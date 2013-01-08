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CES 2013 : Intel, akıllı telefonlar için iki yeni Atom işlemci hazırlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in geçen yıl akıllı telefonlarda görmeye başladığımız tek çekirdekli Medfield tabanlı Atom işlemcileri Motorola RAZRi modelindeki gibi Hyper Threading ile 2GHz saat hızlarına kadar çıkabilirken, tatmin edici seviyelerde batarya tüketimi sunuyordu.

Intel'in bu yıl için CES 2013 fuarında Z2000 serisi iki yeni işlemciyi, MWC 2013 fuarında ise Merrifield adı verilen yeni nesil Atom işlemcisini tanıtma planlarının olduğunu aktarmıştık. Firmanın basın toplantısında beklendiği gibi akıllı telefonlar için iki yeni Atom işlemci kısa bir şekilde tanıtıldı.

Geçen yıl tek bir kategori altında gördüğümüz Medfield işlemcisinin yerine bu yıl Intel hem üst seviye hem de gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edecek iki yeni Atom işlemci hazırldığında.

Üst seviye akıllı telefonlar için planlanan işlemci Clover Trail+ paltformunu temel alıyor ve Z2580 adıyla pazara sunulacak. 32nm fabrikasyon sürecinde  HKMG teknolojisi ile üretilen Z2580, çift çekirdekli ve çekirdek başına L2 seviye önbellek sunuyor. Çift kanala 32 bit bellek kontrolcüsü desteklenirken, grafik tarafında ise çift çekirdekli PowerVR SGX 545 birimine yer veriliyor. Bu platformun Clover Trail platformundan performans ve batarya ömrü açısından daha iyi olduğu belirtiliyor. Bunun dışında herhangi bir detay verilmiyor.

Gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak tasarlanan Android için optimize edilmiş işlemci ise Z2420. Saltwell mimarisini temel alan ve akıllı telefon/tablet modelleri için üretilen Atom işlemciler içerisinde performans açısından en düşük olan Z2420 olacak. Tek çekirdekli bu işlemci Hyper Threading ile 1.2GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Yine 32nm fabrikasyon sürecinde  HKMG teknolojisi ile üretilen  Z2420 işlemcisine PowerVR SGX 540 grafik birimi eşlik edecek. Orta seviye için üretilen Atom işlemciler Lexington ailesine mensup olacak.

30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı, 5MP arka ve 1.3MP ön kamera desteği, 7 kare/saniye hızında çoklu çekim, entegre Intel XMM 6265 HSPA+ modem, microSD kart, çift SIM kart, FM radyo, kablosuz görüntü aktarımı WiDi desteği şeklinde işlemcinin diğer özellikleri bulunuyor. Maliyeti düşünen gündelik kullanıcıların beklentisini fazlaca karşılayacağı belirtilen işlemci Acer, Lava, Safaricom gibi ürticilerin listesine şimdiden girmiş durumda. 

İşlemciler ile ilgili yeni detaylar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

http://www.engadget.com/2013/01/07/intel-teases-clover-trail-with-the-atom-z2580/ Yorum Yaz
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
adını nick koydum
fatihcaneryintelin armyi geçebileceeğini sanmıyorum bu alanda,arm düzenini oturttu çoktan
Mobil anlamda öyle, ama şirket olarak intel 5e katlar.

dizüstü pc lerede gelmişti ama kullanan herkes kanser olmuştu tam bir hayal kırıklığıydı umarım başarılı olur da rekabet bize yarar kazançlı çıkarız burda babanızın şirketlerini korur gibi şirketleri korumayın siz müşterisiniz kendinizi koruyun savunun elin gavur şirketleri için kendi vatandaşına küfür hakaret eden başka dangalak millet yoktur zaten.
adını nick koydumfatihcaneryintelin armyi geçebileceeğini sanmıyorum bu alanda,arm düzenini oturttu çoktanMobil anlamda öyle, a...
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bkadem 6 yıl
Prequel

A.F. ASLANintel bu işlemcileri imkanı olduğu halde 32nm üreterek bu sektöre üvey evlat muamelesi yaptığını gösteriyor. bu hamleler az maliyetle piyasa yoklamaya benziyor. bence x86 işlemcinin 1W TDP değerlerine ulaşması muhteşem birşey. ARMnin en büyük avantajı olan düşük güç tüketimini temelinden sarsıyor. keşke AMDyi de buralarda görebilsek :(
Nesi muhteşem? Gördük 2GHzlik Motorolayı. Bin fersah geriden geliyor. Sarsması için en azından aynı performansı vermesi lazım. Ya tüketimi fazla ya performansı az. ARMla hiçbir şekilde rekabet edemiyor. Hani gene kötü olur ama umut vaadeder. Öyle birşey de yok. Intelin mobile gelmesi değil ARMın mobil dışına açılması asıl benim ilgimi çeken şey.


Bir çok konuda haklısınız ama bu sene dengeler değişebilir. Intel mobil alanda yılda bir chipsetlerini güncelleyip hızlıca ilerliyor. Kabul edelim ki Arm enerji verimliliği anlamında Intel'de performans anlamında üstün. Intel enerji verimliliği dezavantajını 22 nm ile en aza indirerek performans anlamında çıtayı yükseltebilir. Ben bu senenin üçüncü çeyreğinden itibaren Intelin telefonlar için 4 çekirdekli versiyonları çıkartacağını tahmin ediyorum.

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Prequel 6 yıl
A.F. ASLAN
intel bu işlemcileri imkanı olduğu halde 32nm üreterek bu sektöre üvey evlat muamelesi yaptığını gösteriyor. bu hamleler az maliyetle piyasa yoklamaya benziyor. bence x86 işlemcinin 1W TDP değerlerine ulaşması muhteşem birşey. ARMnin en büyük avantajı olan düşük güç tüketimini temelinden sarsıyor. keşke AMDyi de buralarda görebilsek :(

Nesi muhteşem? Gördük 2GHz'lik Motorola'yı. Bin fersah geriden geliyor. Sarsması için en azından aynı performansı vermesi lazım. Ya tüketimi fazla ya performansı az. ARMla hiçbir şekilde rekabet edemiyor. Hani gene kötü olur ama umut vaadeder. Öyle birşey de yok. Intel'in mobile gelmesi değil ARM'ın mobil dışına açılması asıl benim ilgimi çeken şey.
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darkaura 6 yıl
intelin performans/enerji konusunda armi yakalamasi biraz zor. intel cok buyuk firma ama x86 ile arm mimarilerinin en temel faktorleri bu farki yaratiyor. arm risc islemci. reduces instruction set computing'e dayaniyor. isi basit hizli islenen komut setlerine bolerek gerceklestiriyor. x86 ise complex instruction set computing'e dayaniyor. kompleks komutlarla bir seferde daha fazla is yapiyor. kisaca arm mimarisi en temelinden dusuk enerji ile calismaya optimize. intelin bunu kisa vadede asmasi zaten mumkun degil. orta vadede cok sansi gozukmuyor. intel herkezden daha ilerde olan fabrikasyon teknolojisiyle farki kapamaya calisiyor ama cok zor.
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Armin van Buuren* 6 yıl
beyazsoy
bu intel geçen sene androıde laf atıp android daha bir çekirdek kullanmıyor ondan çok cekirdek yapmadık demiyormuydu ne oldu intel abi andtoıdte cekırdek mi buldun :))))

Piyasa gelişti, 4.2 ve devamı geldi, geliyor, uygulamalar yenilendi, fazlalaştı.
Ayrıca Intel kağıt üstünde kaybettiğini de biliyor, şimdi biri 1.5 GHz 4 çekirdekli C-A9 işlemci ile, 1.7 GHz C-A15 çift çekirdekli işlemci, hangisini almak ister?
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beyazsoy 6 yıl
bu intel geçen sene androıde laf atıp android daha bir çekirdek kullanmıyor ondan çok cekirdek yapmadık demiyormuydu ne oldu intel abi andtoıdte cekırdek mi buldun :))))
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OnTEC 6 yıl
AMD inteli ne zaman geçer se İntel de ARM yi o zaman geçer :)

geçen yazılan AMd nin hisse değeri kaybı haberleri vardı hatırlarsanız.

intelin % 30 civarında değer kaybettiği dönemde ARM nin %30 değer kazandığını intelin hisse senetlerinin 20 USD civarında olduğunu ARM nin ise 38 USD civarında olduğunu hatırlatmak isterim...

anladığım kadarıyla yanlızca windows8 yönelik düşünülmüş ama windows 8 de de arm desteği var arkadaşın da dediği gibi 4 çekirdekli arm dururken kim neylesin bu saatten sonra çift çekirdekli atomu ?
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Guest 6 yıl
intel bu işlemcileri imkanı olduğu halde 32nm üreterek bu sektöre üvey evlat muamelesi yaptığını gösteriyor. bu hamleler az maliyetle piyasa yoklamaya benziyor. bence x86 işlemcinin 1W TDP değerlerine ulaşması muhteşem birşey. ARM'nin en büyük avantajı olan düşük güç tüketimini temelinden sarsıyor. keşke AMD'yi de buralarda görebilsek :(
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Lord Melkor 6 yıl
İntel en kötü 2 seneye yakalar geçer bile
Tabi arm ı tam olarak bilmiyorumda intel cidden çok büyük bir firma
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dere.beyi 6 yıl en beğenilen
adını nick koydum
fatihcaneryintelin armyi geçebileceeğini sanmıyorum bu alanda,arm düzenini oturttu çoktan
Mobil anlamda öyle, ama şirket olarak intel 5e katlar.

dizüstü pc lerede gelmişti ama kullanan herkes kanser olmuştu tam bir hayal kırıklığıydı umarım başarılı olur da rekabet bize yarar kazançlı çıkarız burda babanızın şirketlerini korur gibi şirketleri korumayın siz müşterisiniz kendinizi koruyun savunun elin gavur şirketleri için kendi vatandaşına küfür hakaret eden başka dangalak millet yoktur zaten.
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King ov Hell 6 yıl
Intelcik biraz geriden geliyor heralde 5 MP'i yeni kesfetmis.

("Megapiksel önemli degil cahil muhaha" gibi cevap verecek sazanlari bekliyorum.)

Edit : insan utanir la bide cpu 2'ye kadar cikabilme potansiyeline sahip.
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fatihcanery 6 yıl
intelin armyi geçebileceeğini sanmıyorum bu alanda,arm düzenini oturttu çoktan
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adını nick koydum 6 yıl fatihcanery
fatihcanery
intelin armyi geçebileceeğini sanmıyorum bu alanda,arm düzenini oturttu çoktan

Mobil anlamda öyle, ama şirket olarak intel 5'e katlar.
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