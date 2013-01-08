CES 2013: Samsung, dünyanın ilk kavisli OLED televizyonunu sergiledi





Plastik tabanlı OLED ekran teknolojileri üzerinde uzun süredir ar-ge çalışmaları yürüten ve bu yılki yatırım bütçesinde Youm adını verdiği bu panellere odaklanacağını açıklayan Samsung Display, Tüketici Elektroniği Fuarı öncesinde basına verdiği demeçte Youm panele sahip bir televizyon tanıtacağını bildirmişti. Üreticilerin standlarını basın mensuplarına açtığı etkinliğin ilk gününde Samsung, söz verdiği gibi plastik tabanlı OLED'e sahip televizyonunu gün yüzüne çıkardı. Sıradan televizyonlardan çok farklı bir yapıda sunulan ürün, dünyanın ilk kavisli OLED TV'si olarak nitelendiriliyor.

55 inçlik OLED televizyon, gerçekçi renkleri ve üst düzey görüntü kalitesinin yanı sıra eğimli yüzeyi sayesinde izleyicilerde IMAX etkisi yaparak hem yanlardan izleme açısını arttırıyor hem de izleyicilere çok daha iyi bir görüntü deneyimi yaşatmayı vaat ediyor. Henüz teknik detayları bilinmeyen kavisli OLED TV'nin 2013 yılının ikinci yarısında piyasaya sürüleceği bildirilse de söz konusu OLED paneller olunca satışa çıkışında ertelemeye gidilme ihtimali bulunuyor. Samsung tarafından servis edilen televizyona ait görüntülerin tamamına kaynak bağlantısından erişebilirsiniz.





www.samsungces.com