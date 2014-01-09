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CES 2014: Yellow Jacket'dan iPhone 5 ile 5S'i şok cihazına çeviren yeni kılıf

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,8b
1
24
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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CES 2014: Yellow Jacket'dan iPhone 5 ile 5S'i şok cihazına çeviren yeni kılıf
Teknolojinin geldiği son noktayı gördüğümüz CES 2014 fuarı kapsamında tanıtılan ilginç ürünlerin başında gelen Yellow Jacket'ın yeni kılıf modeli, iPhone 5 ile iPhone 5S'i şok cihazına çeviriyor.
Daha önce iPhone 4 / 4S için de benzer bir kılıf hazırlayan Yellow Jacket, CES 2014 fuarında tanıttığı yeni ürünüyle ise artık iPhone 5 ile iPhone 5S sahiplerini de koruma altına alabiliyor. Üzerinde bir elektro şok cihazı yer alan kılıf, 650,000 volt gücünde bir enerji verebiliyor ve pembe, kırmızı, mavi, yeşil ve gri olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. Kılıfın sersemletici silah kısmı istenirse çıkartabiliyor, LED ışık sistemiyle kılıfın enerji düzeyi devamlı olarak kontrol edilebiliyor ve aynı zamanda dahili bataryasıyla telefonları da şarj edilebiliyor.
Satış fiyatları açıklanmayan iPhone 5 ve iPhone 5S uyumlu Yellow Jacket kılıfların, 2014 kış aylarında satışa sunulacağı açıklanan bilgiler arasında.

http://www.slashgear.com/yellow-jacket-iphone-55s-stun-gun-case-shocks-at-ces-2014-09312524/ Yorum Yaz
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MuratbanK 5 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men
iphone'nun pili yetmez ona.

iPhone'nin piliyle çalışmıyor ki; tam tersine kendi piliyle ihtiyaç durumunda iPhone'yi de şarj bile edebiliyor. Haberi tekrar okuyalım.
12 Angry Meniphone'nun pili yetmez ona.iPhone'nin piliyle çalışmıyor ki; tam tersine kendi piliyle ihtiyaç durumunda iPhone'yi d...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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alito 5 yıl
Bir şoklamadığı kalmıştı zaten.
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römercan 5 yıl
Cepteyken çalışıp oramızı buramızı yakmasın alet
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webdh 5 yıl
Şok cihazı aparatına gerek yoktu , o dandik telefona 2500 lira verseydim zaten şok geçirirdim
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MuratbanK 5 yıl webdh
webdh
Şok cihazı aparatına gerek yoktu , o dandik telefona 2500 lira verseydim zaten şok geçirirdim


2500 değil ya hadi senin hatrını kırmayalım, 2500 olsun.

2500'e alıp şok olup dandik telefonla en ufak bir kasılma, yığılma, takılma, donma olmaksızın gezip 2-3 yıl boyunca 2200'e satmak mı iyidir yoksa 2500'e dandikroidli bir cihaz alıp şok olmayıp habire takılma, donma, kasılma, yığılma, adamı çileden çıkarma, kamerayı arkadan öne çevirirken mal gibi ortada kalma; ulan say say bitmez be, neyse birkaç ay içinde 1000 TL'ye zar zor satmak mı iyidir?

Her konuyu illa trolleyin.
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keremec 5 yıl
Saçma her ne olursa olsun saçma küçücük çocuğun eline geçerse ne olacak...
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iboocum 5 yıl
yasal mı acaba
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Hi Guy 5 yıl
O kalınlığa 9mm filan sığdırsalardıda bileye benzeseydi.
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stalker(1979) 5 yıl
Pahalılı bir yana, İphone'u çok kalınlaştırmış:)
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agonim1453 5 yıl
ister istemez kendimi googleda şok cihazı ararken buldum
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12 Angry Men 5 yıl
iphone'nun pili yetmez ona.
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onrergn 5 yıl
Kılıfın ABD satış fiyatı 98$. Alacaklara duyrulur :)
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MuratbanK 5 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
iphone'nun pili yetmez ona.

iPhone'nin piliyle çalışmıyor ki; tam tersine kendi piliyle ihtiyaç durumunda iPhone'yi de şarj bile edebiliyor. Haberi tekrar okuyalım.
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