CES 2013: Sony Xperia Z duyuruldu: BRAVIA Engine 2, 13MP Exmor RS kamera, Snapdragon S4 Pro





Sanal alemde sayısız söylentiye konu olan, çeşitli kaynaklar tarafından görüntüleri internete sızdırılan Sony'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemi akıllı telefonu resmen duyuruldu. Xperia Z ismiyle çıkış yapacak olan cihaz, Japan Display tarafından üretilen 5.0 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 443ppi piksel yoğunluğuna sahip TFT OptiContrast ekran ve teknoloji devinin mobil BRAVIA Engine 2 yazılımsal iyileştirmelerini bünyesinde barındıracak, gücünü 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetten alacak.

Qualcomm MDM9215M modem sayesinde 4G LTE iletişim teknolojisi desteğiyle gelen C66 model numaralı akıllı telefon, HDR video çekim yapabilen, 9MP çözünürlüğünde saniyede 10 fotoğraf yakalayan, düşük ışıkta yüksek performans sağlayan 13.1MP'lik yeni nesil Exmor RS arka kamera, 2.2MP Exmor R görüntülü görüşme kamerası, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, Bluetooth 4.0, DC-HSDPA ile 42Mbps mobil internet hızı desteği, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, NFC çipi, IP55/IP57 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,330 mAh büyüklüğünde pil ve Sony'nin kendi geliştirdiği yeni kullanıcı arayüzünü beraberinde getirecek.

Japon üreticinin ana odak noktası olarak gösterdiği tasarım anlamında Xperia Z, 7.9 mm kalınlığında, 145 gram ağırlığındaki su geçirmez, cam kaplı kasası, ön ve arka yüzeylerdeki sade yapısı ile sağ yanında konumlandırılan alüminyum güç düğmesiyle tecrübeli firmanın kalitesini gözler önüne seriyor. Clear Audio+ ve Sony'nin bazı önyüklü servisleri sayesinde dijital medya içeriklerine erişimin oldukça kolay hale getirildiği telefon, ayrıca Battery Staminia özelliği sayesinde 2,330 mAh'lik piliyle dört kat daha uzun bekleme süresi sunabiliyor. Yine üretici firma tarafından geliştirilen Battery Staminia fonksiyonu, ekran kapandığında arkaplanda çalışan uygulamaları kapatıyor, işlem gücünün boşa harcanmasını önlüyor.

Daha önce Yuga kod adıyla sızan siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri mevcut olan bu aygıt, ancak Mart ayında tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Dünya genelinde satışa çıkacak olan Xperia Z'nin 2012 ikinci çeyreği içerisinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sony'nin dağıtımda Kuzey Avrupa'ya öncelik verecek, telefona Sony'nin MH-EX300AP kulakiçi kulaklığı eşlik edecek. Cihazın detaylı görüntüleri ve tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.