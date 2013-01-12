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CES 2013 : Toshiba'nın yeni akıllı saati nabız ölçebiliyor, akıllı telefondan harita hizmetini yansıtabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemlerde trendi hızla yükselen akıllı saat ürünlerine Toshiba da kendi akıllı saati ile dahil olduğunu CES 2013 fuarında duyurdu.

Toshiba'nın henüz prototip aşamasında olan akıllı saati, sunduğu özelliklerle rakiplerinden oldukça ayrılıyor.

Saat eposta, çağrı, gelen mesajlar gibi iletileri kullanıcıya bildirirken, aynı zamanda sağlık ve yeme alışkanlıkları takibi de yapıyor. Konsept saatte 1.7 inçlik OLED ekran ve 200 x 320 piksel çözünürlük bulunuyor. Kablosuz olarak akıllı telefonunuza bağlanan saat, hatırlatıcı, alarm, mesaj önizleme, haber, hava durumu ve diğer bildirimleri ekranına getirirken, harita hizmetini de çekerek adım adım navigasyon özelliği de sunabiliyor.

Saat, Android ve iOS uygulaması ile ilişkili olarak çalışıyor. Cihazda bulunan nabız ölçer ise aslında sağlık takibinden ziyade güvenlik katmanı olarak görev yapıyor. Kullanıcının nabız atışları her zamankinden farklıysa, saat kendisini kilitliyor. Bunun yanında fitness takibi de yapıyor. 

Ürün ilerleyen dönemlerde pazara sunulduğunda, uyumlu uygulama ve kadran arkaplanları için bir indirme merkezi de hizmete sokulacak. 

Toshiba'nın saati daha ince bir yapıya büründürerek satışa sunacağı belirtiliyor. Ancak kısa vadede satış için kesin bir bilgi verilemiyor. 

http://www.slashgear.com/toshiba-smartwatch-tracks-health-location-and-passive-aggressive-mail-08264241/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
sonysmartwatcı tek geçerim
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Çerçeveler minimum a indirilmeli. Genişlik azaltılmali.
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AYSIN 6 yıl
Toshiba sloganına uygun ürünler yaratmaya devam ediyor. Leading Innovation Inovasyonda Lider..
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fbkaya 6 yıl
antika gibi duruyo
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onboardx 6 yıl
Pahalı isviçre saatlerinin sonu mu geliyor acaba?ledli rolexler,panerailer mi göreceğiz ileride yoksa
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savinelli 6 yıl
bir zamanlar zenginliği göstermek ve hava atmak için kadınların kollarından omuzlarına kadar taktıkları burma altın bileziklerden sonra yeni trend kolumuzdan başlayıp omuzumuza kadar devam eden esneyebilen lcd ekranlı bir saat takmak olacaktır. saat olayının da suyu çıkmak üzere..
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swat882 6 yıl
otomatik ve pilli saatler dururken kimse 1 gün şarj ı yeten elektronik saat almaz... ha ne zaman citizenin saatleri gibi herhangi bir ışık kaynağından şarj olursa o zaman belki tutunur..

ama yinede otomatik ve pille çalışan saatlerin yerleri doldurulamaz
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hazarRS 6 yıl
Ya kaç sene önce LG telefon özellikli saat çıkarmamışmıydı? Hava durumu, arama, mesaj vs hepsi vardı onda da. Görüntülü görüşme bile yapılabiliyordu. Bu saatin ne üstünlüğü var LGden?
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TeufeL-07 6 yıl
Yakında akıllı saatlerinde boyutlarını büyütür 5 inch saat kullandırırlar bize. Oyundu uygulamaydı cazip kılmanın bir yolu muhakkak bulunur.
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