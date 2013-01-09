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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013: Lenovo, Intel Clover Trail+ işlemcili ilk akıllı telefon IdeaPhone K900'ü duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Mobil sektörde ARM'a rakip olabilmek için büyük çaba sarf eden Intel'in geçen yıl duyurduğu resmi iş ortaklarının başında gelen Lenovo, henüz tüm detayları açıklanmamış olan 2.0GHz hızında çift çekirdekli, Hyper Threading teknolojisi ile her bir fiziksel çekirdek başına iki sanal işlem birimine sahip Clover Trail+ isimli Atom Z2580 çipsetten gücünü alan ilk akıllı telefon, IdeaPhone K900'ü resmen tanıttı. LG Display tarafından üretildiği tahmin edilen 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü, 400 ppi değerinin üzerinde bir piksel yoğunluğuna sahip Gorilla Glass 2'li IPS ekranla donatılan akıllı telefon, bir kez daha Çinli üreticinin neden mobil piyasada uluslararası bir marka haline gelmesi gerektiğini etkileyici tasarımıyla gözler önüne seriyor.
Paslanmaz çelik alaşımı ve polikarbonattan imal edilen tek parça halindeki kasası ile kablosuz teknolojileri olumsuz etkilemeyen, şık bir yapıya bürünen K900, Lenovo mühendislerinin baskılı devre kartı ve pil üzerindeki çalışmaları sonucu yalnızca 6.9 mm kalınlık ve 162 gram ağırlık ölçülerinde dizayn edilmiş. Sony'nin düşük ışıkta yüksek performans sağlayan arkadan aydınlatmalı, f/1.8 diyafram aralıklı, 13.1MP'lik Exmor RS yığınlı CMOS kamera sensörünü çift LED flaş ile destekleyen üreticinin ön kısımdaki tercihi, 88 derece görüntüleme açısına sahip bir kamera olmuş. 2GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza seçenekleri, microSD kart slotu, üç kapasitif dokunmatik dolaşım tuşu ve Android Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu beraberinde getiren üst düzey mobil aygıt, kullanıcısına Lenovo'nun Le Phone kullanıcı arayüzü ve varsayılan Android arayüzü arasında tercih yapabilme imkanı tanıyor. 
İlklere imza atabilmek için oldukça erken davranan Lenovo, CES 2013'te sergilediği IdeaPhone K900'lerin dahi prototip aşamasında olduğunu itiraf ediyor. Bu sebeple basın mensupları tarafından detaylı bir şekilde incelenemeyen akıllı telefon, Nisan ayında ilk olarak Çin'de satışa çıkacak. Firmanın anavatanını 2013 ikinci çeyreğinde belirlenen bazı ülkeler takip edecek. Telefonlarını ülkemize getirip getirmeyeceği bilinmeyen Lenovo'nun bu tür dikkat çekici modeller geliştirmesi, mobil marka değeri açısından oldukça önemli. Üreticinin yeni donanımlarını ilerleyen dönemlerde tüm dünyada görmeyi umuyoruz. IdeaPhone K900 için başlatılan reklam kampanyasının ilk tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1659 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TearsForFears 6 yıl
Beni Xperia ZL'den daha fazla etkiledi.Xperia ZL'de beni etkileyen tek nokta suya ve toza karşı dayanıklılığı oldu.Performans konusunda S4 , adreno 320'nin yetersiz kalabileceğini düşünüyorum.Kimse bu yorumumda art niyet aramasın.Nexus 4'ten yola çıkarak yorum yapıyorum.
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OverClocK1ng 6 yıl
Çok şık bir cihaz olmuş gerçekten.
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DH Misafiri 6 yıl
Her türlü Sony, Sony Xperia Z'ye bakın. On Numara Telefon Sony Xperia Z
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Odyofilci 6 yıl
Gözüm kapalı alırım çok hoş olmuş, bazıları için tasarım daha önemlidir :D
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demo22 6 yıl
Ağzım sulandı eahhhh
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fogell5925 6 yıl
Bu tasarımla içi boş olsada satar
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DH Misafiri 6 yıl
Evet incelik bu evet metal tasarımı şıklığı bu ama 5.5 inch ne ya insan kullancak bunları note 2 nin espirisi var kalem çıkıyor içinden ondan daha büyük daha kalın ve note almak için tasarlanmış bu ne yaw birde reklam çok başarısız bence bırakın bu uçuşan dijital görüntüleri adam doğadan ilham aldık dedi 30 milyon sattı :) k900 kodu ne dir ya satmaz bu :)
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ahmetmuhsin 6 yıl
Arkadaşlar bu telefonda kullanılan kamera sensöründeki f/1.8 diyafram aralığı Sony'nin Xperia Z ve ZL modellerinde de aynı mı? Sonuçta sensörü üreten Sony. Aynı olması mantıklı görünüyor. Fakat Xperia ZL konusunda bir arkadaş f/2.2 demiş. Bu konuda kesin bilgiye sahip olan arkadaşımız var mı acaba?
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Ragnar Frisch 6 yıl
olay budur abisi
acaip sevdim bu telefonu, vallahi elime para geçerse alacağım

2ghz çift çekirdek, 2gb ram. 5.5 inçlik bir telefon ve 6.8 mm inceliğe sahip. ve sadece 162 gram! note2'nin 178 gram olduğunu düşünürsek gayet hafif. 13 megapixel'e diyecek laf yok zaten, fiyatı iyi olursa gerçekten havada kapılır bu telefon. ki lenovo'yu uygun fiyatlarıyla tanıyoruz, hadi lenovo yap güzel bir fiyat; ben de samsung-apple tartışmasından kopuk süper bir telefona sahip olayım
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Recharged 6 yıl
5.5"'lik bir cihaza telefon demek ne kadar doğru acaba ? Tasarım iyi hoş ama boyut büyük.
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itachi237 6 yıl
olmuş gibi bakalım işlemci ne kadar ısınıyor performansı nasıl bataryadan ne kadar yiyor.
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Telefon bence şık görünüyor.Ama lenovo olduğundan şüphelerim var .TElfonun 6.9 mm olan ineliği göz kamaştırıcı gerçekten. İşlemciside arm dan çok daha üstün .Bu telefon tutabilir. Ama iyi reklam yapıp önce fiyatı biraz düşürmeleri lazım . Sirkülasyonu yarattıktan sonra biraz fiyat arttırımına giderler büyük ihtimalle
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl HatimİndirenSteveJOBS
Brn_Kvn25

Telefon bence şık görünüyor.Ama lenovo olduğundan şüphelerim var .TElfonun 6.9 mm olan ineliği göz kamaştırıcı gerçekten. İşlemciside arm dan çok daha üstün .Bu telefon tutabilir. Ama iyi reklam yapıp önce fiyatı biraz düşürmeleri lazım . Sirkülasyonu yarattıktan sonra biraz fiyat arttırımına giderler büyük ihtimalle

Edit: Telefon çok uzun görünüyor.
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