CES 2014 : MediaTek'in kablosuz görüntü aktarım çözümü cihaz ekranınızı meşgul etmiyor





Dünyanın ilk standarttan bağımsız kablosuz şarj yongasını CES 2014 fuarında lanse eden MediaTek, bu kez kablosuz görüntü aktarımı konusunda yenilikçi bir çözüm ile karşımıza geliyor.





Tayvanlı MediaTek, kablosuz aktarım çözümü için WiFi Birliği'nin Miracast standardını kullanıyor. Bu standart Android işletim sistemi tarafından da desteklendiği için MediaTek'in gelecekteki yongalarını taşıyan mobil cihazlar bu özellikten faydalanabilecek.





MediaTek'in çözümü rakip çözümlerden farklı olarak mobil cihazın ekranını meşgul etmiyor. Kullanıcı istediği videoyu Miracast uyumlu harici ekrana yansıtırken, cihazında diğer işlerini yapmaya devam ediyor.





Firma geliştiricilerin bu çözümden yararlanabilmesi için bir yazılım geliştirme aracını da kısa süre içerisinde yayınlayacağını açıkladı. Ancak çözüm MediaTek'in hangi yongasetlerinde ve ne zaman yer alacak bilinmiyor.