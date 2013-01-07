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CES 2013: HP'den USB arabirimli ve taşınabilir 15.6-inç LCD monitör: U160

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Monitör
knight
Haber Editörü
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CES 2013: HP'den USB arabirimli ve taşınabilir 15.6-inç LCD monitör: U160
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Öncelikli olarak taşınabilir bilgisayar kullanıcılarını hedef alan ve USB portu aracılığıyla bu bilgisayarlarla bağlantısı sağlanan LCD monitörlere bir yenisi daha HP tarafından ekleniyor. HP, Las Vegas'ın ev sahipliği yaptığı Tüketici Elektroniği Fuarı kapsamında U160 modeline resmiyet kazandırdı.
Fiziksel özelliklerle başlayacak olursak, yaklaşık 30 mm kalınlığında ve 1.54 kg ağırlığında tasarlanan U160, 15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde, LED arka aydınlatmalı LCD panele sahip. LCD monitör, deriden imal edilen taşıma kılıfıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Fotoğraflarda görüleceği üzere taşıma kılıfı, LCD monitörü toza ve darbelere karşı koruduğu gibi stand fonksiyonu da sunuyor.
HP, U160'ın tepki süresi, kontrast oranı ve parlaklık seviyesine dair herhangi bir bilgi vermemiş. Ancak bu özelliklerin, ortalama bir dizüstü bilgisayar ekranıyla mukayese edilebilir düzeyde olduğu not düşülmüş.
HP'nin, U160'ı, bu aydan itibaren 179$'lık fiyat etiketiyle satışa sunacağı tahmin ediliyor.

CES 2013: HP'den USB arabirimli ve taşınabilir 15.6-inç LCD monitör: U160
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http://www.engadget.com/2013/01/07/hp-u160-usb-monitor/ Yorum Yaz
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janparey 6 yıl
Bu kadar gereksiz şeyler üretmeyi nasıl başarıyolar acaba
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AcTeoN 6 yıl
aslında oldukça "kullanışlı" zira :

- trend cep telefonlarının büyük monitorler bağlanıp laptop yerine kullanıcağı şeklinde ilerliyor. Örneğin Asus PadFone.
- diğer bir konuda windows RT gibi sistemler ile bu tarz cihazlar daha bir yer bulacaklardır.


Ha zamanlama olarak tartışılabilir. Ama compaq tc1100 çıktığında eminin gereksiz kullanışsız diyenler olmuştur ....
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erci501 6 yıl
taşınabilir monitör yapacağına mac.air mac.pro ve Chronos 7 ile 9 serisine rakip modeller yap.
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bkadem 6 yıl
Bari ekran full hd olsaydı.
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