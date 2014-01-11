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CES 2014 : MediaTek'in kablosuz görüntü aktarım çözümü cihaz ekranınızı meşgul etmiyor

5 yıl
7,5b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2014 : MediaTek'in kablosuz görüntü aktarım çözümü cihaz ekranınızı meşgul etmiyor

Dünyanın ilk standarttan bağımsız kablosuz şarj yongasını CES 2014 fuarında lanse eden MediaTek, bu kez kablosuz görüntü aktarımı konusunda yenilikçi bir çözüm ile karşımıza geliyor. 

Tayvanlı MediaTek, kablosuz aktarım çözümü için WiFi Birliği'nin Miracast standardını kullanıyor. Bu standart Android işletim sistemi tarafından da desteklendiği için MediaTek'in gelecekteki yongalarını taşıyan mobil cihazlar bu özellikten faydalanabilecek. 

MediaTek'in çözümü rakip çözümlerden farklı olarak mobil cihazın ekranını meşgul etmiyor. Kullanıcı istediği videoyu Miracast uyumlu harici ekrana yansıtırken, cihazında diğer işlerini yapmaya devam ediyor. 

Firma geliştiricilerin bu çözümden yararlanabilmesi için bir yazılım geliştirme aracını da kısa süre içerisinde yayınlayacağını açıkladı. Ancak çözüm MediaTek'in hangi yongasetlerinde ve ne zaman yer alacak bilinmiyor.  

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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Mediatek bizi düşünen bir sen varsın birde kaynak kodlarını açsan süper olacak.


Eksiliyen arkadaşsen kullanici degilmisin kaynak kodu acmasi isine neden gelmiyor merak ettim
Mediatek bizi düşünen bir sen varsın birde kaynak kodlarını açsan süper olacak.Eksiliyen arkadaşsen kullanici degilmisin kaynak kodu acmasi i...
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emseas 4 yıl
çoşmuş bunlar çoşmuş
bizdekilerde de ancak lak lak :)
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cazipdepo 5 yıl
Merhaba Bu tarz biraz cihaz şu an Türkiye de satışta var.Pritech w1 kablosuz görüntü aktarım cihazı videosu da burada Pritech W1 youtube.com/...

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OverClocK1ng 5 yıl
Hadi diyelim ki çocuğun var ve tabletteki filmi izlemek istiyor. Ama senin de tablet ile İnternet'e girmen gerekiyor ve gerçekten de güzel bulduğum yukarıdaki teknoloji sayesinde filmi açtın. Televizyonda oynamaya başladı ve sen de açtın İnternet'i ve geziniyorsun vs.
Yahu. Wireless kullanılıyor. Film izlenirken içindeki bellek sürekli okunuyor. Bu okunanlar sürekli olarak kablosuz olarak paketlenip WiFi üzerinden TV ye gönderiliyor. Elindeki tabletin ekranı İnternet'te gezildiği için sürekli açık. Sen de İnternet'te gezdiğin için vs. WiFi yi kullanıyorsun..
Ey Sevgili MediaTek. Çok iyi firmasın, hoş firmasın. Son zamanlarda yaptığın çok güzel yenilikler var amaaaaaa.
Eh be kardeşim. Bir de şu pil olayına el atsan. Yukarıdakilerin hepsini yapmaya kalksan o tabletin pili ne kadar gider bilmiyorum. 1 filmi pil bitmeden izleyebilirsen iyi yine...
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Mediatek bizi düşünen bir sen varsın birde kaynak kodlarını açsan süper olacak.


Eksiliyen arkadaşsen kullanici degilmisin kaynak kodu acmasi isine neden gelmiyor merak ettim
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