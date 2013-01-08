CES 2013 : Intel, akıllı telefonlar için iki yeni Atom işlemci hazırlıyor





Intel'in geçen yıl akıllı telefonlarda görmeye başladığımız tek çekirdekli Medfield tabanlı Atom işlemcileri Motorola RAZRi modelindeki gibi Hyper Threading ile 2GHz saat hızlarına kadar çıkabilirken, tatmin edici seviyelerde batarya tüketimi sunuyordu.





Intel'in bu yıl için CES 2013 fuarında Z2000 serisi iki yeni işlemciyi, MWC 2013 fuarında ise Merrifield adı verilen yeni nesil Atom işlemcisini tanıtma planlarının olduğunu aktarmıştık. Firmanın basın toplantısında beklendiği gibi akıllı telefonlar için iki yeni Atom işlemci kısa bir şekilde tanıtıldı.





Geçen yıl tek bir kategori altında gördüğümüz Medfield işlemcisinin yerine bu yıl Intel hem üst seviye hem de gelişmekte olan ülke pazarlarına hitap edecek iki yeni Atom işlemci hazırldığında.





Üst seviye akıllı telefonlar için planlanan işlemci Clover Trail+ paltformunu temel alıyor ve Z2580 adıyla pazara sunulacak. 32nm fabrikasyon sürecinde HKMG teknolojisi ile üretilen Z2580, çift çekirdekli ve çekirdek başına L2 seviye önbellek sunuyor. Çift kanala 32 bit bellek kontrolcüsü desteklenirken, grafik tarafında ise çift çekirdekli PowerVR SGX 545 birimine yer veriliyor. Bu platformun Clover Trail platformundan performans ve batarya ömrü açısından daha iyi olduğu belirtiliyor. Bunun dışında herhangi bir detay verilmiyor.





Gelişmekte olan ülke pazarlarına yönelik olarak tasarlanan Android için optimize edilmiş işlemci ise Z2420. Saltwell mimarisini temel alan ve akıllı telefon/tablet modelleri için üretilen Atom işlemciler içerisinde performans açısından en düşük olan Z2420 olacak. Tek çekirdekli bu işlemci Hyper Threading ile 1.2GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Yine 32nm fabrikasyon sürecinde HKMG teknolojisi ile üretilen Z2420 işlemcisine PowerVR SGX 540 grafik birimi eşlik edecek. Orta seviye için üretilen Atom işlemciler Lexington ailesine mensup olacak.





30 kare/saniye hızında 1080p video kaydı, 5MP arka ve 1.3MP ön kamera desteği, 7 kare/saniye hızında çoklu çekim, entegre Intel XMM 6265 HSPA+ modem, microSD kart, çift SIM kart, FM radyo, kablosuz görüntü aktarımı WiDi desteği şeklinde işlemcinin diğer özellikleri bulunuyor. Maliyeti düşünen gündelik kullanıcıların beklentisini fazlaca karşılayacağı belirtilen işlemci Acer, Lava, Safaricom gibi ürticilerin listesine şimdiden girmiş durumda.





İşlemciler ile ilgili yeni detaylar önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

http://www.engadget.com/2013/01/07/intel-teases-clover-trail-with-the-atom-z2580/