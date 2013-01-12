CES 2013 : Toshiba'nın yeni akıllı saati nabız ölçebiliyor, akıllı telefondan harita hizmetini yansıtabiliyor





Son dönemlerde trendi hızla yükselen akıllı saat ürünlerine Toshiba da kendi akıllı saati ile dahil olduğunu CES 2013 fuarında duyurdu.





Toshiba'nın henüz prototip aşamasında olan akıllı saati, sunduğu özelliklerle rakiplerinden oldukça ayrılıyor.





Saat eposta, çağrı, gelen mesajlar gibi iletileri kullanıcıya bildirirken, aynı zamanda sağlık ve yeme alışkanlıkları takibi de yapıyor. Konsept saatte 1.7 inçlik OLED ekran ve 200 x 320 piksel çözünürlük bulunuyor. Kablosuz olarak akıllı telefonunuza bağlanan saat, hatırlatıcı, alarm, mesaj önizleme, haber, hava durumu ve diğer bildirimleri ekranına getirirken, harita hizmetini de çekerek adım adım navigasyon özelliği de sunabiliyor.





Saat, Android ve iOS uygulaması ile ilişkili olarak çalışıyor. Cihazda bulunan nabız ölçer ise aslında sağlık takibinden ziyade güvenlik katmanı olarak görev yapıyor. Kullanıcının nabız atışları her zamankinden farklıysa, saat kendisini kilitliyor. Bunun yanında fitness takibi de yapıyor.





Ürün ilerleyen dönemlerde pazara sunulduğunda, uyumlu uygulama ve kadran arkaplanları için bir indirme merkezi de hizmete sokulacak.





Toshiba'nın saati daha ince bir yapıya büründürerek satışa sunacağı belirtiliyor. Ancak kısa vadede satış için kesin bir bilgi verilemiyor.

http://www.slashgear.com/toshiba-smartwatch-tracks-health-location-and-passive-aggressive-mail-08264241/