CES 2014: Polaroid'den kompakt yapılı yeni aksiyon kamerası: XS1000i

GoPro ile tüm dünyanın ilgisini çekmeye başlayan aksiyon kameraları çeşitlenmeye devam ediyor. XS1000i ile pazara yeni bir oyuncu sokan Polaroid, alternatifleri arttırıyor.

Oldukça hafif ve kompakt bir gövde yapısıyla hazırlanan Polaroid XS1000i, özel hızlı bağlantı sistemiyle dikkatlerine üzerine çekiyor ve 16MP Aptina CMOS sensörüyle Full HD çözünürlükte 30fps videolar oluşturabiliyor. Üzerinde 170 derece açıya sahip ultra geniş açı lens bulunan kamera, işlevi geri darbelere dayanabiliyor, 10 metre derinliğie kadar inebiliyor ve siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Yaz aylarında satışına başlanacağı belirtilen aksiyon kamerasının resmi satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.

http://www.slashgear.com/polaroids-new-xs1000i-the-newest-action-sports-camera-hands-on-08312355/