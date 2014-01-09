CES 2014: Yellow Jacket'dan iPhone 5 ile 5S'i şok cihazına çeviren yeni kılıf

Teknolojinin geldiği son noktayı gördüğümüz CES 2014 fuarı kapsamında tanıtılan ilginç ürünlerin başında gelen Yellow Jacket'ın yeni kılıf modeli, iPhone 5 ile iPhone 5S'i şok cihazına çeviriyor.

Daha önce iPhone 4 / 4S için de benzer bir kılıf hazırlayan Yellow Jacket, CES 2014 fuarında tanıttığı yeni ürünüyle ise artık iPhone 5 ile iPhone 5S sahiplerini de koruma altına alabiliyor. Üzerinde bir elektro şok cihazı yer alan kılıf, 650,000 volt gücünde bir enerji verebiliyor ve pembe, kırmızı, mavi, yeşil ve gri olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. Kılıfın sersemletici silah kısmı istenirse çıkartabiliyor, LED ışık sistemiyle kılıfın enerji düzeyi devamlı olarak kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda dahili bataryasıyla telefonları da şarj edilebiliyor.

Satış fiyatları açıklanmayan iPhone 5 ve iPhone 5S uyumlu Yellow Jacket kılıfların, 2014 kış aylarında satışa sunulacağı açıklanan bilgiler arasında.

http://www.slashgear.com/yellow-jacket-iphone-55s-stun-gun-case-shocks-at-ces-2014-09312524/