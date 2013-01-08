Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013: Samsung, dünyanın ilk kavisli OLED televizyonunu sergiledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
1
39
Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2013: Samsung, dünyanın ilk kavisli OLED televizyonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör

Plastik tabanlı OLED ekran teknolojileri üzerinde uzun süredir ar-ge çalışmaları yürüten ve bu yılki yatırım bütçesinde Youm adını verdiği bu panellere odaklanacağını açıklayan Samsung Display, Tüketici Elektroniği Fuarı öncesinde basına verdiği demeçte Youm panele sahip bir televizyon tanıtacağını bildirmişti. Üreticilerin standlarını basın mensuplarına açtığı etkinliğin ilk gününde Samsung, söz verdiği gibi plastik tabanlı OLED'e sahip televizyonunu gün yüzüne çıkardı. Sıradan televizyonlardan çok farklı bir yapıda sunulan ürün, dünyanın ilk kavisli OLED TV'si olarak nitelendiriliyor.
55 inçlik OLED televizyon, gerçekçi renkleri ve üst düzey görüntü kalitesinin yanı sıra eğimli yüzeyi sayesinde izleyicilerde IMAX etkisi yaparak hem yanlardan izleme açısını arttırıyor hem de izleyicilere çok daha iyi bir görüntü deneyimi yaşatmayı vaat ediyor. Henüz teknik detayları bilinmeyen kavisli OLED TV'nin 2013 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceği bildirilse de söz konusu OLED paneller olunca satışa çıkışında ertelemeye gidilme ihtimali bulunuyor. Samsung tarafından servis edilen televizyona ait görüntülerin tamamına kaynak bağlantısından erişebilirsiniz.

CES 2013: Samsung, dünyanın ilk kavisli OLED televizyonunu sergiledi
Tam Boyutta Gör

www.samsungces.com Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ShotgunPadre 6 yıl en beğenilen
iphone 5i taklit etmişler..
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ludacris167 6 yıl
ilk yamulan s2 sonra s3 sonrada iphone 5 kim kimden ozenmis acaba bide teknoloji takip edeceksiniz. Not:Bunları apple kullanıcısı olarak söylüyorum.
Bakınız: youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
ne yapacagını sasırdı samsung 3 beş bi yerden gelsinde her piyasaya göz dikti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmer23s 6 yıl
rossivanone
Bu arka çebe sığıyor mu ? hahh A:SD:ASD: : ASD:D

Evet kıvırıp kıvırıp arkaya sokabiliyosun :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bahadrcakar
ShotgunPadreiphone 5i taklit etmişler..
O nasıl bir bakış açısı ?

Apple daha önce bunu yapmıştı, arka cebin şekline göre kavis alabiliyor üstelik o yüzden iphone 5'i taklit etmişler. eee samsung tabi iphone 5'in de güzel yanını hemen taklit! etmiş.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TncyKrmn 6 yıl
İmax sinemalarındaki teknoloji, geliyor yavaş yavaş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dusty 6 yıl
OLED panellerin bükülebilirlik özelliği oldukça mantıklı kullanılmış. Bugüne kadar hep kindle olarak kullanımını düşünmüştük ama 55"lik panelde bükülebilirlik gerçekten seyir tadını arttırmış görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
perikentli 6 yıl
bunlar güzel gelişme 2020 yılında bunları evde görebilirmiyiz aceba nedersiniz ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 6 yıl
Samsung, "Zalim Apple sadece sen bükemezsin, ben de bükerim ulan!" dedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakarsu 6 yıl
Samsung arge ve bir ton masraf ile bunu yapmış, biriside sadece poposunu kullanarak bu teknolojiyi üretmişti IPHONE 5 te
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xbr 6 yıl
2008 Pekin olimpiyatlarının açılışında Çinliler bu Kıvrılabilir ve bükülebilir Oled'lerin 100'lerce metre olanını kullanmıştı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Yorumlar eğlenceli :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1082 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar, oled tv ve
3 etiket daha televizyon samsung samsung display
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Sony Xperia Z ön inceleme (CES 2013 Özel) 6 yıl Casper'dan Dokunmatik Ultrabook "Nirvana 14 Touch Ultrabook" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim