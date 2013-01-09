CES 2013: Lenovo, Intel Clover Trail+ işlemcili ilk akıllı telefon IdeaPhone K900'ü duyurdu

Mobil sektörde ARM'a rakip olabilmek için büyük çaba sarf eden Intel'in geçen yıl duyurduğu resmi iş ortaklarının başında gelen Lenovo, henüz tüm detayları açıklanmamış olan 2.0GHz hızında çift çekirdekli, Hyper Threading teknolojisi ile her bir fiziksel çekirdek başına iki sanal işlem birimine sahip Clover Trail+ isimli Atom Z2580 çipsetten gücünü alan ilk akıllı telefon, IdeaPhone K900'ü resmen tanıttı. LG Display tarafından üretildiği tahmin edilen 5.5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü, 400 ppi değerinin üzerinde bir piksel yoğunluğuna sahip Gorilla Glass 2'li IPS ekranla donatılan akıllı telefon, bir kez daha Çinli üreticinin neden mobil piyasada uluslararası bir marka haline gelmesi gerektiğini etkileyici tasarımıyla gözler önüne seriyor.

Paslanmaz çelik alaşımı ve polikarbonattan imal edilen tek parça halindeki kasası ile kablosuz teknolojileri olumsuz etkilemeyen, şık bir yapıya bürünen K900, Lenovo mühendislerinin baskılı devre kartı ve pil üzerindeki çalışmaları sonucu yalnızca 6.9 mm kalınlık ve 162 gram ağırlık ölçülerinde dizayn edilmiş. Sony'nin düşük ışıkta yüksek performans sağlayan arkadan aydınlatmalı, f/1.8 diyafram aralıklı, 13.1MP'lik Exmor RS yığınlı CMOS kamera sensörünü çift LED flaş ile destekleyen üreticinin ön kısımdaki tercihi, 88 derece görüntüleme açısına sahip bir kamera olmuş. 2GB RAM, 16/32/64GB dahili hafıza seçenekleri, microSD kart slotu, üç kapasitif dokunmatik dolaşım tuşu ve Android Jelly Bean işletim sistemi versiyonunu beraberinde getiren üst düzey mobil aygıt, kullanıcısına Lenovo'nun Le Phone kullanıcı arayüzü ve varsayılan Android arayüzü arasında tercih yapabilme imkanı tanıyor.

İlklere imza atabilmek için oldukça erken davranan Lenovo, CES 2013'te sergilediği IdeaPhone K900'lerin dahi prototip aşamasında olduğunu itiraf ediyor. Bu sebeple basın mensupları tarafından detaylı bir şekilde incelenemeyen akıllı telefon, Nisan ayında ilk olarak Çin'de satışa çıkacak. Firmanın anavatanını 2013 ikinci çeyreğinde belirlenen bazı ülkeler takip edecek. Telefonlarını ülkemize getirip getirmeyeceği bilinmeyen Lenovo'nun bu tür dikkat çekici modeller geliştirmesi, mobil marka değeri açısından oldukça önemli. Üreticinin yeni donanımlarını ilerleyen dönemlerde tüm dünyada görmeyi umuyoruz. IdeaPhone K900 için başlatılan reklam kampanyasının ilk tanıtım filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://news.lenovo.com/article_display.cfm?article_id=1659