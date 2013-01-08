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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2013: Sony Xperia Z duyuruldu: BRAVIA Engine 2, 13MP Exmor RS kamera, Snapdragon S4 Pro

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
19,2b
1
677
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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CES 2013: Sony Xperia Z duyuruldu: BRAVIA Engine 2, 13MP Exmor RS kamera, Snapdragon S4 Pro
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Sanal alemde sayısız söylentiye konu olan, çeşitli kaynaklar tarafından görüntüleri internete sızdırılan Sony'nin Android işletim sistemli yeni amiral gemi akıllı telefonu resmen duyuruldu. Xperia Z ismiyle çıkış yapacak olan cihaz, Japan Display tarafından üretilen 5.0 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü, 443ppi piksel yoğunluğuna sahip TFT OptiContrast ekran ve teknoloji devinin mobil BRAVIA Engine 2 yazılımsal iyileştirmelerini bünyesinde barındıracak, gücünü 1.5GHz hızında dört çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipsetten alacak.
Qualcomm MDM9215M modem sayesinde 4G LTE iletişim teknolojisi desteğiyle gelen C66 model numaralı akıllı telefon, HDR video çekim yapabilen, 9MP çözünürlüğünde saniyede 10 fotoğraf yakalayan, düşük ışıkta yüksek performans sağlayan 13.1MP'lik yeni nesil Exmor RS arka kamera, 2.2MP Exmor R görüntülü görüşme kamerası, 2GB sistem belleği, 16GB dahili hafıza, microSD kart slotu, Bluetooth 4.0, DC-HSDPA ile 42Mbps mobil internet hızı desteği, çift bant Wi-Fi a/b/g/n, NFC çipi, IP55/IP57 su ve toza karşı dayanıklılık sertifikaları, Android 4.1.2 Jelly Bean işletim sistemi, 2,330 mAh büyüklüğünde pil ve Sony'nin kendi geliştirdiği yeni kullanıcı arayüzünü beraberinde getirecek.
Japon üreticinin ana odak noktası olarak gösterdiği tasarım anlamında Xperia Z, 7.9 mm kalınlığında, 145 gram ağırlığındaki su geçirmez, cam kaplı kasası, ön ve arka yüzeylerdeki sade yapısı ile sağ yanında konumlandırılan alüminyum güç düğmesiyle tecrübeli firmanın kalitesini gözler önüne seriyor. Clear Audio+ ve Sony'nin bazı önyüklü servisleri sayesinde dijital medya içeriklerine erişimin oldukça kolay hale getirildiği telefon, ayrıca Battery Staminia özelliği sayesinde 2,330 mAh'lik piliyle dört kat daha uzun bekleme süresi sunabiliyor. Yine üretici firma tarafından geliştirilen Battery Staminia fonksiyonu, ekran kapandığında arkaplanda çalışan uygulamaları kapatıyor, işlem gücünün boşa harcanmasını önlüyor.
Daha önce Yuga kod adıyla sızan siyah, beyaz ve mor renk seçenekleri mevcut olan bu aygıt, ancak Mart ayında tüketicilerle buluşmaya başlayacak. Dünya genelinde satışa çıkacak olan Xperia Z'nin 2012 ikinci çeyreği içerisinde Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. Sony'nin dağıtımda Kuzey Avrupa'ya öncelik verecek, telefona Sony'nin MH-EX300AP kulakiçi kulaklığı eşlik edecek. Cihazın detaylı görüntüleri ve tanıtım videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. 
CES 2013: Sony Xperia Z duyuruldu: BRAVIA Engine 2, 13MP Exmor RS kamera, Snapdragon S4 Pro
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CES 2013: Sony Xperia Z duyuruldu: BRAVIA Engine 2, 13MP Exmor RS kamera, Snapdragon S4 Pro
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CES 2013: Sony Xperia Z duyuruldu: BRAVIA Engine 2, 13MP Exmor RS kamera, Snapdragon S4 Pro
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wolverine55 6 yıl en beğenilen
slmlar kral :)
yeni fotoğraflarına baktımda bırakın akıllı telefonları belkide şuana kadar yapılmış en güzel tasarımlı telefon olabilir (xperia z)! özellikler zaten tavan sanal tuş olmasaydı iyiydi ama sorun değil bence
slmlar kral :)yeni fotoğraflarına baktımda bırakın akıllı telefonları belkide şuana kadar yapılmış en güzel tasarımlı telefon olabilir (xperia z)! özellik...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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Technotronic 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Forumun kalitesine bakın

Telefonu beğenmişler beğenin tamam eleştirilerede hemen eksiyi basmışlar

2,330 mAh pil ne demek bu telefon için? eksiv eren ergenler çıkıp bir açıklama yapsan ya neden eksiv erdiğini bu pil ile bu telefon 5 para etmez

Bunu okmadın sanırım : Battery Staminia özelliği sayesinde 2,330 mAh'lik piliyle dört kat daha uzun bekleme süresi sunabiliyor. Yine üretici firma tarafından geliştirilen Battery Staminia fonksiyonu, ekran kapandığında arkaplanda çalışan uygulamaları kapatıyor, işlem gücünün boşa harcanmasını önlüyor.

Bence ergen olan sensin cihazı eline alıp pil performasını deneme şansın olmadan , saydırmışsın telefona.Bu kadar ön yargılı olmaK yerine ilerki dönemlerde kullanıcı yorumlarını duymak daha mantıklı olur.

Ben sony nin bilgisayarınıda kullanıyorum aynı teknoloji ondada var ve şarj performansım oldukça yükseliyor ,forumun kalitesini eleştirmişsin ama bilip bilmeden yorum ve ağır eleştri yapman senin kalite anlaşıyının nasıl oldugunu açıklar nitelikte
12 Angry MenForumun kalitesine bakınTelefonu beğenmişler beğenin tamam eleştirilerede hemen eksiyi basmışlar2,33...
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Provisional 6 yıl
Yeni kralımız da gelmişler...

Elveda Samsung.
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8 Avatar Avatar Avatar
ahmckr 6 yıl
Guzel cihaz. Android severler ve 5.0 inc ekran boyutunu begenenler icin bicilmis kaftan. Gercekten cok saglam cihaz. Android'e alisabilsem, 5 inc ekran bana cok buyuk gelmese Türkiye'de satilmaya basladigi an, ilk alanlardan biri olurum.
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ahmetdemirci 6 yıl
olmadı be Sony. yine n8'in bileğini bükemediler. 808 ile karşılaştırmadım bile :)

gsmarena.com/...

işin ilginç tarafı görüldüğü kadarıyla cihaz xperia s kadar bile fotoğraf çekemiyor.
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maxelll 6 yıl
note 2 ile sony z arasinda kalsaniz hangisini tercih ederdiniz.
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SaatliBomba 6 yıl
haberde hala 2012 2.çeyreğinde türkiye ye girecek yazıyor
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aycibin 6 yıl
kız arkadaşımda iphone 4 var.aynı sabah şarjdan çektik.benimki bittiğinde o %45 falan gösteriyordu.üstelik o daha çok oynuyor telefonla bana göre.malum facebook,markafoni,limango...
özellikle akıllı telefonun sarjının çok daha uzun gitmesi lazım.tatile gittiğinde insan gps kullanıyor,müzik dinliyor ve tüm gün dışarıda oluyor.mutlaka tüm günü çıkaran bir cihaz olması lazım bana göre.bundan önce bende htc vardı.onda da benzer sorun yaşadım.mecburen yönümüzü hem iphone'dan buluyoruz.şarj hemen azalınca zaten ekranı ışığını LCD'de de o kadar kısıyorumki beyazlar mavi değil ama gri gözüküyor :) telefon çıksın da testleri yapsınlar görelim yeterince akıllı olmuş mu olmamış mı.motorola'nın telefonları çok iyi gidiyor (razr i,razr maxx) ama türkiye'ye getirmiyorlar malesef.
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DH Misafiri 6 yıl
İŞTE ŞİMDİ SONY'E LAF ATANLAR AĞIZLARININ PAYINI ALDILAR ELİNE SAĞLIK SONY
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Percipience 6 yıl
Dünyanın ilk 4K Ultra HD OLED Televizyonunu CES 2013 fuarında tanıtan Sony, televizyon sektöründeki standartları bir üst seviyeye çekmeye hazırlanıyor. Sony OLED Televizyonlar da 4K televizyonlar da günümüzün en ileri, en kaliteli televizyon teknolojileri arasında yer alıyor. Sony, daha önceden yayınlanan dedikoduları doğrular şekilde bu iki teknolojiyi bir araya getirerek dünyanın ilk 4K OLED televizyonunu basın mensuplarına tanıttı.


Sony Xperia Z FULL HD 1920X1080 - Galaxy S3 1280X720 nin iki katından fazla çözünürlük sunar. Iphone çakması yapan tabletleri bazı ülkelerde yasaklanda yine Samsung. 1 milyar dolarlık davayı kaybedende yine Samsung.

Ayrıca Samsung bizim Samsun dan isim konusunda esinlenmiş diyenler var
inansam mı
Kalite olayına gelince beyazlar Samsung Galaxy 2 AMOLED mavi gibidir. Gidin Galaxy nin yanina LCD ekranlı bir telefon koyun beyazlara bakın veya kameralarını açıp beyaza tuttun. Farkı herkes görebilir. Beyazlar doğru değilse bu durumdan tüm renkler etkilenir.

Samsung ÖZOLED Galaxy S3 de Beyazları gri gibi veriyor ve renkler abartılı, açığı kapatmak için doğadan ilham almış. (abartılı yeşil, sarı ve mavi menüler) Sorunlu olduğu için beyazı es geçmişler. Sony de beyazlar beyazdır ve renkler doğaldır.


Sony OLED ekran 7 yıldır üretiyor.

Sony BVM-E250
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel

bhphotovideo.com/...

Liste fiyatı
pro.sony.com/...


Samsung hangi işlemciyi üretmiş? Exynos mu? ES6800, ES7000 ve ES8000 Samsung LCD TV de -Dual-core ARM Cortex-A9 1Ghz GPU-Mali-400 MP4 bulunuyor. Galaxy S3 de ARM Cortex A9 tabanlı Samsung Exynos 4212 4 çekirdekli işlemcisi, 1.4 GHz hızında çalışıyor. ARM Cortex A9 tabanlı işlemcide 400 MHz hızında çalışan Mali-400 GPU'su kullanılıyor. iPhone, iPad, IPhone benzeri Samgung Galaxy 3, Tabletler gibi ürünlerde Cortex-A serisi ARM tabanlı mikroişlemciler bulunuyor. ARM Holding arm.com/...


Ses ve görüntü teknolojileri için kim ne yaptı oldukça açık. Üzgünüm sadece Sony değil tüm japon firmaları Samsung u döver
Buarada yıkanacak tabak var ama yine Samsung almam ondan çok daha iyi bulaşık makinesi ve süpürge yapanlar var Daha bu konudada 50 fırın ekmek yemesi lazım.


Sony ye gelecek olursak mercekten göze 3D deneyimini izleyicilerine sunabilen ve bu konuda tek lider olan Sony 3D çekimi için kullanılan ekipman ve sistemler ile içerik oluşturan film ve oyunları üreten, tüketiciye 3D teknolojisini sunan ve ulaşmasını sağlayan tek şirket olarak Sony, tüm bu komple çözümlerini “mercekten göze 3D deneyimi” olarak tanımlıyor. aynı zamanda 2012 ye kadar UEFA Şampiyonlar Liginin ve 2014e kadar FIFA nın resmi sponsoru. Ayrıca 2010 ve 2014 FIFA World Cup ın (FIFA Dünya Kupası) küresel sponsoru olarak futbola çok uzun yıllardır büyük destek veriyor. Şimdide standart 1920X1080 in 4 katını evimize getirmeye hazır.
Sony 4K 3D 214cm LED TV XBR-84X900

Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi

pro.sony.com/...

Columbia Pictures 1919 da kuruldu. Ayrıca 1924 de kurulan Metro-Goldwyn-Mayer ve 1930 larda kurulan Screen Gems Sony ye ait film şirketleri arasındadır.

3D Profesyonel ekipmanlarından bazıları
Sony MPE-200s 3D Processor boxes,
Sony HDC-1500R camera systems,
Sony HDC-P1 cameras,
Sony LMD-4251TD 3D LCDs
3D SONY MVS 7000X video mixer

3D Live Production

5 parça için yuvarlak bir rakam verecek olursak 1 milyon dolar bu ekipmanlar için yeterli olur. Çünkü 1 kameradan fazlası gerekebilir. LG ve Samsung profesyonel ses ve görüntü sesktörünün kapılarından girememiş bu iş için tek bir teknoloji geliştirememiş firmalardır. Sony ile karşılaştırmanız biraz abest.


Live Production Control Software Package Sadece
$175,000.00 US TR de 620.000 TL civarı alınabilir.
pro.sony.com/...

Sony SRML560 Bu profesyonel LCD monitor
TRIMASTER 56" QFhd LCD Video monitor 52.400 Euro 224.000 TL civarı alabilirsiniz.
Çeşitli Ekran Modları ◦4K/QFhd mode (4096 x 2160 ve 3840 x 2160)

pro.sony.eu/...

Sony'nin HIEND ev kullanıcıları için üretiği ses sistemleri ve teknolojilerinden bir örnek;
Sadece SONY SS-M9ED i £9999.95 TR de 49.000 TL civarı alabilirsiniz.

avland.co.uk/...

Sony BVM-E250 Buda profesyonel OLED monitor Sony 2006 yılında OLED ekran üretmeye başladı. Hala üretiyor. Satılan ürünlerini yazıyorum. Satışa çıkacak olanları değil.
Trimaster EL OLED 24.62" Master Monitor 23,400.00 USD 82.000 TL civarı alabilirsiniz.
Resolution - up to 1920 x 1080 (full HD)
Super Top Emission OLED Display Panel

bhphotovideo.com/...


Sony ve Panavision

SONY AND PANAVISION RECEIVE PRIMETIME EMMY ENGINEERING AWARD FOR THE FIRST 24P DIGITAL IMAGING SYSTEM
sony.net/...

1972'de Panavision, hafif ağırlıklı Panaflex 35 mm film kamerası ve 1997 yılında Panavision ve Sony dünyanın ilk dijital FULL HD 1920x1080 Sony HDW-F900 kameralarını tanıttılar.
panavision.com/...

Sony HDW-F900R nin bile liste fiyatı $80,740.00
pro.sony.com/...

bhphotovideo.com/...

Sony F35 CineAlta £110,050.80
creativevideo.co.uk/...

Sony F65 4K CineAlta Kamera Avrupa’da
broadcasterinfo.net/...


HDC1500R $90,000.00
pro.sony.com/...

Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri

XDSPD2000 $40,000.00
pro.sony.com/...

MVS8000X

Multi- Format Production Switcher Processor Video Mixers
pro.sony.com/...

Yeni Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV

Film yok diyenlere
Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi

pro.sony.com/...

Satışa çıkan fiyatı belli diğer Sony 4K 3D ürünleri..

Yeni Sony 4K 3D Blu ray-Player BDP-S790
Yeni Sony 4K 3D Projeksiyon VPL-VW1000ES
Yeni Sony 4K 3D LED TV XBR-84X900

Sony 2005 yılından beri 4K ya hayat Veriyor.
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...

Sony'nin ses ve görüntü sistemleri ve görüntü kalitesi ve film deneyimi koreli LG ve Samsung'un boyunu aşar.
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DH Misafiri 6 yıl
S3ten memnun kalmadım xperia s kullandim cok iyiydi simdi note2 kullaniyorum memnunum ama xperia z mükemmel olmuş cikar çıkmaz alacağım tabi cok geç kalmazsa sony kullanım ve arayüz cok kolay ve rahat z deki teknoloji ile tadından yenmez
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t8nx81tn 6 yıl
dizayna hele mor renge bayılıyorum ama keşke biraz daha ele uygun, daha küçük olsaymış. tabletimsi telefon gibi bir şey.
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Like A Warrior 6 yıl
Sony mühendisliğin anasını s... Helal olsun ne diyelim.
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aycibin 6 yıl
Cok buyudu ekranlar.ben 4.3inch xperia s'i kullanmakta zorlaniyorum kocaman ellerimle.sony'nin bir de 4.3-4.5 inch civari bir guclu model de cikarmasini beklerim orta segmente.5 inch ekran kullanimi herkes icin ergonomik degil.2 cekirdek islemci,1gb ram,8mp kamera,720p ekran ve 12 saat konusma suresi olsun daha ne.

Demedi demeyin...telefon gelir 1799TL,kazigi gorunce heveslenenlerin de kursaginda kalir.
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[__Zahid__] 6 yıl
Bugun ruyamda xperia z kullanma firsati buldum. Ekrani soylendigi kadar kotu degildi ama yandaki tuş pek hoşuma gitmedi yani cok yumusakti yanlislikla bikac kez bastim hatta.
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SaatliBomba 6 yıl
ya şu power tuşunu niye yana koyarlar? ne estetiği var?
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Raven 6 yıl SaatliBomba
SaatliBomba

ya şu power tuşunu niye yana koyarlar? ne estetiği var?

Amacı estetiklik değil ergonomiklik.
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focusone 6 yıl
Devam devam... Hala almaktan vazgeçmiş değilim... O değilde ikinci el pazarında s3 ilani patlaması yaşanıyor ..s4 ciktida haberimizmi olmadi.
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gdervisoglu 6 yıl focusone
focusone

Devam devam... Hala almaktan vazgeçmiş değilim... O değilde ikinci el pazarında s3 ilani patlaması yaşanıyor ..s4 ciktida haberimizmi olmadi.


xperia z mi çıktı? satışta mı? bence lumia 920 için satıyorlardır..


bazılarımız şunu anlamıyor, cihazın eleştirirken bunu kimse cihazı almasın diye yapmıyoruz. cihazda rahatsız edici bulduğumuz noktaları yazıyoruz.

bazıları çıkıyor, daha çıkmamış cihazı savunmaya başlıyor.. belki de görünce malzemesinden, tasarımından ya da fiyatından dolayı almayacak.. ama burada sony'nin fedaisi sanki, olumsuz eleştirilere kendini sper ediyor..

cihazı alırsınız almazsınız, bu kimseyi ilgilendirmez, ama siz sony hayranısınız diye, daha çıkmamış cihaza vuruldunuz diye, cihazı övecek halimiz yok. iyi taraflarını herkes biliyor, önemli olan kötü kamera performansı, farklı açılardan kararan ekran, el izlerini gösteren malzeme gibi olumsuz taraflarını göstermek ki ileride cihazı almak isteyenler hayal kırıklığı yaşamasın.

cihazı alacak adam zaten cihazın iyi taraflarını bilip de alıyor.. kimse cihazı aldıktan sonra "cihaz çok hızlı" ya da "bu cihaz su geçirmiyor" diyip de hayal kırıklığına uğramaz.
kötü taraflarını fark ederse hayal kırıklığı yaşar..

burada cihazın kötü yanlarından bahsediliyor ki, cihazı düşünenler ileride aldıktan sonra kötü yanlarını bilipte alsın.
bazıları isityor ki, hep iyi yanlarını konusalım..
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