalıktan başka bir şey değil.
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alito 7 yıl
yani şimdi bütün o çaba bi fişi prize takmamak için mi?
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